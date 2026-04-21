Într-o mișcare care ridică unele semne de întrebare privind criteriile aplicate în companiile strategice ale statului, Carmen Moraru, actual secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a fost nominalizată pentru un post de administrator la Nuclearelectrica SA.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) de la Nuclearelectrica, programată pentru finele lunii aprilie 2026, urmează să consfințească această schimbare de gardă.

Pe ordinea de zi se află nu doar numirea lui Moraru, ci și proiecte financiare de o anvergură colosală, precum distribuirea unor dividende de peste 1,1 miliarde de lei și suplimentarea contractelor de consultanță juridică pentru proiectele strategice de miliarde de euro ale companiei.

Carmen Moraru, în vârstă de 61 de ani, este absolventă a Facultății de Comerț din cadrul ASE în 1987. Ea și-a început activitatea la Întreprinderea Comercială de Stat Alimentație Publică Călărași.

După o scurtă pauză post-revoluționară, Carmen Moraru a intrat în angrenajul Ministerului Turismului în 1992, instituție unde și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, ocupând diverse funcții de conducere timp de peste două decenii, scrie site-ul ReplicaOnline.

Tranziția sa către domeniul fondurilor europene și al energiei a fost marcată de o mobilitate uluitoare între ministere. După 2013, Moraru a trecut de la Transporturi la Fonduri Europene, a servit la Bruxelles în perioada președinției rotative a României la Consiliul UE, și a bifat funcții de secretar general adjunct sau secretar de stat la Energie, Finanțe și Cercetare.

Deși CV-ul său este impresionant prin prisma diversității portofoliilor bifate, experiența sa tehnică în domeniul complex al energiei nucleare este practic inexistentă.

Contextul în care Carmen Moraru ajunge la Nuclearelectrica este unul tensionat. Acționarii urmează să ia act de revocarea lui Ionel Bucur, care a solicitat încetarea mandatului de administrator la doar două luni după ce îl acceptase.

Bucur nu este un nume oarecare; fost director al Centralei de la Cernavodă între 1996 și 2016, acesta este considerat unul dintre cei mai buni specialiști în domeniu din România. Demisia sa bruscă nu a fost explicată oficial de compania de stat.

Miza este uriașă: Nuclearelectrica gestionează proiecte de infrastructură critică ce vizează securitatea națională. În aceeași ședință AGA, se va vota majorarea cu 500.000 de euro a unui contract de asistență juridică cu firma americană Hunton Andrews Kurth LLP, valoarea totală a serviciilor de consultanță ajungând la 5,5 milioane de euro.

Cea mai controversată etapă din cariera lui Carmen Moraru rămâne, însă, perioada în care a fost colaboratoarea apropiată a Elenei Udrea. În mandatul acesteia de ministru al Turismului (decembrie 2009 – februarie 2012), Moraru a deținut poziții-cheie, fiind responsabilă directă pentru activități de marketing și promovare.

Aceasta a ocupat succesiv funcțiile de Director General al Direcției de Marketing și Relații Internaționale în cadrul Ministerului Turismului și, ulterior, în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.

Legătura profesională dintre cele două a fost atât de strânsă încât Moraru a continuat să conducă structurile de turism ale ministerului până în 2013, chiar și după plecarea Elenei Udrea din guvern.

Rolul său a devenit public odată cu declanșarea scandalului „Gala Bute”. Practic, Carmen Moraru a fost persoana care a coordonat tot traseul banilor pentru evenimentul din iulie 2011, acțiune care a dus în final la condamnarea Elenei Udrea la 6 ani de închisoare pentru corupție.

Funcționara devenită mâna dreaptă a fostului ministru al Turismului și lider PDL a fost, de altfel, principalul martor în dosar, fiind cea care le-a explicat pe îndelete procurorilor DNA cum au circulat banii și cum a prejudiciat șefa sa, Elena Udrea, bugetul de stat cu 2 milioane de euro.

Mărturia sa tehnică și detaliată despre mecanismele financiare interne a fost pilonul central pe care s-a construit acuzarea împotriva Elenei Udrea.