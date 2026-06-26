Elena Udrea face dezvăluiri despre Siegfried Mureșan. Fostul ministru: „Nu mă dezic de cei pe care i-am promovat”

Fostul ministru al Dezvoltării, Elena Udrea, a comentat propunerea ca europarlamentarul Siegfried Mureșan să fie desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru din partea alianței formate de PNL, USR și UDMR. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Udrea afirmă ironic că susține această propunere. Aceasta amintește că l-a promovat pe Mureșan în urmă cu mai bine de un deceniu, când acesta a fost inclus pe lista PMP pentru alegerile europarlamentare.

Declarația vine în contextul negocierilor politice pentru desemnarea viitorului premier, după ce PNL, USR și UDMR au anunțat oficial că îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru conducerea viitorului Executiv.

Elena Udrea: „Susțin propunerea de prim ministru”

În mesajul publicat pe Facebook, Elena Udrea afirmă că rămâne consecventă deciziilor luate în trecut și spune că nu se dezice de oamenii pe care i-a promovat în cariera politică.

„Susțin propunerea de prim ministru a aripii Bolojan din PNL USR și UDMR-Peter Magyar, Siegfried Mureșan! Nu mă dezic de cei pe care i-am promovat în trecut, sunt consecventă cu propriile alegeri. Adică, dacă l-am pus locul doi pe lista PMP de candidați la europarlamentare în 2014, și astfel a ajuns europarlamentar, nu pot decât să mă bucur ca alegerea mea e confirmată azi de Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosiștii de la Bruxelles și cine o mai fi în tabăra asta!”, a scris Elena Udrea.

În continuarea mesajului, Elena Udrea susține că alegerea făcută în urmă cu peste zece ani nu a avut legătură cu informațiile vehiculate ulterior în spațiul public, ci cu recomandările primite la acel moment.

„Doar că nu e adevărat că la vremea aceea, eu am optat pentru Siegfried Mureșan pentru că l-ar fi recomandat BND sau LGBTQ, ci pentru că îl recomanda Elena Băsescu. Și pentru că îi finanța campania Gheorghe Ștefan, zis Pinalty.”, a afirmat fostul ministru.

În aceeași postare, Elena Udrea face referire și la dosarul Microsoft, amintind că Gheorghe Ștefan, cunoscut în spațiul public drept „Pinalty”, a executat o pedeapsă în această cauză.

„Nu știam atunci că din banii din Microsoft, dar oricum nu cred că acest amănunt ar fi contat, cum nu contează nici acum. Pinalty a făcut deja pușcărie în acest dosar, deci justiția a funcționat, e OK treaba azi. ”, a mai scris Elena Udrea.

Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier

Declarațiile fostului ministru sunt făcute în contextul în care liderii PNL, USR și UDMR au decis să îl susțină pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Propunerea urmează să fie discutată în cadrul negocierilor dintre partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern.

Mesajul Elenei Udrea reprezintă o reacție politică la această nominalizare și readuce în atenție perioada în care Siegfried Mureșan a intrat în Parlamentul European pe lista Partidului Mișcarea Populară, în anul 2014.