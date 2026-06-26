Petrișor Peiu acuză actuala coaliție: Deficitul a scăzut pe seama investițiilor și a taxelor mai mari

Senatorul AUR Petrișor Peiu susține că execuția bugetară aferentă primelor cinci luni ale anului arată că direcția economică a României a rămas aceeași, în ciuda negocierilor pentru formarea noului Guvern și a discuțiilor privind schimbarea conducerii Ministerului Finanțelor. Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, acesta afirmă că reducerea deficitului bugetar nu este rezultatul unor reforme, ci al creșterii taxelor și al diminuării investițiilor publice.

Declarațiile vin în contextul în care Alexandru Nazare este vehiculat pentru funcția de ministru al Finanțelor în viitorul Executiv.

Senatorul susține că actuala coaliție de guvernare continuă aceeași politică economică.

„Nimic nu s-a schimbat în țară. Și, mai ales, la partidele de guvernare PSD, PNL, USR, UDMR.”

În opinia sa, execuția bugetară la cinci luni arată că veniturile statului sunt mai mari cu aproximativ 23,5 miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. El explică această evoluție prin încasări suplimentare de 3,5 miliarde de lei din impozitul pe venit, 460 de milioane de lei din impozitul pe profit, 2,32 miliarde de lei din impozitele pe proprietate, 11,2 miliarde de lei din TVA, 760 de milioane de lei din accize și 6,5 miliarde de lei din contribuțiile de asigurări sociale. Potrivit acestuia, alte 5 miliarde de lei provin din transformarea unor împrumuturi aferente PNRR în granturi.

Referindu-se la cheltuieli, Petrișor Peiu afirmă că acestea sunt mai mici cu aproximativ 5 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025. Senatorul susține că fondul de salarii s-a redus cu aproximativ 3 miliarde de lei, pe care îl pune pe seama creșterii normei didactice și a dispariției a aproximativ 15.000 de posturi din învățământ.

În același timp, acesta afirmă că investițiile publice au fost diminuate cu peste 7 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile pentru bunuri și servicii au crescut cu 2,7 miliarde de lei. De asemenea, costurile cu plata dobânzilor la datoria publică au avansat cu aproximativ 4 miliarde de lei, iar fondurile suplimentare provenite din PNRR s-au reflectat în majorarea cheltuielilor aferente acestui program.

În analiza publicată, Petrișor Peiu susține că reducerea deficitului bugetar este explicată în principal prin diminuarea investițiilor și prin majorarea veniturilor fiscale.

„Avem un deficit bugetar mai mic cu 28,2 miliarde de lei, care se datorează în proporție de 25% reducerii cheltuielilor de investiții (de capital), în proporție de 21% creșterii taxelor de consum (TVA și accize), 21% inflației și 31% creșterii taxării muncii și a altor venituri (impozitul pe venit plus contribuții).”

Pe baza acestor date, senatorul afirmă că actuala direcție economică va produce în continuare efecte negative.

„Deci continuarea programului de guvernare al PSD, PNL, USR, UDMR va avea ca efect, în continuare: reducerea investițiilor, rate ridicate ale inflației, taxe mai mari pe consum, taxare ridicată a veniturilor personale, creșterea cheltuielilor cu dobânzile, creșterea cheltuielilor baronilor locali și ale baronilor centrali, scăderea economiei.”

Mesajul este încheiat cu un apel adresat alegătorilor.