Semnal îngrijorător pentru economie. Radu Georgescu avertizează că deficitul de cont curent a crescut puternic: Toate agențiile spun că este cel mai mare risc

Economistul Radu Georgescu a publicat pe Facebook o analiză referitoare la situația contului curent al României, pe care o consideră mult mai importantă decât raportul privind Produsul Intern Brut (PIB), publicat în aceeași zi.

Potrivit informațiilor publicate pe Facebook de Radu Georgescu, foarte puțini oameni din România au citit raportul privind contul curent și l-au înțeles, deși documentul reflectă în mod direct banii care intră în țară și cei care ies din economie. Georgescu susține că, spre deosebire de PIB, contul curent nu poate fi manipulat, deoarece reprezintă fluxurile reale de bani.

Economistul explică faptul că PIB-ul poate fi influențat prin raportarea la inflație, prin utilizarea deflatorului, ceea ce permite modificarea valorii creșterii economice. În schimb, în cazul contului curent, datele provin din tranzacțiile financiare efective, astfel că nu pot fi alterate în același mod.

Radu Georgescu afirmă că raportul publicat indică o evoluție extrem de îngrijorătoare pentru România. Deficitul de cont curent a crescut în primele șase luni ale anului 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025, ceea ce înseamnă că din România au ieșit cu 14,2 miliarde de euro mai mult decât au intrat în economie în acest interval.

„Ieri s-a publicat situația Contului Curent al României. Probabil sunt cel mult 10 oameni în România care au citit-o. Și au înțeles-o. Dacă ai înțelege-o, ai intra azi în aplicația bancară și ți-ai schimba leii în euro sau în $. În acest articol îți explic ce scrie în raportul privind Contul Curent al României. Acest raport este mult mai important decât raportul privind PIB-ul, care a fost publicat tot ieri. Probabil sunt cel mult 10 oameni în România care știu că PIB-ul poate fi manipulat foarte ușor, prin raportarea la inflație. Se numește deflator. Poți să faci ce creștere economică vrei, modificând deflatorul. Contul Curent al României nu se poate manipula. Sunt, efectiv, banii care intră în țară și ies din ea. Nu poți să manipulezi extrasele bancare. În raportul de ieri scrie un lucru extrem de îngrijorător pentru România. Deficitul de Cont Curent al României a crescut în primele 6 luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

Economistul arată că toate agențiile de rating consideră deficitul de cont curent drept cel mai mare risc economic al României. Potrivit economistului, numeroși comentatori economici și analiști din spațiul public apreciau că reducerea consumului intern și măsurile adoptate de Guvern vor conduce la diminuarea deficitului comercial și a deficitului de cont curent. Potrivit explicațiilor publicate de Radu Georgescu, rezultatul a fost opus: atât deficitul comercial, cât și deficitul de cont curent au crescut.

În mesajul publicat pe pagina de socializare, acesta arată că, deși consumul intern s-a prăbușit, importurile au continuat să crească. Motivul este că, pentru multe firme, este mai rentabil să aducă bunuri din exteriorul țării, unde inflația este de aproximativ 2%, decât să le producă în România, unde inflația este de aproximativ 10%.

Radu Georgescu consideră că este firesc ca și deficitul de cont curent să fi crescut în aceste condiții, deoarece investitorii străini își mută banii din economiile cu inflație ridicată.

Acesta susține că în anul 2026 investițiile străine au scăzut cu 82% față de 2025. Totodată, în 2026 a crescut și valoarea dividendelor trimise de firmele străine către țările de origine.

„Pe românește, în primele 6 luni au ieșit din România cu 14,2 miliarde de euro mai mult decât au intrat. Ups. Toate agențiile de rating spun că deficitul de Cont Curent este cel mai mare risc economic al României. „Experții economici” de la TV și de pe internet se bucurau că se prăbușește consumul în România. Că măsurile „geniale” ale Guvernului vor reduce deficitul comercial și deficitul de Cont Curent. Surpriză! Deficitul comercial și deficitul de Cont Curent nu au scăzut. Dimpotrivă, au crescut. Explic pentru cei din Guvern și pentru „experții economici” de ce s-a întâmplat acest lucru. Deși consumul intern s-a prăbușit, importurile au crescut. Este logic pentru cineva care a pus mâna în viața lui pe o carte de economie. Și a înțeles ceva din ea. Importurile au crescut, chiar dacă consumul intern s-a prăbușit, deoarece pentru o firmă este mai rentabil să aducă bunuri din exteriorul țării, cu o inflație de 2%, decât să le producă în Romania, cu o inflație de 10%. De asemenea, este logic că deficitul de Cont Curent a crescut. Investitorii străini își mută banii din economiile cu inflație mare. În 2026, investițiile străine au scăzut cu 82% față de 2025!! De asemenea, în 2026 a crescut valoarea dividendelor trimise de firmele străine în țările de origine”, a mai scris economistul.

În finalul analizei sale, economistul recomandă celor care doresc să își protejeze financiar familia sau firma să citească și să înțeleagă raportul privind contul curent al României, considerând că acesta oferă o imagine mai relevantă asupra stării economiei decât raportul privind PIB-ul.

„Dacă vrei să-ți protejezi financiar familia sau firma, sfatul meu este să citești și să înțelegi raportul privind Contul Curent al României”, a conchis Radu Georgescu.

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