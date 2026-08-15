Plecări în lanț de la Open AI înainte de listarea la bursă. Presiunea crește asupra lui Sam Altman

Open AI traversează o nouă perioadă de schimbări majore în conducere, după plecarea lui Denise Dresser, directorul de venituri, la numai câteva zile de la retragerea lui Brad Lightcap din funcția de director operațional. Mișcările au loc înaintea unei viitoare listări publice a companiei, evaluată la 852 de miliarde de dolari. Investitorii urmăresc atent situația, în condițiile în care mai mulți executivi importanți au părăsit compania într-un interval scurt, potrivit CNBC.

Open AI se confruntă cu schimbări succesive în structura de conducere, iar plecarea lui Denise Dresser intervine la numai câteva luni după ce aceasta primise responsabilități suplimentare în cadrul companiei. La momentul angajării sale, în decembrie, Fidji Simo evidenția experiența pe care Dresser urma să o aducă dezvoltării operațiunilor comerciale.

„Experienţa ei ne va ajuta să facem inteligenţa artificială utilă, fiabilă şi accesibilă pentru afacerile de pretutindeni”, a scris Fidji Simo, director executiv, într-o postare de blog în luna decembrie la angajarea lui Denise Dresser, notează publicaţia.

Patru luni mai târziu, Dresser a primit atribuții suplimentare după ce Brad Lightcap a renunțat la poziția sa pentru a prelua un rol concentrat asupra proiectelor speciale. Între timp, Denise Dresser, Fidji Simo și Brad Lightcap nu mai activează în cadrul companiei, situație care produce o schimbare substanțială în echipa de conducere a creatorului ChatGPT. Dresser și-a anunțat joi plecarea, la două zile după demisia lui Lightcap, care a încheiat o perioadă de opt ani petrecută în companie pentru a începe un nou proiect.

Succesiunea plecărilor pune o presiune suplimentară asupra directorului executiv Sam Altman și asupra președintelui Greg Brockman, într-un moment în care conducerea trebuie să transmită stabilitate investitorilor. Printre preocupările acestora se numără concurența venită din partea Google și Anthropic, adoptarea unor modele de inteligență artificială mai ieftine și volatilitatea acțiunilor SpaceX.

OpenAI a depus în luna iunie, în mod confidențial, documentele pentru oferta publică inițială, însă compania nu a comunicat până acum o dată la care ar urma să se desfășoare listarea, potrivit CNBC.

Plecările înaintea unei operațiuni de asemenea amploare au atras deja reacții din industria tehnologică și din mediul investițional.

„Plecările directorilor de la OpenAI înaintea ofertei publice iniţiale reprezintă un semnal uriaş de alarmă. Dacă directorii care pleacă nu sunt «recompensaţi integral» de următoarea companie, este o veste proastă pentru OpenAI”, a declarat Kevin McCormick, fondatorul startup-ului de inteligenţă artificială SignAudit.AI, conform CNBC.

Open AI a reacționat la schimbarea produsă în conducerea comercială prin numirea lui Dali Rajic în funcția de director de venituri. Rajic a fost anterior director operațional al companiei de securitate cibernetică Wiz, achiziționată de Google pentru 32 de miliarde de dolari, potrivit sursei citate.

Greg Brockman a prezentat numirea drept o etapă în dezvoltarea și standardizarea operațiunilor comerciale ale companiei.

„Denise Dresser a condus grupul de venituri printr-o perioadă de formare pentru afacere. Dali Rajic va transforma ceea ce am învăţat într-o execuţie repetabilă pe măsură ce construim sistemul complet pentru a face inteligenţa artificială utilă la scară largă pentru oameni şi companii”, a afirmat Greg Brockman, preşedintele companiei, raportează sursa citată.

Schimbările recente continuă un șir de plecări importante din conducerea companiei. Fidji Simo renunțase anul trecut la funcția de director executiv al Instacart pentru a se alătura OpenAI, însă a părăsit poziția în luna iulie pentru recuperare medicală, pe fondul unei boli cronice. În aprilie au plecat alți patru directori, printre care Kevin Weil, vicepreședintele pentru știință, și Kate Rouch, directorul de marketing, potrivit CNBC.

Doi investitori actuali au declarat pentru postul american că susținătorii financiari ai companiei au fost surprinși de anunțul făcut de Denise Dresser. Potrivit acestora, schimbările rapide fac parte însă din cultura organizațională a OpenAI.

Dresser venise în companie după mai mult de un deceniu petrecut în poziții de conducere la Salesforce și avea misiunea de a dezvolta segmentul destinat companiilor, o afacere cu marje ridicate aflată în concurență directă cu Anthropic.

În paralel cu reorganizarea conducerii, Greg Brockman le-a transmis angajaților că evoluția noilor modele poate modifica profund modul în care companiile își construiesc și își desfășoară activitatea.

„Ne aflăm acum într-un punct de inflexiune: următoarea generaţie de modele va schimba nu doar modul în care se realizează fluxurile individuale de lucru, ci şi ceea ce înseamnă să construieşti şi să conduci o companie. Oportunitatea noastră este de a aduce aceste capacităţi afacerilor din întreaga economie”, a declarat Greg Brockman, preşedintele companiei, într-un mesaj intern pe platforma Slack, transmite CNBC.

Președintele companiei le-a mai comunicat joi angajaților că veniturile anuale recurente au avansat cu peste 20% de la o lună la alta în iulie, în timp ce segmentul clienților de business a înregistrat o creștere de 32%.

Directorul financiar Sarah Friar are programată vineri o întâlnire cu investitorii. Reuniunea fusese stabilită anterior actualelor schimbări, însă Friar urmează să discute și modificările din conducere. Greg Brockman va participa, la rândul său, pentru discuții referitoare la strategia companiei.

În pofida schimbărilor din echipa executivă, Open AI pune accent pe ritmul de dezvoltare a afacerilor destinate clienților corporativi. Compania a anunțat joi că, în perioada în care Denise Dresser a condus această activitate, segmentul enterprise a ajuns la două milioane de clienți, de două ori mai mulți decât în anul precedent.

„Pur şi simplu nu am văzut niciodată acest nivel de convingere răspândindu-se atât de repede şi constant în cadrul industriilor”, a afirmat Denise Dresser, directorul de venituri, într-un interviu din luna aprilie, notează sursa citată.

Dresser preciza atunci că segmentul destinat companiilor genera 40% din veniturile OpenAI și se îndrepta către egalarea segmentului de consumatori până la sfârșitul anului 2026. Cu numai câteva zile înaintea interviului, ea preluase numeroase responsabilități deținute anterior de Brad Lightcap, ceea ce îi consolidase poziția în structura de conducere.

Dali Rajic, succesorul lui Denise Dresser, a ajuns la OpenAI prin intermediul lui Josh Kushner, fondatorul Thrive și unul dintre principalii susținători ai companiei. Ritmul rapid al angajărilor și plecărilor este prezent de mai mult timp în cultura organizației, iar doi foști angajați au descris pentru CNBC mediul intern drept unul asemănător unei „oale sub presiune”.

Instabilitatea în structurile superioare de conducere are precedente inclusiv în cazul lui Sam Altman. Consiliul de administrație l-a îndepărtat din funcție în 2023, invocând lipsa consecvenței în sinceritatea comunicării sale. Altman a revenit însă la conducerea companiei după numai câteva zile, în contextul reacției investitorilor și al amenințărilor mai multor angajați că vor demisiona în masă.

Disputele privind conducerea OpenAI au ajuns și în instanță, după ce avocații lui Elon Musk i-au acționat în judecată, în 2024, pe Sam Altman și Greg Brockman.

„Nu am încercat să înşel consiliul de administraţie”, a declarat Sam Altman, directorul executiv, în instanţa federală din California.

Reprezentanţii legali au folosit demiterea sa pentru atacarea caracterului său şi acuzarea acestuia de lipsă de încredere, transmite sursa citată.

Avocații au solicitat și informații despre îngrijorările exprimate de Dario Amodei, directorul executiv al Anthropic și fost lider al cercetării OpenAI. Altman a declarat că fostul său coleg l-a acuzat de numeroase lucruri. Greg Brockman a fost, la rândul său, întrebat despre un document redactat de cofondatorul Ilya Sutskever, în care erau semnalate probleme referitoare la performanța și managementul său.

„Cu siguranţă nu sunt de acord cu această caracterizare”, a afirmat Greg Brockman, preşedintele companiei, referitor la criticile angajaţilor despre stilul său de conducere, raportează CNBC.

Un juriu consultativ a stabilit că Elon Musk a așteptat prea mult pentru inițierea procesului împotriva OpenAI, însă miliardarul a anunțat că va contesta hotărârea. În același timp, schimbările produse în această săptămână au readus în atenție situația conducerii companiei.

„Sunt încântat să lucrăm împreună la ceea ce urmează”, a declarat Sam Altman, directorul executiv, într-o postare pe reţeaua X despre plecarea lui Brad Lightcap, notează publicaţia.

Altman nu a publicat un mesaj similar după anunțarea plecării lui Denise Dresser. Comentariul său public s-a concentrat în schimb asupra modelelor de inteligență artificială dezvoltate de companie.