Companiile care investesc masiv în infrastructura de inteligență artificială, cu bugete de sute de miliarde de dolari anual, reduc simultan costurile prin diminuarea numărului de angajați. Meta Platforms a anunțat că va concedia aproximativ 10% din personal, adică în jur de 8.000 de angajați, și renunță la ocuparea a încă 6.000 de posturi vacante. În același timp, Microsoft oferă pentru prima dată în cei 51 de ani de existență pachete de plecare voluntară, măsură care ar putea afecta până la 7% din angajații săi din Statele Unite.

Datele centralizate de platforma Layoffs.fyi arată că peste 92.000 de angajați din sectorul tehnologic au fost concediați doar în 2026, ceea ce ridică totalul disponibilizărilor din 2020 până în prezent la aproape 900.000.

Experții avertizează că nu este vorba despre o ajustare temporară, ci despre o transformare structurală profundă. Anthony Tuggle, specialist în leadership, susține că lumea asistă la o schimbare permanentă a modului în care munca este organizată la nivel global.

Temerile legate de pierderea locurilor de muncă au crescut rapid după lansarea ChatGPT de către OpenAI în 2022 și s-au amplificat ulterior odată cu dezvoltarea unor instrumente precum Claude, create de Anthropic, capabile să înlocuiască activități realizate anterior de echipe întregi.

Pe de altă parte, există și voci optimiste în industrie care susțin că inteligența artificială nu elimină locuri de muncă, ci le transformă, așa cum s-a întâmplat în revoluțiile tehnologice anterioare. Totuși, există un dezechilibru vizibil între ritmul concedierilor și cel al creării de noi joburi, în special în cazul pozițiilor entry-level și al rolurilor IT generaliste, unde angajările încetinesc.

Reduceri de personal au fost raportate și în afara sectorului tech. Nike a concediat aproximativ 1.400 de angajați, în special din zona tehnologică, iar Snap Inc. a redus 16% din forța de muncă, invocând eficientizări bazate pe AI. De asemenea, Salesforce și Oracle au operat disponibilizări semnificative pe fondul accelerării investițiilor în inteligența artificială.

În paralel, marile companii tehnologice – inclusiv Alphabet, Microsoft, Meta Platforms și Amazon – sunt așteptate să investească împreună aproape 700 de miliarde de dolari în acest an pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială.

Pe fondul acestor transformări, tot mai multe startupuri din domeniu demonstrează că pot genera venituri ridicate cu echipe extrem de reduse, uneori de doar 50 de angajați, ceea ce pune presiune suplimentară pe modelele tradiționale de angajare.

Indicele de încredere al angajaților realizat de Glassdoor arată o scădere semnificativă a moralului în sectorul tehnologic, în timp ce economiștii avertizează că tot mai puțini angajați își schimbă locul de muncă, pe fondul percepției că piața devine instabilă. Această rigiditate determină companiile să apeleze mai des la concedieri directe sau la standarde de performanță mai stricte pentru reducerea costurilor.

Marile companii din industria software se confruntă cu un nou risc, pe lângă presiunea asupra acțiunilor generată de avansul inteligenței artificiale: pierderea talentelor-cheie către firmele din sectorul emergent al AI. Directori de top din companii precum Salesforce, Snowflake și Datadog au fost recrutați recent de giganți ai inteligenței artificiale precum OpenAI și Anthropic, atrași de pachete salariale ridicate și de oportunitatea de a valorifica relațiile cu clienți corporate, potrivit CNBC.

Printre cele mai notabile plecări se numără Denise Dresser, numită director de venituri la OpenAI, după ce anterior a condus Slack în cadrul Salesforce. De asemenea, Jennifer Majlessi a părăsit Salesforce pentru a prelua rolul de șef al strategiei comerciale la OpenAI.

Fenomenul marchează o schimbare în „războiul pentru talente” din AI, dominat până recent de competiția pentru cercetători de elită. În prezent, companiile se concentrează tot mai mult pe recrutarea specialiștilor în vânzări și dezvoltare de piață, pe fondul creșterii importanței segmentului corporate. La începutul anului, clienții enterprise reprezentau aproximativ 40% din afacerile OpenAI, iar compania estimează o creștere la 50% până la finalul anului.

În paralel, sectorul software este afectat de temeri privind impactul AI asupra modelului tradițional de abonamente cloud. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software ETF a scăzut cu aproape 20% de la începutul anului.

Presiunea este amplificată și de restructurări: Oracle a concediat mii de angajați, în timp ce Meta Platforms și Microsoft au anunțat reduceri de personal și realocări de resurse către proiecte de inteligență artificială.

Surse din industrie indică și recrutări din zona Palantir Technologies, de unde OpenAI ar fi atras ingineri specializați în implementarea soluțiilor complexe pentru clienți.

Schimbările structurale din piața muncii îi determină pe tot mai mulți specialiști IT să își reevalueze cariera, într-un context dominat de investiții masive în AI. Totuși, reprezentanți din companiile de inteligență artificială avertizează că nu toți angajații proveniți din corporațiile tradiționale se adaptează ușor la ritmul și cultura de lucru intensă din acest sector.