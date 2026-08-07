Alibaba pregătește un nou model de monetizare pentru AI-ul open-source. Va cere o parte din veniturile marilor utilizatori

Inteligența artificială (Artificial Intelligence, AI) open-source intră într-o nouă etapă, în care accesul gratuit nu mai înseamnă neapărat utilizare fără costuri. Alibaba pregătește un sistem prin care marile companii care câștigă bani din modelul său AI vor împărți o parte din venituri, urmând exemplul altor dezvoltatori chinezi.

Alibaba intenționează să introducă un nou model de monetizare pentru viitoarea versiune a modelului său open-source de inteligență artificială (Artificial Intelligence, AI), Qwen. Potrivit a două surse familiarizate cu planurile companiei, gigantul tehnologic chinez va solicita utilizatorilor comerciali importanți să împartă o parte din veniturile obținute din utilizarea noului model.

Qwen3.8-Max, a cărui lansare este așteptată săptămâna viitoare, este un model open-source de tip open-weight, ceea ce înseamnă că dezvoltatorii pot descărca și utiliza parametrii antrenați ai sistemului pentru a-l rula sau adapta. Spre deosebire de acesta, modelele dezvoltate de companii americane precum OpenAI, Anthropic și Alphabet sunt closed-source, iar codul și parametrii lor nu sunt disponibili publicului.

Deși modelele open-source sunt asociate, în general, cu utilizarea gratuită, licențele pot include restricții comerciale. Un exemplu este modelul Kimi K3, lansat recent de startup-ul chinez Moonshot, care prevede că firmele ce oferă modelul ca serviciu și obțin venituri anuale de peste 20 de milioane de dolari trebuie să încheie un acord comercial cu dezvoltatorul.

Potrivit surselor, Alibaba intenționează să adopte o abordare similară pentru noul său model Qwen. Persoanele care au oferit informațiile au dorit să își păstreze anonimatul, deoarece planurile companiei nu au fost încă făcute publice.

Până în prezent, Alibaba a perceput taxe dezvoltatorilor doar atunci când modelele sale erau utilizate prin intermediul propriei platforme de cloud computing, în timp ce majoritatea modelelor open-source puteau fi rulate gratuit în centrele de date ale clienților.

Noua strategie sugerează că marile companii chineze din domeniul inteligenței artificiale încep să își definească modele de afaceri mai clare. După ce au atras atenția la nivel global prin lansarea unor modele open-source comparabile ca performanță cu cele dezvoltate de OpenAI și Anthropic, acestea încearcă acum să transforme popularitatea acestor tehnologii în venituri și să câștige cotă de piață în competiția cu rivalii americani.

Acordurile prin care companiile americane împart veniturile generate de utilizarea modelelor chinezești de inteligență artificială cu laboratoarele care le-au dezvoltat încep să devină tot mai frecvente. Evoluția are loc în contextul în care Casa Albă a acuzat Moonshot că a furat tehnologie de la Anthropic, acuzație respinsă de oficialii chinezi, care au catalogat-o drept nefondată.

Potrivit celor două surse, licența modelului Kimi K3 obligă partenerii Moonshot să împartă veniturile obținute din utilizarea comercială a modelului. Una dintre surse a precizat că Moonshot solicită o cotă de până la 30% din aceste venituri. Cele două persoane au afirmat că și Alibaba intenționează să introducă un mecanism similar de împărțire a veniturilor, însă procentul nu a fost încă stabilit, deoarece discuțiile sunt în desfășurare. Moonshot nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Un exemplu al acestui model de afaceri este Chinasoft International, furnizor chinez de servicii IT, care a anunțat luna trecută, într-un document depus la autoritățile de reglementare, că a încheiat un acord de împărțire a veniturilor cu Moonshot, fără a dezvălui procentul convenit.

Strategia adoptată de companiile chineze de inteligență artificială urmează un model deja consacrat în Silicon Valley: oferirea software-ului gratuit sau la costuri foarte reduse pentru atragerea utilizatorilor, urmată de perceperea unor taxe pentru utilizarea comercială intensivă și pentru serviciile suplimentare.

„Plătești pentru colaborarea cu aceste laboratoare de modele open-weight pentru a te asigura că îți optimizezi implementarea. Plătești pentru a obține acces timpuriu la următoarea revizuire a modelului”, a declarat Paddy Srinivasan, CEO al firmei de cloud computing DigitalOcean Holdings, una dintre numeroasele companii americane care oferă Kimi K3 și alte modele chinezești.

Acesta a confirmat că DigitalOcean are un acord comercial cu Moonshot, însă a refuzat să ofere detalii despre condițiile contractului.

„Acesta este un model open-source «freemium» încercat și testat”, a spus Srinivasan.

Potrivit prețurilor afișate pentru token-urile de intrare și ieșire, utilizarea modelului Kimi K3 costă aproximativ o treime din prețul modelului Fable dezvoltat de Anthropic.

Dan Fu, vicepreședinte al diviziei de kernel-uri din cadrul Together AI, a explicat că firmele care oferă servicii bazate pe inteligență artificială își obțin veniturile prin optimizarea modului în care funcționează aceste modele, inclusiv prin utilizarea mai eficientă a token-urilor, unitățile de bază folosite pentru procesarea solicitărilor adresate sistemelor AI.

„La nivelul aplicației, există valoare legată de modul în care îl folosești, de modul în care obții modelele și token-urile necesare pentru a face ceva util”, a spus Fu.

În același timp, piața modelelor open-source de inteligență artificială continuă să se extindă, iar tot mai multe companii americane intră în această competiție.

Thinking Machines Lab, un startup din San Francisco fondat anul trecut de Mira Murati, fost director tehnologic al OpenAI, a lansat luna trecută primul său model open-source și intenționează să dezvolte, în perioada următoare, versiuni și mai performante.

„Nu văd o barieră fundamentală” în calea modelelor americane open-source puternice, a declarat Lin Qiao, CEO și cofondator al Fireworks AI, companie cu sediul în Silicon Valley.

Acesta a refuzat să comenteze acordurile comerciale ale firmei sale cu Moonshot, dar a adăugat: