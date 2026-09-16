ONU cere coordonare mondială pentru controlul riscurilor AI: „Guvernele trebuie să-şi asume responsabilităţile”

ONU și Comisia Europeană intensifică demersurile pentru controlul riscurilor asociate inteligenței artificiale (Artificial Intelligence, AI), pe fondul avertismentelor privind modelele avansate. Șeful ONU, Antonio Guterres cere coordonare mondială.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a calificat miercuri drept indispensabilă o coordonare mondială în domeniul inteligenței artificiale (Artificial Intelligence, AI), în contextul intensificării apelurilor pentru o reglementare mai strictă a acestui sector.

În cadrul unei conferințe de presă, Guterres a afirmat că guvernele trebuie să își asume responsabilitatea de a-și proteja cetățenii, inclusiv în fața amenințărilor asociate inteligenței artificiale.

Secretarul general al ONU a precizat că, deși acțiunea la nivel național este esențială, este necesară și o coordonare la nivel mondial. El a explicat că inteligența artificială și riscurile pe care le implică nu se limitează la granițele statelor.

Guterres a mai anunțat că inteligența artificială va reprezenta un subiect important de discuție între liderii care se vor reuni săptămâna viitoare la New York, în cadrul segmentului la nivel înalt al sesiunii anuale a Adunării Generale a ONU.

„Guvernele trebuie să-şi asume responsabilităţile. Prima responsabilitate a oricărui guvern este de a-şi proteja cetăţenii, inclusiv faţă de ameninţările referitoare la inteligenţa artificială”, a declarat Guterres.

Apelurile pentru o reglementare mai eficientă a inteligenței artificiale s-au intensificat în ultima perioadă, pe fondul unei serii de incidente și al avertismentelor lansate de numeroși lideri din industria de profil.

OpenAI, Anthropic și Google DeepMind au anunțat, cu o zi în urmă, că intenționează să colaboreze pentru crearea unui organism de supraveghere a riscurilor asociate inteligenței artificiale.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat la Strasbourg că se va întâlni cu principalii actori din sectorul inteligenței artificiale pentru a sprijini eforturile acestora de a încetini dezvoltarea celor mai riscante modele. În discursul anual privind SUA, susținut în Parlamentul European, Von der Leyen a anunțat că va invita principalele laboratoare de inteligență artificială pentru a discuta despre sprijinirea demersurilor industriei de a încetini această cursă.

De asemenea, ea a anunțat că Uniunea Europeană va colabora în acest domeniu cu state care împărtășesc o viziune similară, precum Regatul Unit și Canada. Von der Leyen a făcut referire și la Regulamentul european privind Inteligența Artificială (AI Act), actul normativ care oferă instituțiilor europene competențe pentru reglementarea sectorului.