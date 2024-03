Antonio Guterres avertizează în cadrul unei întâlniri a Consiliului de Securitate al ONU că riscul unui conflict nuclear se află la un nivel extrem de ridicat, atingând cotele cele mai înalte din ultimele decenii.

Secretarul general al ONU trage un nou semnal de alarmă cu privire la riscul devastator al „războiului nuclear”. Oficialul a transmis că omenirea nu poate supraviețui unei „continuări” a celei descrise în filmul „Oppenheimer”. Pelicula, distinsă cu șapte premii Oscar, a redat într-un mod crud realitatea apocalipsei nucleare.

Aceste observații au fost exprimate în cadrul unei întruniri a Consiliului de Securitate al ONU, concentrată asupra problemei neproliferării, eveniment organizat sub egida Japoniei.

Industria cinematografică de la Hollywood, conform secretarului general al ONU, prin intermediul filmului „Oppenheimer”, regizat de Christopher Nolan, a adus la viață pentru milioane de oameni din întreaga lume realitatea cruntă a potențialului apocaliptic al războiului nuclear.

Filmul „Oppenheimer” reconstituie evenimentele esențiale din viața lui Robert Oppenheimer, fizicianul care a deschis calea către era nucleară. El a fost cel care a accelerat sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Acest moment critic a fost marcat de lansarea bombelor atomice de către Statele Unite asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki.

U.N. Secretary-General Antonio Guterres called for the disarmament of nuclear weapons on Monday, warning that the world could not survive a “sequel of Oppenheimer.” pic.twitter.com/u7KumNjOLV

— The Associated Press (@AP) March 18, 2024