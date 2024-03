Oppenheimer a dominat Gala Premiilor Academiei Americane de Film, adjudecându-și titlul de marele câștigător al serii.

Eforturile neconvenționale și pline de energie ale echipei lui Christopher Nolan în portretizarea părintelui bombei atomice au fost recunoscute și apreciate în mod covârșitor de către Academia Americană de Film.

În plus față de premiile pentru cel mai bun film și cel mai bun actor principal, Oppenheimer a fost recompensat și în alte categorii importante.

Oppenheimer, în competiție cu alte producții de marcă

Christopher Nolan a primit premiul pentru cel mai bun regizor pentru abordarea sa distinctivă și captivantă. Coloana sonoră originală, montajul și imaginea filmului au fost de asemenea distinse.

Cu un total de 13 nominalizări, Oppenheimer a fost în competiție cu alte producții de marcă la categoria Cel mai bun film, inclusiv American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Poor Things și The Zone of Interest. Cu toate acestea, filmul lui Nolan s-a remarcat prin complexitatea sa și povestea sa captivantă, cucerind juriul și publicul deopotrivă.

Oppenheimer reprezintă nu doar un triumf artistic, ci și o explorare profundă a istoriei și a impactului ei asupra societății contemporane. Într-adevăr, această producție de peste trei ore, demonstrează încă o dată capacitatea sa de a captiva și de a inova în cinematografie.

Actorul Cillian Murphy, detalii despre relația cu regizorul Christopher Nolan

După ceremonia de premiere, actorul Cillian Murphy a reamintit începuturile relației sale cu regizorul Christopher Nolan.

„Sunt un pic confuz. Sunt foarte emoționat, umil și recunoscător și foarte mândru că sunt irlandez și că mă aflu astăzi aici. Acest film este foarte special pentru mine. Eu și Chris Nolan avem o relație foarte specială. Lucrăm împreună de 20 de ani, cred că este regizorul perfect. Nu-mi vine să cred ce noroc am. Am dat un test video cu el când eram copil și am crezut că asta va fi tot (…) Nu-mi amintesc ce am spus (în discursul de la gală), dar am vrut să spun că, în Irlanda, cred că suntem foarte buni în ceea ce privește susținerea artiștilor și trebuie să continuăm”, a declarat el.

Regizorul Nolan a mulțumit actorilor și echipei de filmare, conform NewYork Times. El a menționat, în mod special, pe producătoarea filmului, Emma Thomas, soția sa.

„Incredibila Emma Thomas! Producător al tuturor filmelor noastre și (mamă a) tuturor copiilor noștri. Te iubesc! Mulțumesc Academiei Americane de Film, doar pentru a spune că filmele au puțin peste 100 de ani (…) Nu știm încotro se îndreaptă această călătorie incredibilă. Faptul că mă considerați o parte semnificativă a ei înseamnă enorm pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult”, a spus el.

Donald Trump a fost ironizat

La Oscar, ironiile politice nu au lipsit. Prezentatorul premiilor, Jimmy Kimmel, l-a ironizat pe fostul președinte Donald Trump în timpul show-ului de duminică, după ce acesta l-a insultat pe actor pe rețelele de socializare.

„Mi s-a spus că avem cam un minut în plus și mă gândeam să împărtășesc ceva cu voi. Tocmai am primit o recenzie”, a spus Kimmel, înainte de a scoate telefonul și a citi cu voce tare postarea lui Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Postarea liderului republican sună astfel:

„A existat vreodată o gazdă mai proastă decât Jimmy Kimmel la Oscaruri? Prestația lui a fost cea a unei persoane de nivel sub-mediu care se străduiește în mod exagerat să fie ceva ce nu este și nu va putea fi niciodată. Scăpați de Kimmel și înlocuiți-l cu un alt star ABC. Înlocuiți-l cu George Slopanopoulos. Este demodat, dar ieftin și i-ar face pe toți cei de pe scenă să pară mai mari, mai puternici și mai plini de farmec.” „Ei bine, vă mulțumesc, președinte Trump. Mulțumesc că v-ați uitat. Sunt surprins că încă mai sunteți …V-a trecut perioada de detenție?”, a fost răspunsul lui Jimmy Kimmel.

Replica sa a stârnit aplauze și râsete din partea publicului.

Marele pierzător e considerat filmul Barbie

După nominalizări, Oppenheimer a concurat în 13 din cele 23 de categorii, dar a reușit să își adjudece cele mai importante premii. A luat premiul pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor în rol principal și Cel mai bun actor în rol secundar.

Pe locul al doilea într-un clasament al câștigătorilor se află pelicula Poor Things, care a obținut patru premii, inclusiv pentru Cea mai bună actriță în rol principal, acordată lui Emma Stone.

Marele pierzător al serii poate fi considerat filmul Barbie. Pelicula produsă de Margot Robbie a câștigat doar un premiu, pentru Cel mai bun cântec, interpretat de Billie Eilish.

Lista completă a câștigătorilor de la Oscar 2024 este următoarea:

Cel mai bun film

„Oppenheimer” – Câștigător

Nominalizări:

„American Fiction”

„Anatomy of a Fall”

„Barbie”

„The Holdovers”

„Killers of the Flower Moon”

„Maestro”

„Past Lives”

„Poor Things”

„The Zone of Interest”

Cel mai bun regizor

Christopher Nolan — „Oppenheimer” – Câștigător

Nominalizări:

Justine Triet — „Anatomy of a Fall”

Martin Scorsese — „Killers of the Flower Moon”

Yorgos Lanthimos — „Poor Things”

Jonathan Glazer — „The Zone of Interest”

Cea mai bună actriță în rol principal

Emma Stone — „Poor Things” – Câștigător

Nominalizări:

Annette Bening — „Nyad”

Lily Gladstone — „Killers of the Flower Moon”

Sandra Hüller — „Anatomy of a Fall”

Carey Mulligan — „Maestro”

Cel mai bun actor în rol principal

Cillian Murphy — „Oppenheimer” – Câștigător

Nominalizări:

Bradley Cooper — „Maestro”

Colman Domingo — „Rustin”

Paul Giamatti — „The Holdovers”

Jeffrey Wright — „American Fiction”

Cântec original

„What Was I Made For?” from „Barbie” – Câștigător

Nominalizări:

„The Fire Inside” from „Flamin’ Hot”

„I’m Just Ken” from „Barbie”

„It Never Went Away” from „American Symphony””Wahzhazhe (A Song for My People)” from „Killers of the Flower Moon”

Cea mai bună actriță în rol secundar

Da’Vine Joy Randolph — „The Holdovers” – Câștigătoare

Nominalizări:

Emily Blunt — „Oppenheimer”

Danielle Brooks — „The Color Purple”

America Ferrera – „Barbie”

Jodie Foster — „Nyad”

Actor în rol secundar

Robert Downey Jr. — „Oppenheimer” – Câștigător

Nominalizări:

Sterling K. Brown — „American Fiction”

Robert De Niro – „Killers of the Flower Moon”

Ryan Gosling — „Barbie”

Mark Ruffalo — „Poor Things”

Muzică originală

Ludwig Göransson – „Oppenheimer”

Cel mai bun sunet

„The Zone of Interest”

Cel mai bun scurtmetraj

„The Wonderful Story of Henry Sugar”

Cea mai bună imagine

„Oppenheimer”

Cel mai bun documentar

„20 Days in Mariupol”

Montaj

„Oppenheimer”

Efecte vizuale

„Godzilla Minus One”

Cel mai bun film internațional

„The Zone of Interest”

Cele mai bune costume

„Poor Things” – Câștigător

Cele mai bune decoruri

„Poor Things”

Cel mai bun makeup

„Poor Things”

Cel mai bun scenariu original

„Anatomy of a Fall”

Cel mai bun scenariu adaptat

„American Fiction”

Scurt metraj de animație

„The War is Over”

Cel mai bun film de animație

„The Boy and the Heron” (Hayao Miyazaki and Toshio Suzuki)