Lista scurtă a nominalizărilor de la Premiile Oscar 2025

Academia Americană de Film (Oscars) a anunțat lista scurtă a nominalizărilor pentru 10 categorii ale celei de-a 97-a ediții a Premiilor Oscar. Filmul „Trei kilometri până la capătul lumii”, regizat de Emanuel Pârvu și propus de România la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”, nu a fost inclus pe lista finală. Totuși, există o reușită românească importantă: actorul Sebastian Stan a fost inclus pe lista scurtă în două categorii, evidențiindu-se prin transformări spectaculoase.

„Emilia Pérez” și „Wicked” domină lista scurtă

Cele mai multe selecții preliminare au fost obținute de filmele „Emilia Pérez” și „Wicked”, urmate de producții renumite precum „Dune: Part Two” și „Gladiator 2”.

„Emilia Pérez”, distribuit de Netflix, a obținut șase nominalizări preliminare, inclusiv pentru cel mai bun film internațional, machiaj, sunet, coloană sonoră și două cântece originale: „El Mal” și „Mi Camino”.

„Wicked”, adaptarea filmică a renumitului musical produsă de Universal Pictures, a primit patru nominalizări, inclusiv pentru sunet și efecte vizuale.

Surprizele listei scurte

Printre surprizele competiției se află:

Documentarul „The Bibi Files”, care explorează acuzațiile de corupție împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Animația „The Wild Robot”, bazată pe romanul cu același nume, care a obținut o nominalizare pentru categoria „Cel mai bun sunet”.

Sebastian Stan: o dublă performanță pe lista scurtă

Actorul român Sebastian Stan a fost nominalizat pentru interpretările sale remarcabile din două filme:

„A Different Man” (regia Aaron Schimberg) – în care transformarea sa fizică spectaculoasă a fost apreciată la categoria „Păr și machiaj”. Filmul abordează teme complexe precum identitatea și autoacceptarea.

Rolul tânărului Donald Trump în filmul regizat de Ali Abbasi a generat controverse și apreciere, fiind inclus pe lista scurtă tot la categoria „Păr și machiaj”.

Lista completă a nominalizărilor pe categorii

Cel mai bun cântec original:

Nominalizații includ artiști consacrați și melodii memorabile:

Aaron Pierre & Tiffany Boone – „Tell Me It’s You” (Mufasa: The Lion King)

Camille, Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón – „El Mal” (Emilia Pérez)

Selena Gomez – „Mi Camino” (Emilia Pérez)

Elton John & Brandi Carlile – „Never Too Late” (Elton John: Never Too Late)

Pharrell Williams & Princess Anne High School Fabulous Marching Cavaliers – „Piece by Piece” (Piece by Piece)

Lista completă conține 15 melodii, inclusiv creații ale unor artiști precum Robbie Williams și Auli’i Cravalho.

Cea mai bună coloană sonoră:

Mari compozitori concurează pentru această categorie, incluzând:

Hans Zimmer – „Blitz”

Danny Elfman – „Beetlejuice Beetlejuice”

Trent Reznor & Atticus Ross – „Challengers”

Clément Ducol & Camille – „Emilia Pérez”

Volker Bertelmann – „Conclave”

Cel mai bun sunet:

Blockbusterele dominate de acțiune și efecte sonore complexe sunt în centrul atenției:

„Dune: Part Two”

„Gladiator II”

„Wicked”

„Emilia Pérez”

„Alien: Romulus”

Lungmetraj documentar:

Categoria este marcată de filme ce explorează subiecte puternice, precum:

„The Bibi Files” – o investigație asupra corupției din Israel

„Hollywoodgate” – o incursiune în culisele industriei de film

„Dahomey Daughters” – o poveste despre istoria și identitatea Africii.

Lungmetraj internațional:

Pe lista scurtă a acestei categorii se regăsesc:

„Emilia Pérez” (Franța)

„Vermiglio” (Italia)

„The Seed of the Sacred Fig” (Germania)

„Armand” (Norvegia)

„How to Make Millions Before Grandma Dies” (Thailanda).

Machiaj și coafură:

Transformările spectaculoase din filmele nominalizate includ:

„A Different Man”

„Dune: Part Two”

„Waltzing with Brando”

„Nosferatu”

„Emilia Pérez”.

Efecte vizuale:

Categoria este dominată de filme SF și fantastice, precum:

„Dune: Part Two”

„Wicked”

„Deadpool & Wolverine”

„Alien: Romulus”

„Mufasa: The Lion King”.

Scurtmetraj animat:

Titluri creative precum „Au Revoir Mon Monde”, „The 21” și „Me Origami” concurează pentru această categorie.

Scurtmetraj documentar:

Lista scurtă include documentare inovatoare, cum ar fi „Makayla’s Voice: A Letter to the World” și „Once Upon a Time in Ukraine”.

Date cheie pentru Oscar 2025

Votarea pentru stabilirea nominalizărilor începe pe 8 ianuarie 2025 și se încheie pe 12 ianuarie 2025.

Lista finală a nominalizaților va fi anunțată pe 17 ianuarie 2025.

Ceremonia Premiilor Oscar va avea loc pe 2 martie 2025, fiind găzduită de Conan O’Brien.

România rămâne cu speranța ca filmele sale să fie apreciate în competițiile internaționale viitoare, în timp ce atenția globală este captată de nominalizările din acest an.