Prezentatorul de televiziune și producătorul american Conan O’Brien va fi gazda din 2025 a ceremoniei pentru Premiile Oscar. Este pentru prima dată când acesta găzduiește ceremonia. A 97-a ediție a Premiilor Oscar va avea loc în data de 2 martie, la Dolby Theatre.

Printre cei nominalizați pentru Cel mai bun actor în rol principal se numără actorul de origine română Sebastian Stan, pentru interpretarea lui lui Donald Trump din „The Apprentice”.

De asemenea, „Emilia Peréz” a obținut 13 nominalizări, iar „Wicked” şi „The Brutalist” câte 10.

Lista nominalizărilor la Premiile Oscar din 2025

Cel mai bun actor în rol secundar: Yura Borisov – “Anora”, Kieran Culkin – “A Real Pain”, Edward Norton – “A Complete Unknown”, Guy Pearce – “The Brutalist”, Jeremy Strong – “The Apprentice”

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Monica Barbaro – “A Complete Unknown”, Ariana Grande – “Wicked”, Felicity Jones – “The Brutalist”, Isabella Rossellini – “Conclave”, Zoe Saldaña – “Emilia Pérez”

Cel mai bun scurtmetraj animat: “Beautiful Men”, “In the Shadow of Cypress”, “Magic Candies”, “Wander to Wonder”, “Yuck!”

Costume: “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Gladiator II”, “Nosferatu”, “Wicked”

Scurtmetraj live-action: “A Lien”, “Anuja”, “I’m Not a Robot”, “The Last Ranger”, “The Man Who Could Not Remain Silent”

Machiaj şi coafură: “A Different Man”, “Emilia Pérez”, “Nosferatu”, “The Substance”, “Wicked”

Coloană sonoră: “The Brutalist”, “Conclave”, “Emilia Pérez”, “Wicked”, “The Wild Robot”

Scenariu adaptat: ”A Complete Unknown”, “Conclave”, “Emilia Pérez”, “Nickel Boys”, “Sing Sing”

Scenariu original: “Anora”, “The Brutalist”, “A Real Pain”, “September 5”, “The Substance”

Sebastian Stan, nominalizat pentru rolul său din „The Apprentice”

Actor în rol principal: Adrien Brody – “The Brutalist”, Timothée Chalamet – “A Complete Unknown”, Colman Domingo – “Sing Sing”, Ralph Fiennes – “Conclave”, Sebastian Stan – “The Apprentice”

Actriţă în rol principal: Demi Moore – “The Substance”, Cynthia Erivo – “Wicked”, Mikey Madison – “Anora”, Karla Sofía Gascón – “Emilia Pérez”, Fernanda Torres – “I’m Still Here”

Lungmetraj animat: “Flow”, “Inside Out 2”, “Memoir of a Snail”, “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”, “The Wild Robot”

Imagine: “The Brutalist”, “Dune: Part Two”, “Emilia Pérez”, “Maria”, “Nosferatu”

Cel mai bun regizor: Sean Baker – “Anora”, Brady Corbet – “The Brutalist”, James Mangold – “A Complete Unknown”, Jacques Audiard – “Emilia Pérez”, Coralie Fargeat – “The Substance”

Lungmetraj documentar: “Black Box Diaries”, “No Other Land”, “Porcelain War”, “Soundtrack to a Coup d’Etat”, “Sugarcane”

Scurtmetraj documentar: “Death by Numbers”, “I Am Ready, Warden”, “Incident”, “Instruments of a Beating Heart”, “The Only Girl in the Orchestra”

Montaj: “Anora”, “The Brutalist”, “Conclave”, “Emilia Pérez”, “Wicked”

Lungmetraj internațional: “I’m Still Here”, “The Girl with the Needle”, “Emilia Pérez”, “The Seed of the Sacred Fig”, “Flow”

Cântec original: “El Mal” din “Emilia Pérez”, “The Journey” din “The Six Triple Eight”, “Like a Bird” din “Sing Sing”, “Mi Camino” din “Emilia Pérez”, “Never Too Late” din “Elton John: Never Too Late”

Scenografie: “The Brutalist”, “Conclave”, “Dune: Part Two”, “Nosferatu”, “Wicked”

Sunet: “A Complete Unknown”, “Dune: Part Two”, “Emilia Perez”, “Wicked”, “The Wild Robot”

Efecte vizuale: “Alien: Romulus”, “Better Man”, “Dune: Part Two”, “Kingdom of the Planet of the Apes”, “Wicked”

Cel mai bun film: “Anora”, “The Brutalist”, “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Dune: Part Two”, “Emilia Pérez”, “I’m Still Here”, “Nickel Boys”, “The Substance”, “Wicked”