„Anora” strălucește la Oscarurile 2025

Gala Premiilor Oscar 2025 s-a încheiat, iar marele câștigător al serii este „Anora”, filmul regizat de Sean Baker. Producția a impresionat atât publicul, cât și criticii, reușind să obțină cinci trofee din cele șase nominalizări. Printre cele mai importante premii câștigate se numără Cel mai bun film, Cel mai bun regizor și Cea mai bună actriță, consolidând astfel poziția lui Sean Baker.

Lista completă a câștigătorilor Oscar 2025:

Cel mai bun film – „Anora”

– „Anora” Actor în rol principal – Adrien Brody („The Brutalist”)

– Adrien Brody („The Brutalist”) Actriță în rol principal – Mikey Madison („Anora”)

– Mikey Madison („Anora”) Actor în rol secundar – Kieran Culkin („A Real Pain”)

– Kieran Culkin („A Real Pain”) Actriță în rol secundar – Zoe Saldaña („Emilia Perez”)

– Zoe Saldaña („Emilia Perez”) Film de animație – „Flow” (Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens și Gregory Zalcman)

– „Flow” (Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens și Gregory Zalcman) Scurtmetraj de animație – „In the Shadow of the Cypress” (Shirin Sohani și Hossein Molayemi)

– „In the Shadow of the Cypress” (Shirin Sohani și Hossein Molayemi) Imagine – Lol Crawley („The Brutalist”)

– Lol Crawley („The Brutalist”) Design de costume – Paul Tazewell („Wicked”)

– Paul Tazewell („Wicked”) Regie – Sean Baker („Anora”)

– Sean Baker („Anora”) Documentar de lungmetraj – „No Other Land” (Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal și Yuval Abraham)

– „No Other Land” (Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal și Yuval Abraham) Documentar de scurtmetraj – „The Only Girl in the Orchestra” (Molly O’Brien și Lisa Remington)

– „The Only Girl in the Orchestra” (Molly O’Brien și Lisa Remington) Montaj – Sean Baker („Anora”)

– Sean Baker („Anora”) Film internațional – Brazilia, „I’m Still Here”

– Brazilia, „I’m Still Here” Machiaj și coafură – Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon și Marilyne Scarselli („The Substance”)

– Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon și Marilyne Scarselli („The Substance”) Muzică originală – Daniel Blumberg („The Brutalist”)

– Daniel Blumberg („The Brutalist”) Cântec original – „El Mal” din „Emilia Pérez” (Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard)

– „El Mal” din „Emilia Pérez” (Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard) Scenografie – Nathan Crowley și Lee Sandales („Wicked”)

– Nathan Crowley și Lee Sandales („Wicked”) Scurtmetraj live-action – „I’m Not a Robot” (Victoria Warmerdam și Trent)

– „I’m Not a Robot” (Victoria Warmerdam și Trent) Sunet – „Dune: Part Two” (Gareth John, Richard King, Ron Bartlett și Doug Hemphill)

– „Dune: Part Two” (Gareth John, Richard King, Ron Bartlett și Doug Hemphill) Efecte vizuale – „Dune: Part Two” (Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe și Gerd Nefzer)

– „Dune: Part Two” (Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe și Gerd Nefzer) Scenariu adaptat – Peter Straughan („Conclave”)

– Peter Straughan („Conclave”) Scenariu original – Sean Baker („Anora”)

„Anora” domină Premiile Oscar 2025

Cea de-a 97-a ediție a Premiilor Oscar a fost marcată de succesul independentului „Anora”, care a cucerit cinci premii, inclusiv cel mai important trofeu al serii, pentru Cel mai bun film. Regizorul Sean Baker a făcut istorie prin câștigarea a patru Oscaruri într-o singură seară, un record egalat ultima dată de Walt Disney.

„Anora” spune povestea unei dansatoare exotice din Brooklyn care se căsătorește cu fiul unui oligarh rus, însă filmul evită clișeele de basm și aduce în prim-plan o narațiune autentică și provocatoare. Cu un stil cinematografic inconfundabil, Baker reușește să surprindă realități sociale profunde, abordând teme de clasă și putere.

Baker a impresionat cu un discurs puternic în care a pledat pentru importanța cinematografiei în sălile de cinema și a adus un omagiu comunității muncitorilor sexuali, ale căror povești au inspirat filmul. Regizorul a subliniat că succesul „Anora” demonstrează încă o dată relevanța filmelor independente în peisajul cinematografic global.

O altă surpriză a serii a fost victoria actriței Mikey Madison, care a câștigat Oscarul pentru Cea mai bună actriță, învingând nume mari precum Demi Moore („The Substance”). Madison a impresionat publicul și criticii deopotrivă prin interpretarea intensă și nuanțată a personajului principal din „Anora”.

Adrien Brody a revenit pe scena Oscarurilor, câștigând premiul pentru Cel mai bun actor, la 22 de ani după trofeul său din „The Pianist”. Brody a fost aclamat pentru rolul său din „The Brutalist”, unde oferă o interpretare profundă și emoționantă.

Succesul lui „Anora” confirmă trendul din ultimii ani, în care producții independente precum „Everything Everywhere All at Once” sau „Nomadland” reușesc să triumfe în fața marilor blockbustere. Cu un buget de doar 6 milioane de dolari, filmul demonstrează că poveștile autentice pot avea un impact major asupra publicului și criticilor. Acest triumf reafirmă faptul că cinematografia de autor continuă să aibă un loc important în industria filmului, în ciuda dominației producțiilor de mare anvergură.