Doliu imens în lumea filmului! Producătorul Stanley R. Jaffe a încetat din viață la 84 de ani

Doliu imens în lumea filmului! Stanley R. Jaffe, care a câștigat un Oscar ca producător al filmului „Kramer vs. Kramer” în 1980 și a ocupat funcții de conducere la mai multe studiouri, a murit luni în Rancho Mirage. Avea 84 de ani.

Jaffe, fiul executivului Leo Jaffe de la Columbia Pictures, a condus producții majore precum „Fatal Attraction”, „The Accused”, „Goodbye, Columbus” și „The Bad News Bears”. Printre celelalte credite ale sale se numără filme notabile din anii 1980, precum „Taps”, „Racing With the Moon” și „Black Rain”.

În timp ce era asociat cu Sherry Lansing la Jaffe-Lansing Productions, a primit o nominalizare la Oscar pentru filmul „Fatal Attraction” din 1987, notează variety.com.

Cariera lui Jaffe

Născut la New York, Jaffe a început în afaceri la Seven Arts Associates, apoi s-a alăturat CBS. A produs îndrăzneața adaptare din 1969 a lui Philip Roth „Goodbye, Columbus” pentru Paramount, apoi s-a alăturat studioului ca vicepreședinte executiv și director de operațiuni. Curând a fost numit președinte al Paramount, rămânând în funcție doar un an înainte de a pleca pentru a deveni producător independent.

Compania sa, Jaffilms, a realizat „The Bad News Bears” și „Bad Company”, înainte de a se alătura Columbia Pictures ca vicepreședinte executiv al producțiilor mondiale.

Însă curând, s-a întors la producția independentă, câștigând Oscarul pentru „Kramer vs. Kramer”, care a câștigat în total cinci Oscaruri.

S-a asociat cu Lansing timp de mai mulți ani, apoi a revenit la Paramount ca președinte al Paramount Communications, supervizând divizii precum Simon & Schuster și Paramount Parks.

A rămas în viață alături de soția sa Melinda, copiii Bobby, Betsy, Alex și Kate, cinci nepoți, o soră și un frate. Sora sa, publicista Andrea Jaffe, a murit în 2016.

A murit actorul Simon Fisher-Becker

Aceasta nu este însă singura pierdere suferită recent de lumea filmului. Actorul britanic Simon Fisher-Becker, cunoscut pentru rolurile sale din serialul „Doctor Who” și primul film din seria „Harry Potter”, s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani.

Decesul a fost anunțat pe rețelele de socializare de Kathleen Barry, agentul său, care l-a descris drept un prieten apropiat și o persoană deosebit de amabilă și grațioasă. Soțul actorului a confirmat, de asemenea, vestea printr-o scurtă postare pe Facebook.

Nu au fost oferite detalii suplimentare despre cauza morții, însă Fisher-Becker va rămâne în amintirea fanilor drept un actor talentat și apreciat, notează latimes.com. Mai multe puteți citi aici.