De joi, 7 august 2025, Statele Unite ale Americii aplică oficial o taxă de 15% asupra tuturor vinurilor, băuturilor spirtoase și șampaniilor provenite din Franța. În general, principalele produse industriale, agricole și alimentare provenite din Uniunea Europeană sunt afectate de această măsură generalizată.

Șampania, în mod specific, este direct afectată de această măsură. SUA sunt prima piață de export pentru șampanie. 10% din șampanie este exportată în SUA (15% în valoare).

„O zi neagră, inevitabil, deoarece piața americană este o piață importantă pentru șampanie, pentru sectorul viticol francez în general, dar pentru șampanie în particular. Sunt decenii de relații comerciale. Luăm act de deciziile luate de președintele american. Eu sunt totuși optimist. Cred că negocierile continuă și trebuie să continuăm să negociem. Important este să nu se întrerupă discuțiile în curs între Comisia Europeană și Statele Unite”, a spus Maxime Toubart, președintele Sindicatului General al Viticultorilor din Champagne, pentru cei de la „France Info”.

Toubart a simțit deja un impact asupra comenzilor recente. De câteva luni se simte o oarecare reticență. Importatorii nu știu dacă pot importa vinuri și dacă vinurile, odată ajunse în țară, vor fi taxate sau nu. Mulți operatori au adoptat o atitudine de așteptare. Ceea ce știu este că există consecințe și pentru industria americană.

Există o întreagă piață în jurul vinului francez în Statele Unite ale Americii. Există importatori, distribuitori, vinotecari, restauratori care vor avea de suferit. Prin urmare, vor exista consecințe și pe piața americană.

„Cred că încă nu s-a evaluat acest aspect, că americanii nu l-au evaluat pe deplin, dar cei mai buni aliați ai noștri sunt, desigur, consumatorii americani. Dar mai ales colegii noștri distribuitori, pe care ne bazăm pentru distribuirea vinurilor noastre. Ei trebuie să tragă un semnal de alarmă spunând: «Riscul este că nu vom mai vinde nimic. Și că afacerea noastră se va opri»”, spune Toubart.

Potrivit spuselor sale, toată lumea va fi afectată pentru că, de fapt, viticultorii sunt producători de struguri pentru casele de șampanie, așadar, când casele vând mai puțin, producătorii produc mai puțin. Impactul nu se limitează doar la cei care exportă în SUA. Întreaga industrie va fi afectată.

„Și, dincolo de industrie, aș vrea să vă spun că întreaga regiune va fi afectată. Champagne trăiește, de asemenea, din turism, construcții, cazare și hoteluri. Întreaga regiune va resimți consecințele acestor taxe”, a explicat el.

Totuși, spune Toubart, consumatorul american va plăti, în final, această taxă. Consumatorul american va plăti mai mult pentru produs deoarece înainte taxa era de 0%, apoi a devenit 10%, iar acum este de 15%. Fie va plăti mai mult, fie se va orienta către alte produse puțin mai ieftine, cum ar fi băuturile carbogazoase americane.

„Dar șampania are totuși ceva în plus, un mic plus care este esențial și care este un indicator important al gastronomiei, al artei de a trăi à la française, al sărbătorilor, al experiențelor festive, al întâlnirilor, al succeselor, al victoriilor, al aniversărilor… În ciuda tuturor acestor lucruri, sperăm că nu va exista o dezamăgire față de șampanie, care, dincolo de produs, este o valoare, un simbol”, a precizat Toubart.