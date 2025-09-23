Elena Udrea a fost întrebată dacă ar fi fost dispusă să facă un gest de sacrificiu pentru Traian Băsescu, în contextul numeroaselor acuzații care îl leagă pe fostul președinte de presupusul „stat paralel”, o structură pe care mulți o asociază cu fostul adjunct al SRI, Florian Coldea.

Elena Udrea a declarat că nu consideră că ar fi putut evita soarta care i s-a întâmplat în cariera politică și că experiența ei a fost unică în politica românească.

„Nu, cred ca asta a fost destinul meu politic. Ce mi s-a întâmplat mie nu s-a mai întâmplat în politica romaneasca. Au mai avut probleme de genul asta, in care se incerca sa fie scosi oamenii din politica prin dosare, au mai fost domnul Ponta, domnul Tariceanu, dar ei au scapat. Eu am fost singura care, indiferent cat am încercat sa fiu judecata drept, am ajuns să petrec trei ani si jumatate în spatele gratiilor.”, a declarat Elena Udrea.

Elena Udrea a precizat că nu se vede drept o victimă a lui Traian Băsescu, dar a susținut că a fost urmărită de Florian Coldea. Totodată, ea a acuzat conducerea serviciilor secrete că i-ar fi furnizat președintelui informații eronate.