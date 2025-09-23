În decizia Înaltei Curți s-a arătat că soluționarea civilă în raport cu Dan Voiculescu a fost nelegală. Instanța a reținut că judecătoarea avea un contract plătit cu Ministerul Agriculturii, parte în dosar, și ulterior a formulat o cerere de intervenție într-un proces civil unde apăreau aceleași părți.

Magistrații au explicat că aceste elemente indică o atitudine abuzivă și contrară regulilor statului de drept, prin care dreptul la un proces echitabil a fost compromis.

„Hotărârea nu s-a bazat pe legea în vigoare la data faptelor, aşa cum s-a arătat. Mai mult, judecătoarea Camelia Bogdan era incompatibilă: avea un contract remunerat cu Ministerul Agriculturii – parte în dosar – şi, ulterior, a formulat cerere de intervenție într-un proces civil unde figurau aceleaşi părți. Aceste împrejurări devoalează o atitudine abuzivă, contrară legii, imparţialității și regulilor statului de drept, prin care dreptul la un proces echitabil a fost grav compromis”, se arată, printre altele, în decizia ÎCCJ.

Elena Udrea a declarat că se bucură de faptul că Înalta Curte a avut curajul să constate abuzul. Ea a subliniat că această decizie confirmă existența unor judecători care au comis abuzuri și a adăugat că se gândește să ceară tragerea la răspundere a celor care au condamnat-o în alte dosare.

Udrea a spus că se simte datoare moral față de familia lui Rudel Obreja, menționând că acesta a decedat în timpul procesului „Gala Bute”.

„Eu mă bucur că Înalta Curte a avut curaj să dea o astfel de decizie în care a constatat că un judecător a făcut un abuz în serviciu, pentru că sigur sunt şi alte situaţii şi mă aştept ca anumite schimbări în Justiţie să se întâmple din acest moment. Este o decizie curajoasă şi, la rândul meu, şi eu aş încerca să solicit tragerea la răspundere a unora dintre judecătorii care m-au condamnat, plecând de la acest precedent. Deci s-au întâmplat abuzuri în Justiţie, iar această decizie confirmă că da, au fost judecători care au făcut abuzuri în serviciu”, a spus Udrea la Antena 3 CNN.

Fostul ministru a afirmat că tot acest mecanism a fost „livrat” de statul paralel condus de Florian Coldea. Ea a precizat că judecătoarea Camelia Bogdan nu a acționat singură, fiind adusă special în dosar, ca parte a unei strategii mai ample.

Udrea a susținut că planul a vizat atât decimarea clasei politice, cât și slăbirea unor televiziuni, exemplificând cu Realitatea TV și Antena 3.

„Rezultă şi din această decizie că dânsa n-a făcut de capul ei. E clar că n-a făcut-o singură, pentru că a fost adusă în dosar, n-a venit singură. Dar aceasta a fost o strategie pe care statul paralel a avut-o de atunci. Pe lângă decimarea clasei politice, a început o luptă cu televiziunile. Realitatea TV a fost scoasă din joc, împărţită între Realitatea de azi şi RTV, care a ajuns la Sebastian Ghiță, iar la Antena 3 soluţia care s-a găsit a fost să se meargă pe acest dosar, pentru a se lovi în Antena 3. A fost un plan”, a mai spus Elena Udrea.

Întrebată despre înregistrările în care Traian Băsescu vorbea despre intervenția lui Coldea pentru a-l scoate pe judecătorul Stan Mustață din dosar, Udrea a amintit că și ea a relatat încă din 2016 despre o astfel de discuție.