Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Biroul de Turism și Tineret a introdus la instanță o acțiune în constatare care o are ca pârâtă pe Elena Udrea, alături de alte patru persoane.

Procesul ar avea legătură cu un teren situat în zona Lacului Străulești din Sectorul 1 al Capitalei, cumpărat de Elena Udrea în anul 2006. Proprietatea a fost pusă sub sechestru de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în anul 2015, iar o parte din teren a fost ulterior scoasă la licitație de Agenția Națională de Administrare Fiscală în cadrul procedurilor de recuperare a prejudiciului stabilit în dosarul „Gala Bute”.

Printre persoanele vizate de noul dosar se află și o apropiată a Elenei Udrea, care a fost menționată anterior în investigații ale procurorilor DNA privind presupuse fapte de spălare de bani.

Proprietatea aflată în centrul litigiului a făcut parte din fosta bază sportivă și de agrement a BTT din zona Străulești.

De-a lungul timpului, modul în care terenul a fost transferat și ulterior înstrăinat a fost analizat în mai multe investigații jurnalistice. Acestea au ridicat semne de întrebare privind posibile prejudicii aduse statului în procesul de valorificare a patrimoniului BTT.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul acestor investigații, terenul a fost retrocedat, iar ulterior a ajuns în proprietatea Elenei Udrea, fiind cumpărat la un preț considerat de autori sub nivelul pieței din acea perioadă.

Noul proces deschis de BTT ar putea clarifica aspecte legate de situația juridică a proprietății și de modalitatea în care aceasta a fost transferată de-a lungul anilor.

Acțiunea în instanță vine într-un moment în care autoritățile continuă procedurile de executare și valorificare a unor bunuri aparținând Elenei Udrea.

O parte dintre proprietățile și activele fostului ministru au fost scoase la licitație pentru recuperarea prejudiciului stabilit prin hotărârea definitivă pronunțată în dosarul „Gala Bute”, dosar în care Elena Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare.

În cadrul acestui proces, instanța a dispus recuperarea prejudiciilor și confiscarea unor sume de bani, iar ANAF desfășoară procedurile necesare pentru executarea măsurilor dispuse de instanță.

În anul 2025, Tribunalul Prahova a decis eliberarea condiționată a Elenei Udrea din penitenciar, după executarea unei părți din pedeapsa primită în dosarul „Gala Bute”.

La momentul eliberării, fostul ministru al Turismului declara că se bucură de recâștigarea libertății și considera că perioada petrecută în detenție reprezintă o etapă încheiată din viața sa.

Ea a afirmat atunci că a organizat cu mândrie Gala Bute și a susținut că, dacă ar fi știut că implicarea în politică o va ține departe de fiica sa, ar fi renunțat mult mai devreme la activitatea publică.