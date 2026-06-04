Elena Udrea iese la rampă după desemnarea lui Eugen Tomac ca premier: Soluția Tomac rezolvă problemele tuturor

Elena Udrea a reacționat public pe Facebook după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, formulând un mesaj în care comentează atât numirea, cât și contextul politic actual.

Aceasta susține că, în opinia sa, numele lui Eugen Tomac era deja vehiculat înainte de anunțul oficial, iar situația actuală ar fi urmat un tipar similar altor momente politice în care nume anunțate anterior au devenit ulterior oficiale.

În mesajul publicat pe Facebook, Elena Udrea își exprimă aprecierea față de Eugen Tomac, pe care îl descrie drept un fost colaborator apropiat în ultima parte a carierei sale politice, în cadrul Partidului Mișcarea Populară. Ea îl caracterizează ca fiind un om pe care te poți baza, constructiv, relativ discret, serios și cu bun simț, comparativ cu majoritatea politicienilor.

Totodată, aceasta își menține opinia anterioară potrivit căreia România ar avea nevoie de un prim-ministru cu experiență economică, capabil să gestioneze dificultățile economice actuale. În acest context, ea menționează că, în opinia sa, ar fi fost variante mai potrivite pentru această funcție persoane precum Bogdan Drăgoi, Alin Tişe sau Alexandru Nazare, chiar dacă acesta din urmă nu a avut rezultate notabile în mediul privat, spre deosebire de ceilalți doi.

„Cunoscătorii știau ca odată anunțat pe surse acest nume, el va fi și propunerea lui Nicușor Dan. Ca atunci când chiar numele lui Nicușor Dan a fost anunțat ca și posibil candidat la Președinție. Inocenții se minunau și se minunează, cum de a apărut aceasta variantă, Tomac? Părerea mea despre Eugen, ca unul dintre cei mai apropiați colaboratori pe care i-am avut în ultima parte a carierei mele politice, la PMP, este una foarte bună! Un om pe care te poți baza, constructiv, relativ discret, serios, cu mult bun simț comparativ cu marea majoritate a politicienilor.

Față de susținerea mea anterioară ca avem nevoie de un Prim Ministru priceput la economie, să ne scoată din dezastrul în care ne aflăm, nu mă dezic. Cred ca era mai bun din acest punct de vedere Bogdan Drăgoi, Alin Tise, chiar și Alexandru Nazare, chiar dacă el nu a avut nicio reușită în mediul privat, ca ceilalți doi amintiți. Sau alții cu astfel de profil”, a scris Udrea pe Facebook.

Elena Udrea mai afirmă că, în contextul blocajului politic generat după demiterea guvernului Bolojan, desemnarea lui Eugen Tomac ar putea reprezenta o soluție convenabilă pentru toate părțile implicate. În viziunea sa, această variantă ar răspunde intereselor politice ale mai multor formațiuni, inclusiv ale lui Nicușor Dan, care ar putea lucra cu un apropiat pentru viitoare construcții politice, în condițiile în care USR s-ar fi apropiat de Ilie Bolojan.

Ea face referire și la situația PSD, despre care susține că nu reușea să formeze un guvern și era criticat inclusiv de propriii susținători pentru lipsa unei alternative la actuala criză politică. În același timp, menționează că PNL și USR ar fi respins ideea unui guvern susținut de PSD, dar nu ar putea menține la nesfârșit starea de tensiune politică, ceea ce ar face ca varianta unui guvern tehnocrat să devină un compromis acceptat.

În acest context, Elena Udrea consideră că desemnarea lui Eugen Tomac ar reprezenta o soluție convenabilă pentru toate părțile implicate în actualul blocaj politic.

În mesajul său, aceasta susține că această alegere ar putea rezolva simultan problemele tuturor actorilor politici implicați, oferind fiecăruia un avantaj în actualul context parlamentar.

„Față de blocajul politic în care ne aflăm din momentul dărâmării guvernului Bolojan, soluția Tomac rezolvă problemele tuturor: ale lui Nicușor Dan, pentru ca își pune un om apropiat cu care va încerca o construcție politică pe care să se bazeze în viitoarele alegeri, cât timp USR-ul a trecut în spatele lui Bolojan, ale PSD-ului care nu reușea să formeze un guvern și deja era acuzat și de proprii susținători ca au creat o criză fără să aibă variantă la schimb de guvernare, a PNL-ului și USR-ului, care “s-au supi” pe PSD și au zis ca nu votează niciodată un guvern PSD-ist dar totuși nu pot să perpetueze această stare de haos din țară cu supărarea lor și le vine de minune acest pretext, cu “guvernul tehnocrat”.

Deci, Eugen Tomac e convenabil tuturor și îi scoate pe toți din rahat. Mai rămâne să propună o echipă de profesioniști cu care să formeze Guvernul și lucrurile sunt bune chiar și pentru România! Eu îi urez succes lui Eugen!”, a mai scris Elena Udrea.

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O reacție a venit și de la Sebastian Burduja. Acesta afirmă că desemnarea premierului are loc într-un context de incertitudine, în condițiile în care candidatul va trebui să treacă de votul Parlamentului. Potrivit mesajului său, această decizie vine după aproape o lună de blocaj politic, perioadă care a început odată cu demiterea guvernului, în urma unei moțiuni susținute de PSD și AUR.

Sebastian Burduja subliniază că principala întrebare pe care o consideră relevantă este legată de evoluția nivelului de trai al cetățenilor, comparativ cu situația de acum o lună.

„Astăzi a fost desemnat un premier, care va trece, sau nu, de votul Parlamentului. S-a întâmplat după aproape o lună de blocaj, de la dărâmarea guvernului de către PSD și AUR.

Și singura întrebare care contează e asta: TU o duci mai bine azi decât acum o lună?”, a transmis el pe Facebook.

El critică perioada de instabilitate politică, afirmând că aceasta a fost marcată de dispute între politicieni privind funcții, ministere și influență politică. În acest interval, susține că activitatea administrativă a fost blocată, fără atragerea de fonduri europene, fără decizii majore și fără un răspuns clar în fața provocărilor de securitate.

În același timp, Burduja face o distincție între percepția politicienilor și impactul asupra populației, arătând că, în timp ce pentru mediul politic a fost o perioadă de negocieri, pentru cetățeni aceasta s-a tradus în dificultăți cotidiene precum creșterea facturilor, îngrijorări financiare și nesiguranță.

El afirmă că realitatea actuală este că, în timp ce politicienii se concentrează pe jocuri de putere, cetățenii suportă consecințele în costul vieții, inclusiv la alimente, energie și servicii bancare. În opinia sa, politica nu ar trebui să fie un joc între partide, ci un instrument orientat către cetățeni.

Sebastian Burduja susține necesitatea unei schimbări de abordare în politică, orientată spre cetățeni și bazată pe principii clare. El afirmă că o politică eficientă ar trebui să se bazeze pe competență, adică pe capacitatea de a lua decizii corecte, pe caracter, respectiv coerența între promisiuni și acțiuni, precum și pe curajul de a spune adevărul chiar și atunci când acest lucru nu aduce beneficii electorale.

„O lună întreagă în care unii politicieni s-au răfuit pe scaune, pe ministere, pe combinații. O lună în care țara a stat pe loc: fără bani europeni atrași, fără decizii majore, fără un răspuns clar în fața pericolelor de securitate. Pentru ei a fost o lună de negocieri. Pentru tine a fost o lună de facturi. De griji. De teamă. Și asta e realitatea pe care n-o spune nimeni: cât timp politicienii fac jocuri, românii plătesc. La pâine. La curent. La bancă. Politica nu e un joc de putere între partide. Sau n-ar trebui să fie. Avem nevoie de altă politică. Pentru cetățeni, nu pentru politicieni. O politică simplă, de bun-simț. O politică în care contează trei lucruri: competență, să știi ce faci. Caracter, să faci ce spui. Și curajul de a spune adevărul chiar când deranjează sau nu aduce voturi. România nu mai are nevoie de liste de promisiuni. Nici de combinații. Are nevoie de oameni cu trei calități normale. Atât. Fără lideri adevărați, nicio țară nu are viitor. România nu duce lipsă de politicieni. Duce lipsă de lideri”, a conchis acesta.

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