Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat. Ce relație are cu președintele Nicușor Dan

Eugen Tomac, desemnat pentru funcția de prim-ministru, este unul dintre politicienii care și-au construit cariera în jurul temei românilor de pretutindeni. De-a lungul anilor a ocupat funcții în Administrația Prezidențială, Guvern, Parlamentul României și Parlamentul European.

Apropierea de fostul președinte Traian Băsescu a avut un rol important în ascensiunea sa politică, iar în prezent este europarlamentar și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni.

Eugen Tomac s-a născut la 27 iunie 1981 în localitatea Babele din sudul Basarabiei, în regiunea Ismail. A venit în România la vârsta de 17 ani prin programul de burse acordat de statul român etnicilor români din afara granițelor.

Și-a continuat studiile la Universitatea din București, unde a absolvit Facultatea de Istorie în 2003. Ulterior a urmat programul de master „România în secolul XX”, iar în 2026 s-a înscris la doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Istorie.

În perioada studiilor și după absolvire a urmat mai multe programe de specializare, inclusiv cursuri privind integrarea europeană și managementul resurselor umane. De asemenea, a participat la programul International Visitor Leadership Program organizat de Departamentul de Stat al SUA.

Activitatea sa profesională a început în jurnalism. Între 2004 și 2006 a fost redactor la revista Magazin Istoric, unde a publicat materiale dedicate Basarabiei, românilor din afara granițelor și istoriei Statelor Unite.

Totodată, a fost profesor de istorie la Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni și s-a implicat în mai multe organizații dedicate comunităților românești din afara țării, fiind membru fondator al Centrului pentru Educație Democratică și președinte al Ligii Tinerilor Români de Pretutindeni.

În 2006 a intrat în Administrația Prezidențială, unde a fost expert responsabil pentru relația cu românii de pretutindeni în timpul mandatului lui Traian Băsescu.

Ulterior a ocupat funcții de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. În 2012 a devenit consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale, însă a renunțat la această funcție pentru a candida la alegerile parlamentare.

La scrutinul din decembrie 2012 a fost ales deputat în circumscripția Diaspora și a preluat conducerea Comisiei parlamentare pentru comunitățile de români din afara granițelor țării. În 2013 a părăsit Partidul Democrat Liberal și s-a alăturat Mișcării Populare.

A obținut un nou mandat de deputat în 2016, iar în iunie 2019 a demisionat din Parlament după alegerea sa în Parlamentul European. Din iulie 2019 este europarlamentar.

Legătura politică dintre Eugen Tomac și Traian Băsescu a continuat și în cadrul Partidului Mișcarea Populară.

În 2018, după retragerea lui Traian Băsescu de la conducerea formațiunii, Tomac a fost ales președinte al PMP în cadrul unui congres în care a fost singurul candidat. A condus partidul până în 2020, perioadă în care PMP nu a reușit să depășească pragul parlamentar la alegerile legislative, obținând 4,94% din voturi.

În februarie 2022 a fost ales din nou președinte al partidului la un congres extraordinar organizat la Sinaia. Alegerea sa a fost contestată de tabăra condusă de Cristian Diaconescu, ceea ce a generat mai mulți ani de litigii privind conducerea formațiunii.

În 2025, Tribunalul București a confirmat definitiv validitatea alegerilor din congresul PMP din 2022 și înscrierea conducerii partidului în Registrul Partidelor Politice. Între timp, Tomac a fost reales la congresele PMP din 2023 și 2025.

Eugen Tomac și Nicușor Dan se cunosc de aproximativ două decenii și au colaborat politic în mai multe momente. În campania prezidențială din 2025, Tomac l-a susținut pe Nicușor Dan, iar ulterior a fost numit consilier onorific al președintelui pentru relația cu românii de pretutindeni.

Potrivit declarației de avere depuse în 2024, Eugen Tomac și soția sa dețin două terenuri intravilane, unul în localitatea 23 August din județul Constanța și altul în satul Bârnadu din județul Neamț.

În declarație apar și două proprietăți în Belgia, respectiv un apartament în Bruxelles, cumpărat în 2021, și o casă în Charleroi, achiziționată în 2023.

Premierul desemnat mai deține un Audi Q5 și o Dacia Sandero. Totodată, a declarat aproximativ 130.000 de euro în depozite bancare și fonduri de investiții, precum și criptomonede în valoare de aproximativ 25.000 de dolari.

Documentul mai indică datorii de aproximativ 50.000 de euro către persoane fizice și credite bancare de aproape 300.000 de euro.