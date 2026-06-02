Ilie Bolojan ar fi dat Digi un contract de 196 mil. de euro prin SAFE. Dan Andronic: O investiție „strategică” sau un cec în alb?

Jurnalistul Dan Andronic a publicat un mesaj critic la adresa lui Ilie Bolojan, a Guvernului și a companiei Digi România, pornind de la informațiile privind semnarea unui contract finanțat prin programul european SAFE. În postarea sa, Andronic sugerează existența unei legături între finanțarea unui proiect de securitate cibernetică și relația dintre autorități și grupul media din care face parte postul de televiziune Digi24.

În mesajul publicat pe Facebook, Dan Andronic afirmă că în politică nu există coincidențe, ci sincronizări favorabile sau obligații care ajung la scadență.

Jurnalistul face referire la dificultățile financiare ale PNL și ale Guvernului, susținând că, în schimb, premierul Ilie Bolojan dispune de fondurile programului european SAFE.

Potrivit lui Andronic, Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi direcționat 196 de milioane de euro din fonduri europene către un singur beneficiar, respectiv compania Digi România S.A.

„De la Nașu Ilie către extra-finii de la Digi24 Se spune că în politică nu există coincidențe, ci doar sincronizări fericite. Sau, dacă e să fim mai cinici, plăți la scadență.

Mai ales că PNL nu are bani pentru presă. Nici Guvernul nu are… Ilie-Sărăcie are în schimb SAFE.

Guvernul condus de Ilie Bolojan, cel care ne promitea „altfel” de politică și austeritate pentru cetățeanul de rând, a reușit o performanță notabilă: a „parcat” 196 de milioane de euro, din banii europeni ai programului SAFE, direct în curtea unui singur beneficiar. Și nu orice beneficiar, ci Digi România S.A.

Adică Mama celei mai vocale stații de știri din peisajul media, Digi 24. Bastionul apărării imaginii lui Ilie Bolojan”, a scris Dan Andronic pe Facebook.

În continuarea mesajului, jurnalistul susține că finanțarea este justificată prin dezvoltarea unei platforme de tip LLM pentru securitate cibernetică, proiect prezentat ca o investiție strategică și un pas către consolidarea suveranității digitale.

Andronic afirmă însă că, dincolo de argumentele oficiale, situația poate fi interpretată ca o alocare de fonduri publice care, în trecut, ar fi fost catalogată de actualii guvernanți drept clientelism de stat.

„O investiție „strategică” sau un cec în alb? Ne este servită povestea frumoasă a unei platforme LLM de securitate cibernetică. Sună sofisticat, sună a viitor, sună a „suveranitate digitală”. În realitate, sub pretextul apărării cibernetice, asistăm la o alocare de fonduri publice pe care, în urmă cu ceva timp, opoziția de ieri (care conduce astăzi) o cataloga drept „clientelism de stat”. E fascinant să vezi cum, odată ajunși la butoane, tehnocrații lui Bolojan descoperă brusc că singurul partener capabil să dezvolte „inteligența artificială a statului” este același grup care, prin postul său de televiziune, a oferit ani de zile tribună discursului politic „agreat”. În mod evident, legătura ombilicală dintre Digi România S.A. și platforma media Digi 24 devine, în acest context, o condiție esențială pentru transparența actului de guvernare. Pe sticlă. La TV sau telefon”, a mai scris Andronic.

Jurnalistul subliniază apoi că relația dintre compania care beneficiază de contract și platforma media din același grup devine relevantă în contextul discuțiilor despre transparența actului de guvernare.

„Bolojan a înțeles, se pare, jocul cel mare: nu trebuie să cenzurezi presa, trebuie doar să o faci parteneră de afaceri. Iar la 196 de milioane de euro, parteneriatul acesta devine mai solid decât orice promisiune electorală. În rest, totul este „securitate cibernetică”.

Restul e doar zgomot de fond, pentru cine mai are răbdare să asculte. Textul de mai sus reprezintă doar un exercițiu de stil, bazat pe faptele publice privind semnarea contractului între MAI și Digi România S.A.

Nu mă aștept să mai schimbe ceva.

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