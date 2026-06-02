Nicușor Dan ar putea anunța astăzi propunerea de premier. Cine este favoritul președintelui? Trei nume sunt analizate la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan ar putea anunța chiar astăzi numele candidatului pentru funcția de prim-ministru, după mai multe săptămâni de consultări și negocieri cu partidele parlamentare. În lipsa unui acord politic privind viitoarea majoritate, la Palatul Cotroceni sunt analizate atât variante politice, cât și tehnocrate. Eugen Tomac, Radu Burnete și Alexandru Nazare se află printre numele vehiculate pentru șefia viitorului Executiv. O eventuală nominalizare va deschide oficial procedura de formare a noului Guvern și negocierile pentru obținerea votului de învestitură în Parlament.

Premierul pe care Nicușor Dan îl va propune pentru formarea noului Guvern rămâne principalul subiect al negocierilor politice din ultimele zile. După consultările oficiale de la Palatul Cotroceni și discuțiile purtate cu liderii partidelor parlamentare, președintele pare pregătit să facă primul pas formal pentru deblocarea crizei guvernamentale.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, șeful statului analizează în prezent trei profiluri diferite, fiecare reprezentând o posibilă soluție pentru depășirea impasului politic. În joc nu este doar numele viitorului candidat la funcția de prim-ministru, ci și tipul de guvern care ar putea fi format în următoarele săptămâni.

Eugen Tomac este unul dintre numele aflate în centrul discuțiilor de la Palatul Cotroceni și una dintre variantele analizate pentru funcția de premier.Europarlamentar și președinte al PMP, Tomac ocupă și funcția de consilier onorific al președintelui pentru relația cu românii de pretutindeni. Susținătorii săi consideră că poate reprezenta o soluție de compromis, capabilă să faciliteze dialogul între partidele aflate în conflict.

Radu Burnete este asociat scenariului unui premier tehnocrat. Actual consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale și fost director executiv al Confederației Patronale Concordia, Burnete este perceput drept un profil orientat spre stabilitate economică și predictibilitate. Susținătorii acestei variante consideră că experiența sa în dialogul cu mediul de afaceri și implicarea în dosarele economice ale Administrației Prezidențiale ar putea reprezenta un avantaj într-o perioadă în care România trebuie să gestioneze simultan provocări bugetare, reforme și relația cu partenerii externi.

Alexandru Nazare, actualul ministru interimar al Finanțelor, reprezintă o variantă cu o puternică componentă administrativă și economică. Implicat direct în gestionarea principalelor dosare bugetare și financiare ale României, Nazare este văzut de o parte a mediului politic drept o opțiune capabilă să ofere credibilitate economică într-o perioadă marcată de presiuni asupra finanțelor publice și de necesitatea continuării reformelor asumate de statul român.

În paralel, surse politice susțin că alte nume analizate în diferite etape ale negocierilor au pierdut teren pe măsură ce discuțiile au avansat, iar președintele încearcă să identifice o soluție care să poată obține sprijin parlamentar suficient.

Dintre numele vehiculate în ultimele zile, Eugen Tomac este cel care apare cel mai frecvent în informațiile provenite din zona negocierilor politice.

Unul dintre argumentele invocate în favoarea sa este faptul că nu provine din nucleul fostei coaliții de guvernare și nu este asociat direct conflictelor care au dus la căderea Cabinetului Bolojan. În plus, relația apropiată cu Nicușor Dan și poziționarea sa în zona de centru-dreapta îl transformă într-un interlocutor acceptabil pentru o parte dintre formațiunile implicate în negocieri.

Potrivit informațiilor vehiculate în mediul politic, în jurul unei eventuale nominalizări a lui Tomac este analizată și posibilitatea formării unui Cabinet prezentat drept tehnocrat, în care portofoliile-cheie să fie ocupate de specialiști și persoane cu experiență administrativă.

În acest context au apărut deja nume vehiculate pentru ministere importante, precum Mihnea Motoc pentru Apărare și Luca Niculescu pentru Afaceri Externe, într-o formulă care ar pune accentul pe expertiză și continuitate instituțională.

Surse apropiate discuțiilor susțin însă că social-democrații privesc cu rezerve ideea unui executiv exclusiv tehnocrat și ar prefera o formulă mixtă, care să combine miniștri independenți cu reprezentanți ai partidelor.

Dincolo de persoana care va primi mandatul de formare a Guvernului, negocierile sunt complicate de lipsa unui acord privind structura viitorului Executiv.

Primul scenariu analizat este cel al unui guvern politic, susținut de o majoritate formată din PSD, PNL, USR și UDMR. O astfel de formulă ar asigura stabilitate parlamentară și ar reduce riscul unor blocaje legislative, însă divergențele dintre partide au împiedicat până acum apariția unui consens.

PSD respinge ideea revenirii lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului și insistă asupra unui rol important în noua arhitectură guvernamentală. În același timp, PNL și USR au transmis că nu doresc să participe la o formulă în care social-democrații să dețină poziția dominantă.

Al doilea scenariu vizează un guvern tehnocrat sau semi-tehnocrat, în care miniștrii să provină în principal din zona specialiștilor, iar partidele să ofere sprijin parlamentar fără o asumare directă a principalelor portofolii.

O asemenea formulă este privită de unii lideri politici ca o soluție temporară pentru evitarea unei crize prelungite și pentru menținerea stabilității administrative până la clarificarea raporturilor de forță din Parlament.

Pe măsură ce negocierile s-au prelungit, în mediul politic a început să fie discutată și posibilitatea unei strategii în două etape.

Potrivit acestui scenariu, președintele ar putea nominaliza un candidat care să preia oficial mandatul de formare a Guvernului, chiar dacă șansele de a obține imediat o majoritate parlamentară sunt limitate.

O astfel de mutare ar transfera presiunea asupra partidelor, obligându-le să își clarifice pozițiile și să își asume public susținerea sau respingerea unei formule guvernamentale.

În cazul în care prima încercare ar eșua, consultările ar putea fi reluate într-un context politic diferit, iar formațiunile parlamentare ar putea deveni mai dispuse la compromis pentru a evita prelungirea crizei sau apariția discuțiilor privind alegerile anticipate.

În mediul politic circulă inclusiv ipoteza potrivit căreia un prim candidat ar putea să nu ajungă la votul de învestitură dacă nu reușește să construiască o majoritate și decide să renunțe la mandat înainte de prezentarea Cabinetului în Parlament.

Negocierile sunt influențate și de realitatea matematică din Parlament, unde formarea unei majorități stabile rămâne o misiune dificilă.

Pentru învestirea Guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi. În actuala configurație parlamentară, PSD deține 129 de mandate, AUR 90, PNL 73, USR 59, UDMR 32, grupul minorităților naționale 17, SOS România 15, POT 14 și PACE 12 mandate.

Calculele arată că o formulă construită exclusiv în jurul PNL, USR, UDMR și minorităților ar rămâne semnificativ sub pragul necesar pentru învestire. Din acest motiv, orice candidat la funcția de prim-ministru va avea nevoie fie de sprijinul PSD, fie de o combinație parlamentară mult mai largă și mai dificil de negociat.

Această realitate explică de ce desemnarea candidatului pentru funcția de premier reprezintă doar primul pas al unui proces politic mult mai complex. Indiferent dacă alegerea finală va fi Eugen Tomac, Radu Burnete sau Alexandru Nazare, adevărata provocare va fi construirea unei majorități capabile să susțină viitorul Guvern în Parlament.