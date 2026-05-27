Reacția lui Eugen Tomac după ce s-a aflat că Nicușor Dan l-ar vrea premier: România are nevoie de Guvern, sigur!

Din cuprinsul articolului Două scenarii pentru un posibil Guvern condus de Eugen Tomac: tehnocrat sau politic, în contextul negocierilor blocate

Eugen Tomac, menționat ca posibilă nominalizare pentru funcția de prim-ministru al României de către președintele Nicușor Dan, a făcut miercuri primele declarații după apariția informației în spațiul public.

Potrivit surselor politice, Nicușor Dan i-ar fi informat pe liderii fostei coaliții că intenționează să îl propună pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, însă negocierile privind formarea noului Guvern s-au blocat.

Președintele a avut discuții atât cu Sorin Grindeanu, cât și cu Ilie Bolojan, în încercarea de a debloca situația politică.

„România are nevoie de Guvern, sigur”, a spus Eugen Tomac.

Potrivit surselor politice, în acest moment sunt analizate două variante pentru un posibil Guvern condus de Eugen Tomac. Prima opțiune vizează un executiv tehnocrat care ar urma să obțină votul de învestitură din partea partidelor din fosta coaliție, situație în care PSD, PNL, USR și UDMR și-ar păstra influența în zona funcțiilor de secretari de stat și în eșaloanele inferioare ale administrației.

A doua variantă discutată la nivel politic presupune un Guvern cu profil politic, condus de Eugen Tomac, în care miniștrii ar proveni din fosta coaliție de guvernare, completată în anumite portofolii cu tehnocrați.

În interiorul USR și PNL sunt în desfășurare discuții privind varianta unui Guvern tehnocrat, existând deschidere mai mare din partea USR, care nu exclude susținerea unui astfel de executiv, considerând că un vot negativ ar echivala cu o opoziție directă față de președintele Nicușor Dan.

Varianta unui Guvern politic ar avea avantajul unei susțineri parlamentare mai consistente, însă este privită mai rezervat de PNL și USR, în special din cauza prezenței PSD în aceeași formulă guvernamentală.

Ambele scenarii au în vedere aceleași priorități majore: implementarea programului SAFE, accesarea fondurilor din PNRR, aderarea la OECD și menținerea deficitului bugetar în limitele asumate.

În același timp, rămâne incert dacă Eugen Tomac ar putea obține sprijin parlamentar în scenariul în care ar include miniștri PSD, în condițiile în care USR și PNL au decis intern că nu vor susține un Guvern din care fac parte social-democrații. De asemenea, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că exclude participarea formațiunii sale într-un guvern format exclusiv alături de PSD.