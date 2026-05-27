Ilie Bolojan exclude ideea unui nou partid. Premierul demis crede că PNL se poate reforma: Vom promova performanța

Ilie Bolojan a răspuns întrebărilor privind posibilitatea înființării unui nou partid politic, într-un context în care în spațiul public au apărut speculații legate de viitorul său politic și de direcția Partidului Național Liberal. Liderul PNL a precizat că nu are în vedere crearea unei noi formațiuni politice și că își menține încrederea în capacitatea partidului de a se reforma.

Bolojan a explicat că este membru PNL de aproximativ 30 de ani și că a cunoscut de-a lungul timpului numeroși primari, parlamentari și membri ai partidului. În opinia sa, formațiunea are resursele necesare pentru a corecta problemele interne și pentru a se moderniza, inclusiv prin promovarea performanței și a meritocrației. El a subliniat că PNL ar trebui să revină la guvernare doar în situația în care poate livra rezultate, nu doar pentru ocuparea unor funcții politice.

„Am spus că sunt de 30 de ani în PNL, cunosc sute de primari, cunosc mulți parlamentari sau simpli membri. Oamenii ăștia, în afară de slăbiciunile pe care le avem fiecare, în afară de unele decizii greșite luate de conducerile partidului, eu cred că avem capacitatea de a schimba ce nu este în regulă, avem capacitatea de a ne reforma. Am încredere că PNL se va reforma, vom folosi experiența acumulată, vom promova performanța și meritocrația și vom fi în guvernare când vom putea livra. Nu vom mai fi în guvernare doar pentru funcții sau doar ca să se simtă unii bine”, a declarat Bolojan la Digi FM.

Liderul liberal a exclus și posibilitatea unei viitoare colaborări guvernamentale cu PSD, afirmând că o astfel de alianță nu mai este posibilă. În acest context, Ilie Bolojan a transmis că PNL nu va mai colabora cu social-democrații în viitor.

„Nu, nu vom mai colabora cu PSD”, a mai spus șeful PNL.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri, la DigiFM, că numele lui Eugen Tomac pentru funcția de premier reprezintă, în acest moment, doar o variantă vehiculată în spațiul public, fără o confirmare oficială din partea președintelui României.

Întrebat ce părere are despre posibilitatea ca Eugen Tomac să fie desemnat premier, Ilie Bolojan a precizat că va exista o discuție internă în partid abia după o eventuală nominalizare oficială.

„Momentan, această variantă a apărut în spaţiul public ca o discuţie pe surse. În momentul în care va fi o variantă anunţată de către preşedintele României, mă voi consulta cu colegii şi vom da nişte decizii”, a afirmat Ilie Bolojan.

În declarațiile sale, Bolojan a vorbit și despre experiența sa recentă în funcția de premier, afirmând că a fost surprins de comportamentul unor lideri politici, în special din conducerea PSD. El a susținut că lipsa de responsabilitate manifestată în anumite situații a îngreunat procesul de guvernare și construirea unui climat de încredere între partenerii politici.

„În politică, în general, ai vrea să dai vești bune. Putem accepta asta și să fugi de veștile care sunt proaste. Dar să minți cu nerușinare e ceva care, sigur, nu mi-am imaginat că poate să fie o a doua natură unor oameni”, a explicat premierul demis.

Potrivit acestuia, au existat situații în care în cadrul discuțiilor oficiale erau stabilite anumite înțelegeri, însă ulterior, în spațiul public, apăreau mesaje contradictorii sau informații diferite, ceea ce afecta cooperarea politică. Bolojan a afirmat că acest tip de comportament repetitiv face dificilă construirea încrederii între parteneri.

„Lipsa de responsabilitate a oamenilor din conducerea Partidului Social-Democrat, în primul rând…. Nu mă apuc să dau note. Gândiți-vă că te întâlnești cu niște oameni într-o încăpere, stabilești anumite lucruri, și în minutele următoare sau în timpul discuțiilor, pe surse, pe presă coordonate dintre cei care sunt în interior sau de oameni care sunt într-o zonă de comunicare, apar lucruri total diferite. Totuși treci peste asta. Seara, poziționările sunt din nou total diferite, atacurile sunt pe turnantă, vin din toate părțile, minciunile continuă fără niciun fel de rezervă, și a doua zi te întâlnești cu oameni care se comportă exact ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu poți să construiești încredere cu asemenea atitudine”, a mai spus Bolojan.

Întrebat dacă face referire la Sorin Grindeanu, președintele PSD, Ilie Bolojan a refuzat să ofere nume concrete. El a insistat însă asupra ideii generale de lipsă de responsabilitate în cadrul conducerii social-democrate, fără a individualiza acuzațiile.

„Dacă promit cuiva ceva și nu mă țin de cuvânt am un disconfort pur și simplu fizic când mă întâlnesc cu cineva și eu am crezut că oamenii tratează lucrurile responsabil”, a spus Bolojan.

Premierul demis a mai declarat că acest tip de comportament l-a surprins, deoarece nu era obișnuit cu astfel de situații în activitatea sa politică. El a explicat că, în mod normal, consideră important ca promisiunile și angajamentele asumate să fie respectate, iar lipsa de consecvență creează disconfort și afectează colaborarea instituțională.

În final, întrebat despre modul de conducere al lui Nicușor Dan și diferențele dintre stilurile de leadership, Ilie Bolojan a precizat că fiecare lider este rezultatul propriei experiențe și al propriului stil de lucru. El a subliniat că, indiferent de abordare, esențial este ca persoanele aflate în funcții publice să își respecte mandatul și să facă tot posibilul pentru a livra rezultate în beneficiul cetățenilor, indiferent de nivelul de responsabilitate ocupat în administrație sau politică.

„Oamenii sunt o sumă de experiențe și fiecare se comportă într-un stil sau altul. Important nu este neapărat stilul. Important este că atunci când ești pe o funcție, să onorezi încrederea pe care oamenii ți-au acordat-o, să faci maxim posibil în condițiile date, indiferent că ești la o primărie mică, la un consiliu județean, ministru, premier, președinte și așa mai departe”, a conchis Bolojan.

