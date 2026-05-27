PSD acuză „sinecuri” în instituțiile statului. Controverse privind numirile politice din Guvernul Bolojan

Partidul Social Democrat (PSD) a lansat critici publice la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, acuzând existența unor numiri controversate în structurile guvernamentale și în companiile de stat. Acuzațiile vizează presupuse decizii administrative luate într-un context politic instabil, marcat de schimbări la nivel guvernamental și dispute între partidele din coaliție.

PSD susține că aceste numiri ar reprezenta o extindere a practicilor de tip „sinecură”, termen utilizat pentru ocuparea unor funcții publice fără criterii de competență sau prin favoruri politice.

În comunicările sale oficiale, PSD afirmă că recentele numiri în instituții publice ar fi fost realizate pentru a recompensa susținători politici ai PNL, în contextul reorganizării aparatului guvernamental.

Social-democrații susțin că unele dintre persoanele numite în funcții de conducere nu ar avea experiență relevantă pentru domeniile în care activează. În acest sens, partidul critică lipsa unor proceduri transparente de selecție și calificare profesională.

De asemenea, PSD consideră că astfel de decizii afectează imaginea administrației publice și subminează încrederea în procesul de reformă instituțională.

„PSD îl somează pe premierul demis să înceteze sinecuriada din instituţiile guvernamentale. PSD denunţă campania de liberalizare a sinecurilor declanşată de prim-ministrul demis Ilie Bolojan imediat după adoptarea moţiunii de cenzură, cu scopul recompensării celor care îi asigură sprijinul în interiorul PNL. Această sinecuriadă fără precedent trebuie să înceteze imediat! Instalarea unor politruci de profesie, pe salarii de zeci de mii de lei, în instituţii care ar fi trebuit să dispară în urma invocatelor reforme, cum este, de exemplu, Fondul Român de Contragarantare, reprezintă o sfidare scandaloasă la adresa cetăţenilor şi subminează credibilitatea Guvernului în consultările cu sindicatele privind Legea salarizării din sectorul bugetar”, se arată într-un comunicat de presă transmis de PSD miercuri.

Printre structurile menționate în spațiul public se află și instituții economice și financiare din subordinea statului, inclusiv Fondul Român de Contragarantare, invocat ca exemplu de organism supus reorganizării sau reformării.

Din perspectiva PSD, astfel de instituții ar trebui să funcționeze pe criterii de eficiență și competență, nu pe baza influenței politice. Criticile vizează mai ales modul de ocupare a funcțiilor de conducere și lipsa unor concursuri competitive.

PSD a transmis că va contesta eventualele numiri considerate nelegitime după schimbarea sau învestirea unui nou guvern, sugerând posibilitatea revizuirii deciziilor administrative luate în această perioadă.

Până în prezent, nu există o poziție oficială detaliată din partea Guvernului privind aceste acuzații, ceea ce menține subiectul în zona de dispută politică.

Disputa dintre PSD și reprezentanții guvernamentali evidențiază o problemă recurentă în administrația publică: echilibrul dintre competență profesională și influența politică în numirile de la nivel instituțional.

În absența unor criterii de selecție clare și a unor proceduri transparente, astfel de controverse tind să amplifice neîncrederea publică și să afecteze percepția asupra reformelor administrative.

Controversa privind presupusele „sinecuri” din instituțiile statului reflectă o tensiune politică mai amplă între partidele aflate în competiție pentru influență administrativă. În lipsa unor clarificări oficiale complete, subiectul rămâne deschis și susceptibil de noi evoluții în perioada următoare.