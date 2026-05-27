AUR respinge varianta Eugen Tomac pentru funcția de premier. Gheorghe Piperea: Este propus pentru că e nevoie de un nominalizat de sacrificiu

Gheorghe Piperea a transmis că AUR respinge categoric varianta Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, în contextul discuțiilor politice aflate în desfășurare privind formarea viitorului Guvern. Potrivit acestuia, numele lui Eugen Tomac nu ar reprezenta o propunere reală pentru conducerea Executivului, ci ar avea rolul de soluție intermediară într-o strategie politică mai amplă.

Avocatul susține că această posibilă nominalizare ar fi, de fapt, o variantă de sacrificiu, menită să pregătească terenul pentru o mutare ulterioară considerată decisivă. În viziunea sa, această etapă ar urma să deschidă calea către o schimbare politică ce nu ar mai putea fi blocată de PNL, USR sau chiar PSD, ceea ce indică o reconfigurare majoră a alianțelor parlamentare.

Piperea consideră că întreaga dezbatere din jurul lui Eugen Tomac are mai degrabă rolul de a distrage atenția publică pentru câteva zile, fiind o strategie de comunicare menită să creeze confuzie în spațiul politic. El afirmă că adevărata intenție a lui Nicușor Dan ar fi alta, iar numele vehiculat al lui Tomac ar servi doar ca element de tranziție. În acest context, el vorbește despre posibilitatea apariției unei variante politice denumite „Bolojan 2”, sugerând că ar putea fi vorba despre o revenire sau reconfigurare a unei formule de guvernare asociate cu Ilie Bolojan, ori despre o altă variantă neașteptată pregătită de președinte.

„Nu, AUR nu va vota cu domnul Tomac. Domnul Tomac nu este propus pentru a fi premier propriu-zis, ci pentru că e nevoie de un nominalizat de sacrificiu, dacă vreți, care să poată să facă trecerea la mutarea finală. Care mutare finală nu va mai putea să fie refuzată nici de PNL, nici de USR și nici măcar de PSD”, a spus Gheorghe Piperea la Realitatea Plus.

De asemenea, Gheorghe Piperea susține că actualul președinte nu are interesul de a renunța la mandatul său, din care mai are aproximativ trei ani, pentru a prelua funcția de premier. În opinia sa, ceea ce ar avantaja mai mult ar fi menținerea numelui său în spațiul public pentru o perioadă limitată, în contextul acestor discuții politice.

„Dacă această mutare care ni se pregătește este Bolojan 2 sau cine știe ce alt iepure scos din joben de domnul președinte am cam sfeclit-o, scuzați termenul neacademic. Dar sunt de asemenea convins că nu va vrea să renunțe la un mandat, din care mai are 3 ani, pentru a deveni premier. Ceea ce cred eu că îi convine este să fie numele lui vehiculat câteva zile”, a mai spus Gheorghe Piperea.

Propunerea privind Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru este discutată în cadrul negocierilor purtate de Nicușor Dan cu liderii partidelor politice. Aceste discuții sunt însă blocate din cauza divergențelor dintre formațiunile de dreapta și PSD, în condițiile în care PNL și USR nu mai doresc să guverneze alături de social-democrați.

În prezent, pe masa negocierilor există două scenarii principale pentru configurarea viitorului Guvern. Primul scenariu prevede instalarea unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac, alcătuit din specialiști, în timp ce partidele politice ar urma să primească funcții în eșaloanele inferioare ale ministerelor și agențiilor guvernamentale.

Al doilea scenariu propune un guvern politic mixt, în care partidele ar intra direct în Executiv cu miniștri proprii, însă premierul ar impune tehnocrați în portofoliile considerate esențiale. Ambele variante rămân în analiză, în contextul negocierilor aflate în desfășurare pentru formarea viitorului cabinet.

În același timp, Dominic Fritz, șeful USR, a respins informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora formațiunea sa ar negocia o eventuală alianță de guvernare cu PSD. Într-o postare publică pe Facebook, liderul USR a criticat modul în care unele televiziuni prezintă informații „pe surse” despre o posibilă colaborare între USR și social-democrați.