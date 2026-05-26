EXCLUSIV. Varianta Eugen Tomac la Guvern, demontată în direct. Victor Ciutacu: „La ce mai facem alegeri?”

Numele lui Eugen Tomac a apărut recent în spațiul public pentru funcția de prim-ministru al României. Acest scenariu politic a fost analizat pe larg, marți, de jurnaliștii Dan Andronic, Mirel Curea și Victor Ciutacu, în cadrul podcastului Contrapunct, o producție difuzată pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Analiza celor trei a scos la iveală numeroase semne de întrebare legate de oportunitatea unei asemenea numiri.

Nimci nu pledează pentru ca Eugen Tomac să ajungă prim-ministru, a afirmat Victor Ciutacu. Jurnalistul a spus că președintele PMP nu este tehnocrat și conduce un partid care nu a intrat în Parlamentul România.

„Sunt două lucruri foarte mișto în povestea asta cu Tomac. Primul dintre ele e că ne-a fost prezentat drept tehnocrat. Deci tehnocratul, așa cum știu eu după puținele mele cunoștințe politologice, este unul care nu are apartenență politică și care se pricepe la ceva, de regulă la economie și la finanțe. Tomac nu a fost nimic. Tomac este absolvent al Facultății de Istorie. Tomac este, în ciuda aparențelor, președinte de partid politic, chiar dacă neparlamentar. Că n-a mai vrut securitatea să-l treacă pragul până la ultima tură, dar de partid europarlamentar, care inclusiv încasează subvenție de la bugetul de stat pentru această caritate. Iar cel mai bine a rezumat și o să citesc din el mai rău decât în Dalai Lama situația, Mișu Voicu de la PNL, într-o postare pe Facebook, care a fost extrem de plastic și a spus: Președintele poartă consultări cu șefii partidelor politice parlamentare ca să propună premier un președinte de partid politic neparlamentar”, a afirmat jurnalistul de la România TV.

Situația paradoxală în care un lider al unui partid neparlamentar ajunge să fie luat în calcul pentru Palatul Victoria a generat reacții acide în platoul emisiunii. Victor Ciutacu a taxat dur această anomalie a sistemului politic românesc.

„Și atunci la ce dracu mai facem alegeri? Până acum voiau toți în opoziție. Eu am propus inițial să se fac alegeri pentru șefia opoziției, nu pentru putere. Acum avem o variantă. Să facem alegeri ca să vedem pe cine punem premier dintre ăia care nu intră în Parlament”, a continuat Ciutacu.

Dan Andronic este de părere că România are nevoie de un om care să conducă Guvernul și care să-și asume decizii cruciale într-o perioadă critică din punct de vedere economic. Un guvern de tehnocrați, în opinia sa, nu ar face decât să lungească o stare de incertitudine.

„Eu îl știu bine pe Tomac, am lucrat cu el. Dar eu cred că în momente de tipul ăsta, în situația economică a României, e nevoie de oameni care să aibă curajul să ia decizii și care să aibă capacitatea să ia decizii. Un guvern tehnocrat este un guvern care gestionează o situație dată. Nu este un guvern care rezolvă ceva într-un mod rapid. Noi am avea nevoie de niște soluții rapide. Cum ar fi micșorarea TVA-ului, cum ar fi reintroducerea etichetelor de vacanță”, spune Dan Andronic.

În timp ce Mirel Curea a pus în discuție o ipoteza cu Eugen Tomac, o pistă falsă.

„V-ați gândit că ar putea fi și o variantă folosită în România, de-a lungul istoriei, că e doar un balon de încercare, în sensul că urmează să anunțe pe altcineva și noi toți să răsuflăm ușurați?”, crede Mirel Curea.

„Pe mine, de la Bolojan încoace nimic nu mă mai îngrijorează”, a spus Victor Ciutacu.

Mirel Curea a mai precizat că Tomac este o variantă nesusținută de un trecut profesional sau politic.