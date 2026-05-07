De ce este Ilie Bolojan atât de regretat de o parte a românilor, deși stilul său administrativ este unul bazat pe tăieri și austeritate? Această întrebare a stat la baza unei discuții dezvoltate la podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România. Alături de jurnaliștii Liviu Mihaiu, Liviu Alexa și Victor Ciutacu, analiza a scos la iveală mecanismele psihologice și politice din spatele simpatiei pentru fostul șef al Executivului.

Liviu Mihaiu a atras atenția asupra unui fenomen îngrijorător pentru libertatea de exprimare: agresivitatea simpatizanților politici față de presă. Acesta a remarcat că, în cazul lui Bolojan, critica jurnalistică nu mai este privită ca un exercițiu democratic, ci ca un atac la adresa unui salvator providențial.

„De când s-a inversat chestia asta? Eu, de când sunt jurnalist, jurnaliștii critică puterea și sunt lăudați pentru că o critică. S-a răsturnat totul acum. Noi suntem înjurați când criticăm situația dezastruoasă economică, psihosocială, bugetară, ce vrei tu. Iar ăștia stau ca și când ar fi venit Mesia”, a punctat Mihaiu.

O observație interesantă a invitatului s-a referit la profilul liderului care reușește să câștige încrederea maselor în România. Mihaiu susține că există o rețetă a succesului bazată pe un profil rigid, lipsit de carisma tradițională, dar care transmite ideea de ordine și sacrificiu bugetar.

„Eu cred că românilor le plac oamenii urâți. Dacă mă gândesc, de la Ciorbea încoace, Stolojan, Bolojan, numai oameni, Nicușor Dan. Cei mai populari ăștia au fost. Deci, aceste figuri. Noi avem o apetență, o aprehensiune pentru genul ăsta de contabili, care taie tot ca să salveze țara”, a explicat jurnalistul.

Explicația pentru acest reflex social ar proveni, în opinia lui Liviu Mihaiu, dintr-o nostalgie inconștientă față de modelul de conducere din perioada comunistă, mai exact din obsesia pentru achitarea datoriilor cu orice preț, un comportament atribuit lui Nicolae Ceaușescu.

„Deci asta eu zic că vine în siajul cultului lui Ceaușescu. Care e singurul care și-a plătit în ultimii șase mii de ani, atenție, să predă la universități americane acest caz, care și-a plătit datoria externă. Singurul”, a adăugat acesta în cadrul podcastului de pe evz.ro.

Pe de altă parte, Liviu Alexa a abordat subiectul într-o notă ironică, făcând referire la capacitatea României de a supraviețui chiar și în condiții de austeritate extremă sau haos administrativ. Acesta a propus, retoric, un scenariu în care țara ar face un efort radical de economisire pentru a reseta sistemul.

„Noi putem face anul ăsta chestia asta, pentru că uite. Cum am rezistat fără buget până în luna mai, puteam, dacă trăgeam un pic mâța de coadă până în decembrie. A murit România? Hai bă să ținem un an de post fiscal, adică oricum e o ciordeală, o mermeleală și ne plătim și noi datoriile. Economisim un PIB întreg și furăm din nou, resetăm totul”, a declarat Alexa.

Analiza a atins și punctul sensibil al datoriilor externe și al administrării bunurilor statului. Liviu Alexa a avertizat că măsurile de austeritate dură și vânzarea companiilor strategice pot duce la un dezastru economic similar cu cel prin care a trecut Grecia.

„Ce mișto era în COVID, când se lua, se făceau datorii extraordinare. Renegocierea datoriilor, ca la Grecia și vânzarea companiilor de stat. Și după aia o să ajungem ca Grecia după 2019, că le-a scăzut PIB-ul cu 47%. Extraordinare mișcări!”, a concluzionat ironic jurnalistul în emisiunea moderată de Robert Turcescu.