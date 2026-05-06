PSD, gata să preia guvernarea. Criza politică declanșată după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan redesenează rapid calculele pentru formarea unei noi majorități parlamentare.

În acest context volatil, Partidul Social Democrat (PSD) transmite că rămâne deschis tuturor scenariilor, dar insistă asupra nevoii unui executiv stabil și pro-european.

Lia Olguța Vasilescu, unul dintre liderii influenți ai PSD, a clarificat că partidul nu respinge nicio formulă de guvernare în această etapă. Mesajul este unul pragmatic: negocierile vor decide direcția finală, în funcție de pozițiile celorlalte formațiuni parlamentare.

Un element important subliniat de aceasta este diferența dintre relația instituțională cu Partidul Național Liberal și tensiunile punctuale apărute în timpul mandatului fostului premier. În viziunea PSD, colaborarea cu PNL nu este exclusă, mai ales în condițiile în care există presiune din partea aleșilor locali pentru menținerea accesului la guvernare.

„Nu putem să obligăm pe nimeni să vină cu forța la guvernare. Noi am spus că n-am avut o problemă cu PNL, cu care am colaborat foarte bine în mai multe etape politice. Noi am avut o problemă cu domnul Ilie Bolojan, cu care nu s-a putut discuta în această perioadă.. O persoană obtuză care nu a înțeles că și PSD are un electorat al său propriu, și, din păcate, cel mai mult a lovit în acesta. Dar în ceea ce privește PNL, noi nu avem niciun fel de problemă de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Ne dorim o majoritate europeană, cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nu știm ce vor face celelalte partide politice. Dacă decizia lor e să se retragă în Opoziție, așa cum a anunțat Ilie Bolojan aseară, atunci chiar trebuie să se retragă în Opoziție, pentru că nu poți fi prim-ministru, cu miniștrii, cu secretari de stat, cu prefecți și să fii în continuare la guvernare”, spune Lia Olguța Vasilescu.

Social-democrații își asumă explicit dorința de a conduce viitorul executiv. Numele avansat pentru funcția de prim-ministru este Sorin Grindeanu, o variantă considerată intern drept capabilă să coaguleze o majoritate funcțională.

Această poziționare indică faptul că PSD nu dorește doar să participe la guvernare, ci să controleze agenda executivă într-un moment considerat critic pentru stabilitatea economică și politică.

„Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru e foarte clară – Sorin Grindeanu”, mai spune Vasilescu.

Fostul ministru Marius Budăi acuză deschis Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România de incoerență politică. Potrivit acestuia, discursul despre necesitatea unei coaliții pro-europene s-a estompat în favoarea unor calcule politice pe termen scurt.

Budăi susține că refuzul de a participa la o construcție majoritară stabilă poate amplifica riscurile într-un context geopolitic deja tensionat. În plus, el respinge ideea unui guvern minoritar, pe care îl consideră ineficient și vulnerabil.

„Vom urma cursul a ceea ce se întâmplă acum. Mingea este cumva în terenul domnului președinte, constituțional vorbind. Vom da curs invitației de a participa la consultări, vom asculta opinia domnului președinte și vom vedea și pozițiile, pe lângă declarațiile la cald, pozițiile colegilor din PNL și USR. Este o decizie internă a PNL, noi nu le spunem colegilor liberali ce trebuie să facă, sunt deciziile dumnealor. Eu remarc o demagogie, dacă îmi permiteți, pentru că după alegerile de anul trecut, atât PNL, cât și USR spuneau că trebuie cu orice preț să formăm o coaliție proeuropeană, pentru a nu permite extremiștilor să vină la putere, să salvăm România de pericolul extremist, iar acum observ cu tristețe că sunt mai importante orgoliile, decât salvarea României”, spune acesta.

În ceea ce privește votul comun din moțiunea de cenzură, reprezentanții PSD insistă că nu este vorba despre o alianță politică cu AUR, ci despre o coincidență de interese pe un obiectiv limitat: demiterea guvernului. Această nuanțare este esențială pentru poziționarea partidului ca actor pro-european.

„Păi, nu e deloc ciudat, stați puțin, eu cred că uităm ce se întâmpla săptămâna trecută. La ce mă refer? Să ne aducem aminte cum vorbea domnul Bolojan sau domnul Fritz și cum triumfători… deci ne critică acum că PSD a făcut o moțiune cu AUR, dar în același timp, atât PNL, cât și USR săptămâna trecută erau extrem de victorioși că ei vor încerca să cumpere așa, ca la piață cumva, parlamentarii AUR. Din punctul meu de vedere, eu exclud un Guvern minoritar. Este o greșeală pentru România, din punctul meu de vedere, ca în actualul context geopolitic în care ne aflăm să avem un Guvern minoritar. Aoleu și asta cu reformistul! Vedeți, iarăși despre orgoliul unui singur om. L-am victimizat pe domnul Bolojan… Vai de mine! Foarte bine! Dacă așa se vede problema, din nou despre persoana unui singur om și despre orgoliul unui singur om. Oameni buni, este vorba despre România și despre români. Credeți că a fost o alianță sau a fost doar un obiectiv comun în moțiune? (…) Nu am semnat o alianță cu AUR, cum nici AUR nu a semnat o alianță cu PSD. Faptul că a existat un interes comun în această moțiune este altceva. Decizia noastră este să susținem un Guvern deschis către UE și care să aibă o susținere parlamentară solidă. Asta este decizia noastră în acest moment, dar într-adevăr, nu depinde doar de noi, depinde și de celelalte partide”, arată fostul ministru al Muncii.

În perioada imediat următoare, atenția se mută către consultările de la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan are responsabilitatea constituțională de a media discuțiile și de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru.

Decizia finală va depinde de capacitatea partidelor de a ajunge la un compromis care să asigure o majoritate parlamentară solidă.

Pe termen scurt, România se află într-un punct de inflexiune politic. PSD își consolidează poziția de actor central în negocieri și transmite un mesaj clar: susține formarea unui guvern stabil, cu orientare europeană și sprijin parlamentar consistent.