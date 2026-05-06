Surse politice susțin că președintele Nicușor Dan ar putea primi din partea Partidul Social Democrat (PSD) o propunere pentru formarea unui guvern minoritar PSD–Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR). În această variantă, funcția de prim-ministru ar urma să fie ocupată de un tehnocrat, nu de un membru de partid, pentru a evita acuzațiile politice legate de schimbarea actualei conduceri guvernamentale, inclusiv a lui Ilie Bolojan.

În acest context, ar fi avut loc discuții între liderul UDMR, Kelemen Hunor, și liderul PSD, Sorin Grindeanu, însă fără ca UDMR să ofere un răspuns ferm privind participarea la o astfel de formulă guvernamentală. Formațiunea maghiară ar fi interesată să rămână la guvernare, dar respinge ideea de a face parte dintr-un Executiv care ar putea fi susținut în Parlament de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Situația rămâne incertă, deoarece fără sprijin parlamentar suficient, inclusiv din partea AUR, un guvern minoritar ar avea dificultăți majore în a fi învestit. Aceste discuții apar în contextul în care Executivul a fost demis marți cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233, ceea ce a dus la intrarea Executivului în regim interimar.

Deputatul PSD Marius Budăi speră ca PNL și USR să își schimbe decizia de a nu mai face alianță cu PSD. El a explicat că PSD va participa la consultările cu președintele și va asculta toate opiniile, inclusiv pozițiile partidelor PNL și USR. A mai precizat că fiecare partid își ia propriile decizii și că PSD nu le poate spune liberalilor ce să facă.

În opinia sa, PNL și USR dau dovadă de demagogie, pentru că după alegeri vorbeau despre nevoia unei coaliții proeuropene ca să oprească partidele extremiste, dar acum, spune el, par mai preocupați de orgolii politice decât de interesul țării.

Întrebat la „rfi” despre faptul că face astfel de acuzații, deși PSD a votat moțiunea de cenzură alături de AUR, el a răspuns că nu vede o contradicție. A spus că, în opinia lui, PNL și USR au criticat PSD, dar în același timp ar fi încercat și ele să atragă parlamentari AUR, lucru pe care l-a prezentat ca o situație similară. Deputatul PSD a spus clar că, din punctul lui de vedere, România nu ar trebui să aibă un guvern minoritar, considerând că o astfel de variantă ar fi o greșeală în contextul internațional actual.

El a respins și ideea că PSD l-ar fi „victimizat” pe Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, ironizând această interpretare și spunând că discuția se concentrează prea mult pe imaginea unei singure persoane, în loc să fie despre problemele României și ale oamenilor.

Budăi a afirmat că, în acest moment, PSD exclude o alianță de guvernare cu AUR și că nu a existat nicio înțelegere sau alianță formală între cele două partide, nici măcar în contextul moțiunii de cenzură, unde ar fi fost doar un obiectiv comun. El a spus că PSD își dorește un guvern proeuropean, cu sprijin parlamentar solid, dar a recunoscut că această decizie nu depinde doar de social-democrați, ci și de celelalte partide politice.

„Vom urma cursul a ceea ce se întâmplă acum. Mingea este cumva în terenul domnului președinte, constituțional vorbind. Vom da curs invitației de a participa la consultări, vom asculta opinia domnului președinte și vom vedea și pozițiile, pe lângă declarațiile la cald, pozițiile colegilor din PNL și USR. Este o decizie internă a PNL, noi nu le spunem colegilor liberali ce trebuie să facă, sunt deciziile dumnealor. Eu remarc o demagogie, dacă îmi permiteți, pentru că după alegerile de anul trecut, atât PNL, cât și USR spuneau că trebuie cu orice preț să formăm o coaliție proeuropeană, pentru a nu permite extremiștilor să vină la putere, să salvăm România de pericolul extremist, iar acum observ cu tristețe că sunt mai importante orgoliile, decât salvarea României. Păi, nu e deloc ciudat, stați puțin, eu cred că uităm ce se întâmpla săptămâna trecută. La ce mă refer? Să ne aducem aminte cum vorbea domnul Bolojan sau domnul Fritz și cum triumfători… deci ne critică acum că PSD a făcut o moțiune cu AUR, dar în același timp, atât PNL, cât și USR săptămâna trecută erau extrem de victorioși că ei vor încerca să cumpere așa, ca la piață cumva, parlamentarii AUR. Din punctul meu de vedere, eu exclud un Guvern minoritar. Este o greșeală pentru România, din punctul meu de vedere, ca în actualul context geopolitic în care ne aflăm să avem un Guvern minoritar. Aoleu și asta cu reformistul! Vedeți, iarăși despre orgoliul unui singur om. L-am victimizat pe domnul Bolojan… Vai de mine! Foarte bine! Dacă așa se vede problema, din nou despre persoana unui singur om și despre orgoliul unui singur om. Oameni buni, este vorba despre România și despre români. Exclud în acest moment o coaliție AUR-PSD sau PSD-AUR. Credeți că a fost o alianță sau a fost doar un obiectiv comun în moțiune? (…) Nu am semnat o alianță cu AUR, cum nici AUR nu a semnat o alianță cu PSD. Faptul că a existat un interes comun în această moțiune este altceva. Decizia noastră este să susținem un Guvern deschis către UE și care să aibă o susținere parlamentară solidă. Asta este decizia noastră în acest moment, dar într-adevăr, nu depinde doar de noi, depinde și de celelalte partide”, a declarat Budăi.

PSD va avea miercuri, 6 mai 2026, mai multe ședințe în care urmează să stabilească pașii politici de după adoptarea moțiunii de cenzură. Potrivit unor surse politice, începând cu ora 12:30, grupurile parlamentare reunite ale PSD se vor întâlni cu conducerea formațiunii, iar de la ora 13:00 este programată o ședință online a Biroului Politic Național.

În cadrul acestor întâlniri, reprezentanții PSD urmează să decidă ce propuneri vor prezenta la consultările care vor fi convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern.

Surse social-democrate afirmă că partidul politic se declară pregătit pentru orice variantă de evoluție politică și consideră că, după trecerea tensiunilor generate de moțiunea de cenzură, în aproximativ zece zile lucrurile s-ar putea stabiliza, urmând să se contureze o majoritate parlamentară pentru susținerea unui nou guvern.

Partidul Național Liberal (PNL) a decis că va rămâne în opoziție, potrivit unei declarații făcute de Ciprian Ciucu, care a prezentat hotărârea conducerii partidului.

Liberalii au spus că Partidul Social Democrat (PSD) este responsabil pentru criza politică actuală. Ei au afirmat că PSD ar fi contribuit la ruperea coaliției de guvernare și, împreună cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), ar fi format majoritatea care a dus la moțiunea de cenzură și la căderea Guvernului Bolojan.

PNL a transmis că PSD ar trebui să își asume conducerea țării și să nu evite responsabilitatea, mai ales după ce a susținut și a provocat schimbările politice recente. Liberalii au spus că PSD nu și-ar fi respectat angajamentele din coaliție și ar fi acționat iresponsabil într-o perioadă dificilă pentru România. Din acest motiv, PNL consideră că PSD nu mai este un partener de încredere pentru formarea unui nou guvern.