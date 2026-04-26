Nicuşor Dan a convocat pentru luni, la Palatul Cotroceni, o nouă rundă de consultări politice cu liderii principalelor partide parlamentare pro-europene, într-un moment de tensiune politică accentuată. Întâlnirea are ca obiectiv principal identificarea unor soluții de stabilitate guvernamentală și continuarea proiectelor strategice asumate de România la nivel european.

La discuții vor participa reprezentanți ai PSD, PNL, USR, UDMR, precum și ai Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, într-un format menit să mențină dialogul instituțional între Președinție și forțele politice parlamentare.

Consultările de la Cotroceni vin pe fondul unor evoluții recente care au generat incertitudine politică, inclusiv retragerea sprijinului pentru actuala formulă guvernamentală. În acest context, șeful statului își asumă rolul de mediator, cu accent pe evitarea blocajelor instituționale și economice.

Temele centrale ale discuțiilor vizează în mod direct proiecte strategice precum Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), programul european SAFE și procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Aceste dosare sunt considerate esențiale pentru menținerea finanțării europene și a stabilității macroeconomice.

„Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR. Și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR. Deci, calm și vom trece prin asta”, a mai spus președintele.

În consultările anterioare, Nicuşor Dan a transmis un mesaj de calm instituțional și a subliniat că toate partidele pro-europene și-au exprimat, în linii mari, disponibilitatea de colaborare pe proiectele strategice ale României.

Potrivit pozițiilor exprimate de președinte, există un consens politic privind respingerea oricărei colaborări cu formațiuni anti-occidentale, ceea ce menține direcția geopolitică a țării în sfera euro-atlantică.

De asemenea, șeful statului a evidențiat necesitatea unei „dezescaladări” a tensiunilor politice și a continuării dialogului instituțional, în special în contextul presiunilor bugetare și al angajamentelor externe.

”Cei care m-au întrebat, au făcut-o într-un mod foarte relaxat, dorind să înţeleagă. Nimeni n-a fost în vreun fel de panică şi mesajul meu cel mai important a fost că continuăm direcţia pro-occidentală şi aceste tensiuni nu afectează discuţiile pe SAFE şi pe PNRR, care vizează Uniunea”, a spus şeful statului.

Discuțiile interne din România sunt monitorizate și în plan european, în contextul în care implementarea programelor finanțate de Uniunea Europeană depinde de stabilitatea politică și administrativă.

În cadrul unor reuniuni internaționale recente, președintele a transmis partenerilor europeni că România își menține angajamentele strategice, iar actualele tensiuni politice nu afectează direcția pro-occidentală a țării.

Reacțiile liderilor europeni au fost, potrivit declarațiilor oficiale, rezervate, fără semne de îngrijorare majoră, fiind în general concentrate pe continuitatea reformelor și a proiectelor finanțate din fonduri europene.

În actualul context politic, Președinția joacă un rol de echilibru între partidele parlamentare, cu scopul de a preveni escaladarea crizei guvernamentale. Consultările de la Cotroceni sunt parte a acestui mecanism instituțional de mediere, menit să asigure funcționarea coerentă a guvernării.

Analiza politică indică faptul că miza principală nu este doar formarea sau menținerea unei majorități, ci mai ales capacitatea acesteia de a susține reformele cerute prin PNRR și de a asigura accesul constant la finanțare europeană.