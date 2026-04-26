Gestul aparent inofensiv la volan care te lasă fără permis. Grecia a introdus un cadru legislativ rutier mult mai sever, vizând direct una dintre cele mai periculoase și răspândite practici din trafic: utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii. Noile reguli, aplicate din septembrie anul trecut, vin ca răspuns la numărul ridicat de accidente cauzate de distragerea atenției la volan.

Autoritățile elene au eliminat aproape complet marja de toleranță, transformând folosirea telefonului într-o abatere sancționată progresiv și, în anumite situații, penală.

Legislația prevede pedepse escaladate în funcție de repetarea abaterii.

Abatere Amendă Suspendare permis Prima abatere 350 € 30 zile A doua abatere 1.000 € 6 luni A treia abatere 2.000 € 1 an

Dacă utilizarea telefonului la volan duce la producerea unui accident, legea greacă devine semnificativ mai dură:

Prima abatere cu accident: 350 € + suspendare 1 lună

Repetare: 2.000 € + suspendare 4 ani

A treia abatere: 4.000 € + suspendare 8 ani

În aceste situații, autoritățile pot dispune și deschiderea unui dosar penal, ceea ce înseamnă posibilitatea unor pedepse cu închisoarea.

În cazurile în care distragerea la volan produce consecințe grave:

vătămări corporale grave: până la 10 ani de închisoare

accidente mortale: până la 20 de ani de închisoare

multiple victime: posibilă condamnare la închisoare pe viață

Aceste prevederi reflectă o abordare de tip „zero toleranță” față de comportamentele care pun în pericol viața în trafic.

Studiile de siguranță rutieră arată că utilizarea telefonului la volan afectează simultan atenția vizuală, cognitivă și motorie. Chiar și o fracțiune de secundă de întârziere în reacție poate produce consecințe majore.

La viteze de autostradă, o întârziere de doar 0,5 secunde poate însemna zeci de metri parcurși fără control efectiv al vehiculului. Statistic, riscul de accident crește semnificativ, unele analize indicând o creștere de până la 20 de ori.

La nivel european, autoritățile își intensifică monitorizarea traficului, inclusiv prin sisteme automate bazate pe inteligență artificială. Acestea pot detecta utilizarea telefonului sau nepurtarea centurii de siguranță direct din imagini video, fără intervenție umană imediată.

În România, Codul Rutier interzice în mod expres utilizarea telefonului mobil ținut în mână în timpul conducerii unui autovehicul, indiferent de situație. Interdicția se aplică inclusiv atunci când vehiculul este oprit temporar în trafic sau la semafor, singura excepție fiind folosirea dispozitivelor hands-free.

Încălcarea acestei reguli se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei. În situația în care utilizarea telefonului este asociată cu alte abateri rutiere, precum depășirea vitezei legale sau nepurtarea centurii de siguranță, șoferul poate primi suplimentar și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

Constatarea faptei poate fi realizată direct de către polițiști în trafic, dar și pe baza probelor video obținute prin camere de supraveghere, sisteme de monitorizare rutieră sau drone utilizate pentru controlul traficului.