În România, conducerea fără permis este reglementată de articolul 335 din Codul penal. Legea prevede că orice persoană care conduce un vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere valabil comite infracțiune.

Pedeapsa standard este închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă penală. Aceeași încadrare se aplică și în situațiile în care o persoană conduce având permisul suspendat sau anulat ori conduce o categorie de vehicul pentru care nu are drept. De asemenea, este incriminată și încredințarea unui vehicul unei persoane despre care se știe că nu deține permis.

„(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana care încredinţează un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că se află în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) sau sub influenţa alcoolului ori a unor substanţe psihoactive", prevede legea din România

În practică, odată depistat în trafic, șoferul fără permis nu primește o simplă amendă, ci i se întocmește dosar penal. Ancheta este preluată de organele de cercetare penală, iar cazul ajunge ulterior în fața instanței. În funcție de circumstanțe, judecătorii pot dispune amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea acesteia, însă în cazurile grave sau în situațiile de recidivă se ajunge la executarea pedepsei cu închisoarea. Dacă fapta este însoțită de producerea unui accident cu victime, consecințele juridice se agravează considerabil, iar pedepsele pot crește semnificativ, în funcție de încadrarea faptei și de rezultatul produs.

Pe lângă sancțiunea penală, consecințele pentru persoana condamnată includ înscrierea în cazierul judiciar, ceea ce poate îngreuna obținerea ulterioară a permisului de conducere sau accesul la anumite locuri de muncă. În unele situații, instanțele pot dispune și măsuri suplimentare, precum interdicția de a obține permisul pentru o perioadă determinată.

La nivel european, toate statele tratează conducerea fără permis ca infracțiune, însă severitatea sancțiunilor variază. În Franța, de exemplu, fapta este pedepsită cu până la un an de închisoare și amenzi care pot ajunge la 15.000 de euro, iar în cazuri mai grave se poate dispune confiscarea vehiculului. Germania aplică, de asemenea, sancțiuni penale, cu pedepse de până la un an de închisoare sau amenzi proporționale cu gravitatea faptei, iar persoana poate fi interzisă să obțină permisul pentru o perioadă îndelungată.

În Italia, conducerea fără permis este sancționată atât prin amenzi ridicate, care pot ajunge la zeci de mii de euro, cât și prin pedepse privative de libertate de până la un an în cazurile grave sau repetate. În Spania, legislația prevede până la șase luni de închisoare sau muncă în folosul comunității, alături de amenzi și interdicția de a obține permisul pentru o anumită perioadă.

Statele nordice, precum Suedia sau Danemarca, pun accent mai ales pe sancțiuni financiare, amenzile fiind calculate în funcție de venitul persoanei, ceea ce poate duce la sume foarte mari. Totuși, în cazurile de recidivă sau comportament periculos în trafic, se poate ajunge și la pedeapsa cu închisoarea.

În ansamblu, deși există diferențe între sistemele juridice, mesajul transmis la nivelul Uniunii Europene este unul unitar. Conducerea fără permis este considerată un pericol major pentru siguranța publică și este sancționată sever, indiferent de țară. România se află printre statele cu o abordare strictă, prevăzând pedepse cu închisoarea de până la cinci ani, iar în situații agravante sancțiunile pot deveni și mai dure.