Grupul 4 de la Rovinari intră în funcțiune. Cristian Bușoi explică de ce a fost luată această măsură

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a anunțat luni că Grupul 4 al termocentralei Rovinari va fi pus în funcțiune pentru a suplimenta producția internă și a limita importurile de electricitate. Decizia este luată într-o perioadă cu temperaturi ridicate și cu o creștere estimată a consumului de energie. Oficialul a precizat că grupul poate aduce aproape 300 MW în Sistemul Energetic Național, iar stocurile de cărbune sunt suficiente pentru această săptămână.

Cristian Bușoi a explicat la Digi24 că situația sistemului energetic din weekend a rămas stabilă, în condițiile în care vârfurile de consum s-au situat sub 6.000 MW, iar importurile de energie nu au fost foarte ridicate. Producția eoliană a contribuit favorabil la acoperirea consumului, în timp ce energia solară rămâne limitată în orele de vârf din cauza capacităților reduse de stocare.

„Producția fotovoltaică a fost foarte bună, dar, după cum bine știți, din păcate, pe partea de fotovoltaice nu ne putem baza pentru orele de vârf decât într-o mică măsură, pentru că capacitățile noastre de stocare sunt scăzute”, a declarat secretarul de stat.

Ministerul Energiei se așteaptă însă la o creștere a consumului în această săptămână. Temperaturile ridicate vor pune presiune pe consumul casnic, în timp ce reluarea unor activități economice va majora necesarul de electricitate din industrie.

„În zona industrială se reiau o parte din activitățile industriale. Un consum mai ridicat, aproape de 7.000 de megawați estimăm vârful din această seară. Pentru a reduce cantitatea de electricitate importată și, în acest fel, și impactul pe prețurile viitoare, s-a decis intrarea în funcțiune a grupului de rezervă 4 de la Rovinari”.

Secretarul de stat a arătat că energia produsă suplimentar la Rovinari ar urma să consolideze siguranța aprovizionării și să diminueze necesarul de import în intervalele în care cererea este ridicată.

„Sunt aproape 300 de megawați care vor intra în Sistemul Energetic Național și lucrul acesta va fi de ajutor, pe de o parte, pentru a consolida securitatea aprovizionării și, așa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe prețuri”.

Punerea în funcțiune a grupului de rezervă presupune și existența cantităților necesare de cărbune, iar datele transmise Ministerului Energiei de Complexul Energetic Oltenia indică faptul că rezervele disponibile pot acoperi necesarul imediat.

„Din informațiile pe care le avem de la colegii de la Complexul Energetic Oltenia, cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie”, a afirmat Cristian Bușoi.

Problemele provocate de secetă și de debitul redus al Dunării continuă să afecteze producția nucleară, iar Cristian Bușoi a indicat că perspectiva repornirii Unității 2 de la Cernavodă rămâne nefavorabilă în perioada imediat următoare. În aceste condiții, Ministerul Energiei trebuie să gestioneze atent capacitățile și rezervele disponibile.

„Din păcate, seceta continuă, debitul Dunării rămâne scăzut și vom rămâne cu unitățile 1 și 2 închise și pe perioada următoare. De aceea trebuie să facem o organizare judicioasă a rezervelor pe care le avem”, a spus secretarul de stat.

Prognozele pe termen mai lung au un grad mai redus de certitudine, însă datele disponibile în prezent nu indică o schimbare favorabilă pentru Unitatea 2 în următoarea perioadă.

„Pe următoarele 10 zile pare că e puțin probabil, chiar exclus, să putem să redeschidem unitatea 2 de la Cernavodă”.

Repornirea Grupului 4 de la Rovinari necesită personal specializat, însă Ministerul Energiei nu anticipează probleme privind asigurarea numărului necesar de angajați. Pentru un număr redus de poziții a fost nevoie însă de experiența unor foști salariați care între timp s-au pensionat.

„Da, nu sunt probleme cu partea de personal, de specialiști, chiar dacă pentru un mic număr dintre aceștia a fost nevoie de a se apela la oamenii cu experiență, dar care între timp au ieșit la pensie”, a afirmat secretarul de stat.

Companiile cu un consum ridicat de electricitate au început să transmită autorităților măsurile prin care pot reduce presiunea asupra sistemului în intervalele cu cerere maximă. Printre soluții se numără mutarea unor activități în alte intervale orare și programarea lucrărilor de reparații sau revizii.

„Primim zilnic diverse adrese în care, într-adevăr, marii consumatori caută și găsesc parțial soluții de reorientare a activității din orele de vârf și chiar de programare a unor acțiuni de reparații, revizii. În aceste ultime două săptămâni ale lunii august facem această centralizare în paralel”.

Primele date analizate de autorități indică deja un consum de energie mai redus decât nivelurile estimate inițial de Transelectrica. Diferența este observată în special în orele de vârf și este pusă atât pe seama consumatorilor casnici, cât și a măsurilor adoptate de marii utilizatori industriali.