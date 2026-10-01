Aur reciclat și energie verde. Pandora deschide în Vietnam cea mai mare fabrică de bijuterii fine din lume

Pandora a inaugurat joi, 1 octombrie 2026, o fabrică de bijuterii. Noua unitate este cea mai mare fabrică de bijuterii fine din lume și folosește aur și argint reciclate, precum și energie electrică provenită integral din surse regenerabile.

Compania daneză de bijuterii Pandora a inaugurat în Vietnam cea mai mare unitate de producție de bijuterii fine din lume. Fabrica, în valoare de 150 de milioane de dolari, este alimentată integral cu energie electrică din surse regenerabile și utilizează aur și argint 100% reciclate.

Extinderea evidențiază o provocare mai amplă pentru industria bijuteriilor: reducerea amprentei ecologice asociate metalelor prețioase, în timp ce cererea pentru bijuterii continuă să crească. Utilizarea aurului și argintului reciclate poate diminua necesitatea extracției de noi metale, însă experții afirmă că o astfel de tranziție necesită lanțuri de aprovizionare sigure și o transparență sporită.

Noua unitate din orașul Ho Și Min, în sudul Vietnamului, va produce până la 60 de milioane de bijuterii pe an. Fabrica va crește capacitatea de producție a companiei cu 50% și va contribui, totodată, la reducerea amprentei de carbon cu 17%, a declarat pentru Associated Press CEO-ul companiei, Berta de Pablos-Barbier.

„Suntem pionieri în acest domeniu și sperăm cu adevărat că și ceilalți ne vor urma exemplul”, a spus ea.

După 37 de ani de activitate în Thailanda, Pandora a dorit să își extindă baza de producție pentru a spori flexibilitatea și a consolida reziliența lanțului de aprovizionare, a explicat Pablos-Barbier.

Ea a precizat că alegerea Vietnamului a fost motivată de existența unor artizani calificați, capabili să respecte standardele de execuție ale Pandora, precum și de mediul de afaceri favorabil și infrastructura solidă a țării.

Accesul la o infrastructură de energie regenerabilă pentru alimentarea fabricilor a devenit un „factor important” pentru Pandora și pentru alte companii daneze, a declarat Lina Gandløse Hansen, ambasadoarea Danemarcei în Vietnam.

Fabrica Pandora din Vietnam va avea 7.000 de angajați și va fi alimentată integral cu energie electrică din surse regenerabile, respectiv energie solară și eoliană. Compania va utiliza panouri solare instalate pe acoperișuri și va colabora cu parcuri solare locale.

Unitatea este situată vizavi de fabrica în valoare de un miliard de dolari deschisă de producătorul de jucării Lego, o fabrică despre care compania susține că produce jucării fără a emite în atmosferă gaze care contribuie la încălzirea planetei.

Vietnamul și-a extins rapid capacitățile de energie regenerabilă, ajungând să dețină, la sfârșitul anului 2024, cea mai mare capacitate instalată de energie solară și eoliană din Asia de Sud-Est. Cu toate acestea, țara continuă să se bazeze în mare măsură pe cărbune pentru a-și susține economia în plină expansiune. Prin urmare, orientarea producătorilor către o energie electrică mai curată este esențială în contextul eforturilor Vietnamului de a atinge obiectivul de emisii nete zero până în 2050.

Sectorul manufacturier generează o cincime din PIB-ul Vietnamului și consumă jumătate din energia utilizată la nivel național. Există planuri pentru eliminarea treptată a centralelor electrice pe cărbune până în anul 2040.

Angajamentul Pandora de a utiliza aur și argint reciclate a reprezentat un pas important, a declarat Saleem H. Ali, coordonatorul programului privind mineralele critice și tranzițiile energetice incluzive din cadrul Universității Națiunilor Unite.

El a explicat că aurul este deosebit de ușor de reciclat și că, spre deosebire de metale precum cuprul, acesta nu se degradează și nu oxidează. Și argintul poate fi reciclat, deși se poate păta și necesită curățare.

„De aceea este atât de valoros. Încă mai avem aur de pe vremea egiptenilor antici, păstrat în stare foarte bună”, a spus el.

Compania daneză a trecut la utilizarea argintului și aurului 100% reciclate pentru noile sale bijuterii în august 2024.

Fabricile Pandora primesc granule mici de metal rafinat de la centre de reciclare din Europa și Asia. Acestea provin din surse variate, de la echipamente medicale până la tacâmuri vechi, a precizat Mads Twomey-Madsen, directorul pentru sustenabilitate al Pandora.

Procesul presupune și identificarea unor furnizori, topitorii sau rafinării care utilizează exclusiv materiale reciclate. Există însă riscul ca unii dintre aceștia să introducă în amestec materiale proaspăt extrase, a menționat Ali.

„Acest proces necesită numeroase audituri”, a punctat Ali.

Pandora a început să-și modifice lanțul de aprovizionare în urmă cu cinci ani, adoptând standardele stabilite de Responsible Jewellery Council (Consiliul pentru Bijuterii Responsabile), o organizație din domeniu care promovează practici responsabile privind drepturile omului, drepturile lucrătorilor și impactul asupra mediului, a explicat Twomey-Madsen. Compania apelează la auditori independenți, a adăugat el.

El a precizat că obiectivul final este ca întregul lanț de aprovizionare – inclusiv procesul intensiv din punct de vedere energetic de încălzire și separare a metalelor de alte materiale pentru eliminarea impurităților – să fie alimentat cu energie curată.

Recuperarea metalelor valoroase din produsele aruncate și din alte deșeuri reprezintă o provocare, a declarat Twomey-Madsen.

Lumea produce mai multe deșeuri electronice ca niciodată. În 2022, cantitatea a ajuns la 62 de milioane de tone metrice și se preconizează că va crește la 82 de milioane de tone metrice până în 2030, conform unui raport al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, agenție a ONU, și al UNITAR, brațul său de cercetare.

O mare parte dintre aceste deșeuri sunt procesate în mod informal, situație în care lucrătorii pot fi expuși la substanțe toxice în timp ce recuperează metale valoroase, precum aurul și argintul.

Peste 1.000 de substanțe nocive au fost identificate în deșeurile electronice sau rezultă din reciclarea necorespunzătoare a acestora, inclusiv plumb, mercur, cadmiu și alte substanțe chimice toxice, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Ali, expert în domeniul mineralelor critice, a afirmat că mineritul artizanal de aur, procesul prin care indivizi sau grupuri mici extrag aur folosind unelte simple, a devenit principala cauză a poluării cu mercur la nivel mondial. Minerii din țările sărace pot utiliza acest metal toxic pentru a separa aurul de alte materiale, afectând astfel sănătatea oamenilor și mediul înconjurător.

El a menționat că au existat eforturi de îmbunătățire a procesului de aprovizionare cu aur, însă trasabilitatea acestuia rămâne dificilă. În special în Asia de Sud există o cerere ridicată de aur, iar comercianții de bijuterii omit adesea să întrebe care este proveniența metalului.

„Odată ce aurul este topit, devine foarte greu de urmărit”, a explicat el.

Twomey-Madsen a declarat că firma speră ca angajamentul său de a achiziționa metale reciclate să demonstreze furnizorilor existența unei piețe în creștere pentru aceste materiale. El a adăugat că Pandora a plătit inițial un preț mai mare pentru aurul și argintul reciclate, suportând costurile suplimentare și investind alături de furnizori pentru a crea un lanț de aprovizionare mai sigur și mai stabil pentru aceste materiale.

Producția de bijuterii generează mult mai puține emisii comparativ cu sectoare precum aviația sau industria cimentului. Totuși, el a precizat că trecerea întregii industrii la utilizarea aurului și argintului reciclate ar putea preveni anual eliberarea în atmosferă a aproximativ 58 de milioane de tone metrice (63,9 milioane de tone americane) de dioxid de carbon.