Pe măsură ce temperaturile din România scad, apetitul pentru vacanțe la mii de kilometri distanță continuă să crească.

Cele mai noi date furnizate de Kiwi.com arată că românii aleg într-un număr tot mai mare destinații îndepărtate pentru vacanțele de iarnă, călătoriile pe distanțe lungi înregistrând o creștere de 17% față de anul trecut.

Preferințele se orientează tot mai clar către țări cu vreme caldă, peisaje exotice și experiențe culturale intense.

Prețul mediu al unui bilet pentru zborurile lungi a urcat la 454 de euro, cu aproximativ 5% peste nivelul din 2024.

Chiar și așa, românii par dispuși să investească mai mult în experiențe de călătorie, optând pentru rezervări făcute cu aproximativ 47 de zile înainte de plecare – un avans care indică o planificare mai atentă și mai strategică.

Durata medie a sejurului se apropie de 13 zile, ușor mai scurtă comparativ cu anul trecut. Potrivit datelor, trendul actual arată că turiștii preferă escapade mai dese, dar mai scurte, explorând mai multe destinații pe parcursul anului.

Asia domină la capitolul călătorii lungi în această iarnă. Românii aleg în număr tot mai mare zone tropicale, influențați de climatul cald și de diversitatea culturală.

Thailanda și Filipine sunt din nou favorite, cu creșteri semnificative ale rezervărilor de 57%, respectiv 173%.

Interesul pentru Indonezia și Japonia rămâne ridicat, însă China este cea care surprinde cel mai mult: rezervările au crescut cu 223% față de anul trecut, marcând o revenire spectaculoasă după perioada restricțiilor de călătorie.

India intră și ea între destinațiile aflate în ascensiune, indicând o curiozitate sporită pentru Asia de Sud. În paralel, Emiratele Arabe Unite continuă să atragă turiști prin mixul dintre soare, lux și shopping.

Printre cele mai rezervate orașe îndepărtate se numără Bangkok, Phuket, Denpasar (Bali), Manila, Dubai și Tokyo. În schimb, interesul pentru Statele Unite a scăzut cu 11%, un declin aliniat tendințelor globale.

Turiștii preferă în prezent destinațiile asiatice cu climă caldă și experiențe mai relaxante, în detrimentul marilor metropole americane, o posibilă reflectare a unei atitudini mai prudente față de călătoriile transatlantice.

Românii par deci deciși: iarna aceasta, Asia este mai atractivă ca oricând.