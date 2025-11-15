În prezent, pachetele cu o valoare de până la 150 de euro sunt scutite de aceste taxe, însă regula urmează să fie eliminată. La nivel european, anul trecut au fost importate 4,6 miliarde de colete, iar datele indică o creștere continuă a achizițiilor online din state terțe. O proporție de peste 90% dintre comenzile cu valoare sub 150 de euro provine din magazine și platforme din China.

Estimările europene arată că până la 65% dintre coletele mici sunt declarate la valori reduse pentru a se încadra în pragul actual de scutire, iar alte practici includ împărțirea comenzilor mari în mai multe pachete mici pentru a evita plata taxelor.

Creșterea încrederii consumatorilor în comercianții din afara UE a contribuit la extinderea volumelor de livrări. Reprezentanții companiilor de curierat semnalează că, în ultimii ani, timpii de livrare s-au redus de la una-două luni la câteva zile, ceea ce a determinat o creștere accelerată a numărului de colete. Dacă în urmă cu câțiva ani se livrau câteva mii de pachete pe zi, în prezent se livrează câteva sute de mii.

Eliminarea pragului de 150 de euro va însemna aplicarea taxelor vamale pentru toate coletele care intră în Uniune, indiferent de valoarea lor. Statele membre au solicitat Comisiei Europene ca măsura să intre în vigoare în 2026, printr-un mecanism temporar, urmând ca noua platformă europeană de date vamale să fie operațională în 2028. Schimbarea urmărește uniformizarea condițiilor de piață între companiile europene, care achită taxe pentru toate importurile, și firmele din afara Uniunii, care vând produse de mică valoare direct consumatorilor europeni.

„Această schimbare va crea, de asemenea, condiții de concurență mai echitabile și un teren de joc mai nivelat între întreprinderile europene, care plătesc taxe pentru toate importurile, și companiile din afara UE, care vând bunuri de mică valoare direct consumatorilor europeni fără a plăti taxe vamale”, susține Stephanie Lose, ministrul de Economie al Danemarcei.

În același timp, România analizează introducerea unei taxe naționale de manipulare pentru coletele de sub 150 de euro provenite din afara UE. Propunerea prevede o taxă fixă de 5 euro pentru fiecare astfel de colet, aplicată separat față de noile reguli vamale europene.