Facebook și Instagram s-ar putea schimba așa cum le știm. Meta riscă o lovitură de sute de miliarde de dolari

Meta Platforms intră marți într-un proces major la tribunalul federal din Oakland, California, unde este acuzată că ar fi proiectat Facebook și Instagram pentru a crea dependență în rândul copiilor și adolescenților. Acțiunea este susținută de o coaliție de 29 de procurori generali din Statele Unite și vizează inclusiv modul în care compania a prezentat riscurile platformelor sale. Miza financiară se ridică la sute de miliarde de dolari, iar autoritățile solicită și schimbări importante pentru cele două rețele sociale, potrivit CNBC.

Meta se confruntă cu unul dintre cele mai importante litigii din istoria companiei, iar acuzațiile formulate în California vizează atât protecția datelor copiilor, cât și caracteristicile Facebook și Instagram despre care autoritățile susțin că pot favoriza utilizarea compulsivă. Procurorii afirmă că grupul tehnologic cunoștea riscurile la care erau expuși utilizatorii tineri, dar ar fi continuat să dezvolte și să promoveze produsele respective.

Pledoariile de deschidere sunt programate marți la tribunalul federal din Oakland. Procesul este susținut de o coaliție formată din 29 de procurori generali ai statelor americane, iar cazul va fi pledat de avocați care reprezintă California, Colorado, New Jersey și Kentucky.

Acțiunea se referă la presupuse încălcări ale Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), legea federală care reglementează protecția vieții private a copiilor în mediul online, dar și la posibile încălcări ale legislației statale privind protecția consumatorilor. Procurorii susțin că Meta ar fi creat produse periculoase pentru copii și adolescenți, deși ar fi avut informații despre riscurile asociate acestora.

Dimensiunea financiară a litigiului este una excepțională, diferențele dintre estimările prezentate anterior de cele două părți fiind însă considerabile. Avocații Meta au evaluat anterior posibilele despăgubiri la un nivel maxim de 1.400 de miliarde de dolari, în timp ce reprezentanții statelor au indicat săptămâna trecută că o sumă de aproximativ 200 de miliarde de dolari este mai probabilă.

Procesul din California începe la mai puțin de două săptămâni după ce Meta a pierdut un alt caz important, în New Mexico. Compania trebuie să contribuie cu 567 de milioane de dolari la un fond destinat combaterii efectelor negative, după ce anterior un juriu o obligase să plătească alte 375 de milioane de dolari pentru încălcarea legislației statului.

Meta contestă hotărârea pronunțată în New Mexico și intenționează să formuleze apel împotriva deciziei.

Efectele procesului din California nu se limitează la eventualele sancțiuni financiare, deoarece procurorii solicită și intervenții directe asupra modului în care funcționează Facebook și Instagram în Statele Unite.

Printre caracteristicile vizate se află instrumente folosite în prezent pentru menținerea utilizatorilor pe platforme și creșterea interacțiunilor.

Autoritățile cer eliminarea unor funcții considerate generatoare de dependență, între care derularea infinită a conținutului, redarea automată, filtrele de înfrumusețare și algoritmii concepuți pentru maximizarea interacțiunilor utilizatorilor.

În situația în care Meta va fi găsită vinovată de încălcarea COPPA, procurorii solicită și ștergerea datelor personale colectate de la copiii cu vârste sub 13 ani. Cererea se extinde asupra algoritmilor și modelelor care au fost antrenate folosind informațiile respective.

Strategia juridică folosită în cazurile împotriva companiei se concentrează asupra modului în care au fost proiectate produsele și asupra declarațiilor făcute de Meta în legătură cu siguranța acestora. Prin această abordare, autoritățile încearcă să evite protecția juridică oferită platformelor online prin Secțiunea 230 din Communications Decency Act în ceea ce privește conținutul publicat de utilizatori.

Disputa nu privește astfel doar materialele distribuite pe Facebook sau Instagram de către utilizatori, ci caracteristicile concepute și controlate direct de companie și modul în care acestea au fost prezentate publicului.

Compania contestă acuzațiile formulate de procurori și susține că pretențiile prezentate în instanță nu au o bază solidă. Meta consideră, de asemenea, că nivelul despăgubirilor solicitate este disproporționat în raport cu faptele invocate în proces.

Grupul tehnologic afirmă că autoritățile încearcă să îl sancționeze pentru probleme care nu sunt specifice exclusiv Facebook și Instagram, ci afectează întreaga industrie a platformelor online. Printre exemplele invocate de companie se află dificultățile privind verificarea corectă a vârstei utilizatorilor.

Rezultatul procesului ar putea avea consecințe și asupra strategiei financiare a Meta, într-un moment în care compania direcționează resurse considerabile către dezvoltarea inteligenței artificiale. Aproximativ 98% din veniturile grupului provin din publicitatea online, ceea ce face ca performanța Facebook și Instagram să rămână esențială pentru finanțarea noilor investiții.

Directorul general Mark Zuckerberg se bazează pe fluxurile de numerar generate de activitatea de publicitate pentru susținerea investițiilor masive în inteligența artificială. Aceste cheltuieli ar putea ajunge la 145 de miliarde de dolari în acest an.

Amploarea acuzațiilor și posibilitatea unor modificări structurale ale rețelelor sociale determină experții citați să compare litigiul cu procesele care au schimbat industria tutunului în Statele Unite. O eventuală decizie împotriva Meta ar putea crea un precedent important pentru modul în care sunt analizate juridic produsele digitale destinate sau accesibile minorilor.

Experții citați consideră că procesul ar putea deveni pentru industria rețelelor sociale echivalentul momentului ”Big Tobacco” din anii 1990, când marile companii de tutun au fost obligate să plătească despăgubiri de miliarde de dolari şi să-şi modifice practicile comerciale.