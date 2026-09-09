Meta a lansat Muse, un agent AI care poate acționa în numele utilizatorului. Poate trimite e-mailuri, face rezervări și completa formulare

Meta a lansat marți Muse, un agent personal bazat pe inteligență artificială, destinat persoanelor cu vârsta de cel puțin 18 ani. Noul instrument este conceput nu doar pentru a răspunde la întrebări, ci și pentru a îndeplini sarcini în numele utilizatorului, de la organizarea programului și cumpărături până la rezervarea unei călătorii sau dezvoltarea unor planuri pe termen lung.

Compania-mamă a Facebook și Instagram prezintă Muse drept un pas dincolo de actualii chatboți AI. Deocamdată, serviciul este disponibil numai în Statele Unite, iar Meta pune un accent important pe siguranța și confidențialitatea datelor.

Utilizatorii pot comunica cu agentul printr-o aplicație separată, denumită Muse, dar și prin WhatsApp.

Instrumentul poate gestiona sarcini relativ simple, precum trimiterea unui e-mail sau rezervarea unei călătorii, dar poate fi folosit și pentru obiective care se întind pe perioade mai lungi. Printre exemplele oferite se numără elaborarea unui plan de exerciții pentru un an sau pregătirea etapelor necesare pentru înființarea unei afaceri.

Diferența importantă față de un chatbot obișnuit este că Muse poate continua să lucreze pentru atingerea obiectivului primit, fără ca utilizatorul să îi indice fiecare pas.

„Odată ce o persoană împărtășește un obiectiv cu Muse, aceasta o ajută să dezvolte un plan personalizat și să își coordoneze timpul și resursele, apoi avansează munca pe cont propriu. Poate deschide un browser, poate completa formulare și poate negocia în numele ei”, a transmis Meta.

Marile companii de tehnologie promovează agenții AI drept următoarea etapă în dezvoltarea inteligenței artificiale.

În timp ce un chatbot poate răspunde la întrebări, furniza informații sau ajuta utilizatorul să redacteze un text, un agent poate trece la executarea propriu-zisă a unei sarcini.

Un astfel de sistem combină capacitatea unui program de calculator de a executa acțiuni cu un model lingvistic bazat pe inteligență artificială. În acest fel, poate identifica singur etapele necesare pentru realizarea unui obiectiv, fără să primească de fiecare dată instrucțiuni explicite, pas cu pas.

De exemplu, în cazul unui e-mail, un chatbot poate ajuta utilizatorul să formuleze răspunsul. Un agent AI ar putea, în schimb, să primească mesajul, să stabilească ce răspuns este potrivit și să îl transmită.

Odată cu lansarea Muse, Meta insistă asupra măsurilor luate pentru protejarea informațiilor utilizatorilor.

Potrivit companiei, Muse funcționează pe o mașină virtuală dedicată și securizată, unde sunt găzduite atât agentul AI, cât și datele persoanei care îl utilizează.

Această componentă devine cu atât mai importantă cu cât agentul poate primi acces la informații și poate efectua acțiuni în numele utilizatorului.

Lansarea noului agent se înscrie în viziunea CEO-ului Meta, Mark Zuckerberg, privind dezvoltarea unei forme de superinteligență AI care să devină disponibilă pentru „toată lumea”.

Zuckerberg și-a prezentat recent viziunea într-un eseu de aproximativ 6.500 de cuvinte. El descrie un viitor în care inteligența artificială ar putea ajuta oamenii să construiască afaceri, să primească îndrumare la un nivel foarte avansat și să beneficieze de recomandări adaptate vieții lor.

„Toată lumea va avea un agent personal excepțional de capabil, care te înțelege pe tine, obiectivele tale și tot ceea ce îți pasă. Agentul tău va lucra 24/7 în numele tău pentru a-ți îmbunătăți relațiile, sănătatea, cariera, finanțele, gestionarea casei, hobby-urile și multe altele”, a scris Zuckerberg.

Șeful Meta susține că asemenea instrumente ar urma să preia o parte dintre sarcinile oamenilor și să le ofere mai mult timp pentru alte activități.

„Va elibera timp pentru lucrurile care îți plac și te va ajuta să realizezi mai mult decât ai putea altfel”, a adăugat Mark Zuckerberg.

Prin Muse, Meta încearcă astfel să treacă de la inteligența artificială care oferă informații la sisteme capabile să execute efectiv acțiuni în numele utilizatorului, inclusiv unele care până acum necesitau intervenția directă a acestuia.