Ce a împins petrolul spre 100 de dolari. Conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică

Prețurile petrolului au crescut pentru a patra ședință consecutivă, înregistrând un avans de peste 1 dolar în primele tranzacții de miercuri. Evoluția vine după reluarea atacurilor din Orientul Mijlociu, care a amplificat temerile privind posibile perturbări ale aprovizionării cu țiței.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 1,4%, până la 99,33 dolari pe baril, la ora 02:12 GMT. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) se tranzacționa la 94,34 dolari pe baril, după o creștere de 1,4%.

Avansul recent apropie rapid petrolul Brent de nivelul de 100 de dolari pe baril, un prag urmărit atent de piețele internaționale. Cotația Brent a crescut cu aproximativ un sfert de la începutul lunii august, pe măsură ce perspectivele unei soluționări permanente a războiului care durează de șase luni s-au redus.

Reluarea confruntărilor militare a contribuit la menținerea presiunii asupra prețurilor, în condițiile în care investitorii evaluează riscurile pentru fluxurile de petrol din regiune. Creșterea cotațiilor reflectă astfel și preocupările legate de eventuale noi întreruperi ale aprovizionării.

Conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat marți, după ce rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au lansat atacuri asupra mai multor orașe saudite. Acțiunile au implicat și mai mult un aliat al Statelor Unite în conflict, sporind riscurile pentru stabilitatea regională.

Forțele americane au atacat, la rândul lor, mai multe petroliere iraniene, în timp ce Iranul a vizat o bază americană din Iordania. Schimburile de atacuri au alimentat temerile privind o extindere a conflictului și efectele pe care aceasta le-ar putea avea asupra transporturilor și aprovizionării cu petrol.

„Evoluțiile recente nu fac decât să întărească opinia că suntem încă departe de o reluare a discuțiilor (de pace). Între timp, este probabil ca piața să continue să ia în considerare o primă de risc considerabilă”, au declarat analiștii ING într-o notă.

Cele mai recente atacuri riscă să accentueze perturbările aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu, care a fost deja afectată de atacurile asupra infrastructurii energetice din regiune și asupra principalelor rute de transport maritim.

Arabia Saudită a redirecționat o parte dintre exporturile sale de petrol pentru a reduce dependența de transporturile prin Strâmtoarea Hormuz. Totuși, noi atacuri susținute asupra regatului ar putea îngreuna eforturile de a menține fluxul de țiței către piețele globale.

Analiștii consideră că evoluțiile militare din regiune reprezintă un risc suplimentar pentru aprovizionarea internațională. Importanța Arabiei Saudite pentru exporturile de petrol și poziția strategică a regiunii mențin atenția piețelor asupra eventualelor noi întreruperi.

Riscurile sunt amplificate de situația rutelor maritime utilizate pentru transportul petrolului. Atacurile asupra infrastructurii energetice și a navelor au adăugat deja presiuni asupra fluxurilor comerciale din Orientul Mijlociu.

„Atacurile Iranului asupra instalațiilor energetice saudite și distrugerea ulterioară a cinci petroliere iraniene au ridicat îngrijorări cu privire la o altă întrerupere prelungită a aprovizionării cu petrol”, au declarat analiștii OCBC într-o notă.

Evoluția cotațiilor vine astfel după mai multe sesiuni consecutive de creșteri, în condițiile în care reluarea luptelor și atacurile asupra infrastructurii și transporturilor petroliere sporesc preocupările legate de disponibilitatea țițeiului pe piețele internaționale.