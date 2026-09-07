Prețul petrolului urcă, traficul naval scade. Ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz

Prețurile petrolului și-au continuat creșterea luni, pe fondul intensificării îngrijorărilor privind o posibilă întrerupere prelungită a aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu. Atacurile reciproce dintre Statele Unite și Iran asupra unor nave care circulă prin Strâmtoarea Prmuz și în alte zone au amplificat temerile de pe piață privind evoluția fluxurilor de țiței.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au avansat cu 79 de cenți, echivalentul a 0,82%, până la 97,07 dolari pe baril, la ora 05:12 GMT. În același timp, prețul țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a ajuns la 92,28 dolari pe baril, după o creștere de 80 de cenți, sau 0,87%.

Brentul a înregistrat săptămâna trecută un avans de 7,8%, în timp ce WTI a câștigat aproape 10%. Creșterile au avut loc după reluarea atacurilor dintre SUA și Iran, care au contribuit la reducerea fluxurilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Prin această rută era transportată o cincime din rezerva mondială de petrol, ceea ce face ca orice diminuare semnificativă a traficului maritim să aibă efecte directe asupra estimărilor privind oferta de pe piața internațională, informează Reuters.

Forțele americane au atacat sâmbătă trei petroliere iraniene, printre care și o navă aflată în largul coastei insulei Kharg, în apropierea principalului centru de export de petrol al Iranului, potrivit Comandamentului Central al SUA.

Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a transmis, la rândul său, că a vizat trei petroliere care se deplasau pe rute neautorizate în Strâmtoarea Ormuz. Iranul a mai anunțat că a atacat alte trei nave americane aflate în alte zone.

Firma de informații maritime Marisks a descris atacurile de sâmbătă drept o „escaladare majoră a conflictului maritim”. Potrivit companiei, utilizarea navelor comerciale pentru transportul de petrol în confruntarea dintre cele două state modifică semnificativ riscurile asociate transportului maritim.

„Navele cisternă comerciale sunt acum folosite în mod deliberat ca instrumente de presiune economică reciprocă, slăbind substanțial distincția anterioară dintre confruntarea militară și transportul maritim comercial”, a adăugat acesta.

Datele companiei de analiză Kpler indicau luni că, în ultimele 10 zile, prin Strâmtoarea Hormuz au trecut în medie 10 nave de marfă pe zi. Nivelul este cel mai redus înregistrat din luna mai, indicând o diminuare a traficului comercial printr-una dintre principalele rute pentru transportul petrolului.

„Dacă traficul de petroliere începe să încetinească semnificativ, piața ar putea anticipa un șoc al ofertei mult mai mare. Și există deja semne că acest lucru se întâmplă”, a declarat Priyanka Sachdeva, șefa departamentului de analiză a pieței la Phillip Nova.

O zonă restricționată urmează să fie anunțată în afara Strâmtorii Ormuz în următoarele zile, potrivit declarațiilor făcute duminică de Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului. Informația a fost relatată de presa de stat iraniană.

Anunțul vine în contextul în care traficul prin strâmtoare a scăzut, iar atacurile asupra navelor au sporit incertitudinea pentru operatorii comerciali și pentru participanții de pe piața petrolului. Evoluția traficului maritim este urmărită îndeaproape, deoarece reducerea transporturilor poate afecta disponibilitatea petrolului pe piețele internaționale.

Între timp, OPEC+ a decis duminică să păstreze neschimbată politica de producție pentru luna octombrie. Grupul producătorilor de petrol a anunțat decizia printr-un comunicat publicat după reuniune.

Potrivit comunicatului, OPEC+ trebuie să ajungă la un acord asupra unor noi cote de producție înainte de a stabili următorii pași în ceea ce privește nivelul producției de petrol. Decizia privind luna octombrie menține, astfel, politica actuală în condițiile în care piața urmărește efectele conflictului asupra fluxurilor de aprovizionare.

Analiștii ANZ au apreciat, într-o notă, că un impas prelungit, însoțit de acțiuni militare calibrate din partea SUA și Iranului, reprezintă cel mai probabil scenariu. Potrivit acestora, o astfel de evoluție ar putea întârzia revenirea completă a aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu.

„Ne așteptăm apoi ca exporturile să rămână limitate pe tot parcursul restului anului 2026, înainte de o redeschidere treptată la sfârșitul trimestrului 4 din 2026”, au spus analiștii.

Aceștia au adăugat că revenirea producției la nivelurile existente înainte de război nu este anticipată până la sfârșitul primului trimestru sau începutul celui de-al doilea trimestru din 2027.

Estimările ANZ plasează, astfel, perioada de aprovizionare limitată pe parcursul restului anului 2026, cu o posibilă redeschidere treptată a fluxurilor spre finalul trimestrului al patrulea. Potrivit aceleiași prognoze, revenirea producției la nivelurile de dinaintea războiului ar urma să fie mai târzie, spre sfârșitul primului trimestru sau începutul celui de-al doilea trimestru din 2027.