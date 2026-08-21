Ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz și de ce petrolul începe din nou să se scumpească
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - petrol, pret petrol
Prețurile petrolului au scăzut ușor vineri, însă se îndreaptă spre a doua creștere săptămânală consecutivă, în condițiile în care războiul dintre SUA și Iran continuă să afecteze aprovizionarea din regiunea Orientului Mijlociu, una dintre principalele zone producătoare de petrol la nivel mondial, potrivit celor relatate de Reuters.
Ce se întâmplă cu petrolul: un semnal neașteptat vine din Orientul Mijlociu
Contractele futures pentru țițeiul Brent au pierdut 23 de cenți, echivalentul a 0,3%, ajungând la 93,55 dolari pe baril la ora 01:42 GMT. Evoluția a venit după un avans de 2,4% în ședința precedentă. În același timp, contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate au scăzut cu 33 de cenți, sau 0,4%, până la 86,50 dolari pe baril, după o creștere de 2,3% în sesiunea anterioară.
În ultimele cinci ședințe de tranzacționare, Brent a acumulat o creștere de peste 7%, în timp ce WTI a urcat cu mai mult de 8%. Ambele sortimente au ajuns astfel la cele mai ridicate niveluri începând din 24 iulie.
Evoluția prețurilor este influențată de temerile privind reducerea în continuare a livrărilor de petrol din partea unor mari producători din regiune, printre care Arabia Saudită, Irak, Emiratele Arabe Unite și Kuweit, pe fondul situației neclare generate de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.
Presiunile asupra aprovizionării cu petrol
Acordul de pace anterior dintre cele două părți a expirat în această săptămână, fără ca niciuna dintre ele să fi încercat să reia negocierile. În același timp, președintele american Donald Trump a amenințat cu represalii economice împotriva statelor care susțin Iranul.
„Ambele părți sunt implicate, dar nu au luxul timpului necesar pentru a juca jocul așteptării, pe fondul unor prețuri la țiței care cresc constant”, a declarat vineri analistul IG, Tony Sycamore.
BMI, divizie a Fitch Solutions, a anunțat vineri că intenționează să își revizuiască în această lună perspectivele privind prețul petrolului Brent. Compania a precizat că riscurile asociate prognozei sunt „înclinate în sus”.
Potrivit BMI, exporturile de petrol sunt deja supuse unei presiuni importante, ca urmare a perturbărilor care afectează Strâmtoarea Hormuz, una dintre principalele rute maritime pentru transportul petrolului.
„Exporturile sunt deja supuse unei presiuni considerabile, din cauza dublei perturbări care are loc în Strâmtoarea Hormuz, cauzate de…închiderea strâmtorii de către Iran și blocada navală americană asupra Iranului, precum și a Mării Roșii din cauza embargoului impus de houthi”, a declarat BMI.
Trafic redus prin Strâmtoarea Hormuz
Mii de oameni au fost uciși în războiul din Iran, care a început pe 28 februarie, când SUA și Israelul au lansat atacuri militare asupra Iranului. Datele platformei de urmărire a navelor Kpler arată că doar șapte nave de marfă au traversat joi Strâmtoarea Hormuz, ceea ce reprezintă jumătate din numărul înregistrat în ziua precedentă. Înainte de izbucnirea războiului din Iran, aproximativ o cincime din consumul global de petrol era transportat pe această rută maritimă.
Reducerea traficului prin strâmtoare amplifică presiunile asupra fluxurilor comerciale de petrol și alimentează preocupările privind disponibilitatea aprovizionării pe piețele internaționale. Miercuri seară, Trump a amenințat Teheranul cu „război economic și izolare la o scară fără precedent”, avertizând asupra consecințelor pentru orice țară care oferă „orice tip de gură de oxigen Iranului”.
Săptămâna aceasta, Emiratele Arabe Unite au suspendat, până la o nouă notificare, toate tranzacțiile financiare și economice cu Iranul. Decizia evidențiază relațiile tensionate dintre unul dintre principalii producători de petrol din zona Golfului Arab și Teheran.
Situația din regiune continuă să influențeze fluxurile de petrol și perspectivele privind prețurile, în condițiile în care transporturile prin Strâmtoarea Hormuz rămân afectate de conflict și de măsurile adoptate de statele implicate.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.