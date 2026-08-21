Ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz și de ce petrolul începe din nou să se scumpească

Prețurile petrolului au scăzut ușor vineri, însă se îndreaptă spre a doua creștere săptămânală consecutivă, în condițiile în care războiul dintre SUA și Iran continuă să afecteze aprovizionarea din regiunea Orientului Mijlociu, una dintre principalele zone producătoare de petrol la nivel mondial, potrivit celor relatate de Reuters.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au pierdut 23 de cenți, echivalentul a 0,3%, ajungând la 93,55 dolari pe baril la ora 01:42 GMT. Evoluția a venit după un avans de 2,4% în ședința precedentă. În același timp, contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate au scăzut cu 33 de cenți, sau 0,4%, până la 86,50 dolari pe baril, după o creștere de 2,3% în sesiunea anterioară.

În ultimele cinci ședințe de tranzacționare, Brent a acumulat o creștere de peste 7%, în timp ce WTI a urcat cu mai mult de 8%. Ambele sortimente au ajuns astfel la cele mai ridicate niveluri începând din 24 iulie.

Evoluția prețurilor este influențată de temerile privind reducerea în continuare a livrărilor de petrol din partea unor mari producători din regiune, printre care Arabia Saudită, Irak, Emiratele Arabe Unite și Kuweit, pe fondul situației neclare generate de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Acordul de pace anterior dintre cele două părți a expirat în această săptămână, fără ca niciuna dintre ele să fi încercat să reia negocierile. În același timp, președintele american Donald Trump a amenințat cu represalii economice împotriva statelor care susțin Iranul.

„Ambele părți sunt implicate, dar nu au luxul timpului necesar pentru a juca jocul așteptării, pe fondul unor prețuri la țiței care cresc constant”, a declarat vineri analistul IG, Tony Sycamore.

BMI, divizie a Fitch Solutions, a anunțat vineri că intenționează să își revizuiască în această lună perspectivele privind prețul petrolului Brent. Compania a precizat că riscurile asociate prognozei sunt „înclinate în sus”.

Potrivit BMI, exporturile de petrol sunt deja supuse unei presiuni importante, ca urmare a perturbărilor care afectează Strâmtoarea Hormuz, una dintre principalele rute maritime pentru transportul petrolului.

„Exporturile sunt deja supuse unei presiuni considerabile, din cauza dublei perturbări care are loc în Strâmtoarea Hormuz, cauzate de…închiderea strâmtorii de către Iran și blocada navală americană asupra Iranului, precum și a Mării Roșii din cauza embargoului impus de houthi”, a declarat BMI.

Mii de oameni au fost uciși în războiul din Iran, care a început pe 28 februarie, când SUA și Israelul au lansat atacuri militare asupra Iranului. Datele platformei de urmărire a navelor Kpler arată că doar șapte nave de marfă au traversat joi Strâmtoarea Hormuz, ceea ce reprezintă jumătate din numărul înregistrat în ziua precedentă. Înainte de izbucnirea războiului din Iran, aproximativ o cincime din consumul global de petrol era transportat pe această rută maritimă.

Reducerea traficului prin strâmtoare amplifică presiunile asupra fluxurilor comerciale de petrol și alimentează preocupările privind disponibilitatea aprovizionării pe piețele internaționale. Miercuri seară, Trump a amenințat Teheranul cu „război economic și izolare la o scară fără precedent”, avertizând asupra consecințelor pentru orice țară care oferă „orice tip de gură de oxigen Iranului”.

Săptămâna aceasta, Emiratele Arabe Unite au suspendat, până la o nouă notificare, toate tranzacțiile financiare și economice cu Iranul. Decizia evidențiază relațiile tensionate dintre unul dintre principalii producători de petrol din zona Golfului Arab și Teheran.

Situația din regiune continuă să influențeze fluxurile de petrol și perspectivele privind prețurile, în condițiile în care transporturile prin Strâmtoarea Hormuz rămân afectate de conflict și de măsurile adoptate de statele implicate.