Semnal de alarmă în Rusia: benzina dispare din benzinării, iar autoritățile iau măsuri drastice

Criza carburanților din Rusia se adâncește și joi pe fondul atacurilor cu drone ucrainene asupra infrastructurii energetice. La 16 august, benzina sau motorina mai erau disponibile la doar 28,1% dintre stațiile de alimentare din țară, față de 41% cu o săptămână înainte, potrivit datelor citate de publicația independentă The Moscow Times.

Situația a dus la apariția unor cozi uriașe și în Moscova, unde până recent problemele de aprovizionare nu se manifestaseră la aceeași amploare. Autoritățile au introdus sau menținut restricții privind cantitatea de combustibil vândută unui client, iar în unele regiuni au fost folosite sisteme de raționalizare bazate pe coduri QR și reguli de tip par-impar pentru alimentare.

Potrivit serviciului de monitorizare Gdebenz, disponibilitatea benzinei la nivel național a coborât miercuri la aproximativ 28% dintre stațiile de alimentare. Benzinmap, care urmărește restricțiile și prețurile din întreaga țară, arăta că măsurile privind distribuția combustibilului erau active în aproape toate regiunile încă de sâmbăta trecută.

În Moscova, stațiile Gazprom Neft au introdus temporar o limită de 40 de litri pentru fiecare alimentare. Tatneft a stabilit limite de 50 de litri pentru benzină și 60 de litri pentru motorină. Datele serviciului Yandex Fuel indicau miercuri că benzina AI-92 putea fi găsită la numai una din zece stații din capitală, realtează Euronews.

Penuria este legată de campania ucraineană cu drone îndreptată asupra infrastructurii petroliere rusești, prin care Kievul încearcă să afecteze capacitatea Moscovei de a susține războiul împotriva Ucrainei. Până la începutul lunii iulie, fiecare rafinărie majoră din Rusia fusese atacată cel puțin o dată.

În primele două săptămâni din august, aproape 12 instalații suplimentare au fost afectate. Printre acestea s-au numărat Yaroslavnefteorgsintez din regiunea Iaroslavl, două rafinării din Bashkortostan și infrastructura de export din portul Ust-Luga.

Forbes, o companie rusă, a estimat că rafinăriile avariate reprezintă 54% din capacitatea totală de rafinare a țării. Producția zilnică de benzină a ajuns în iulie la aproximativ 75.000-80.000 de tone, în condițiile în care cererea sezonieră era estimată la 115.000-120.000 de tone pe zi.

Diferența dintre producție și consum a generat un deficit zilnic de aproximativ 35%. Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut existența problemelor la sfârșitul lunii iulie, însă le-a descris drept „necritică”. Miercuri, liderul de la Kremlin a repetat această caracterizare.

„Nu există consecințe critice în urma unor astfel de atacuri, nu au existat și nu pot exista. Dar, desigur, ne provoacă daune; acest lucru este evident, îl înțelegem, îl vedem și îl știm”, a declarat Putin.

Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori de petrol la nivel mondial, a ajuns să depindă tot mai mult de importurile de combustibil pentru a-și susține piața internă. În iulie, Moscova a interzis exporturile de benzină și motorină, măsură destinată protejării aprovizionării interne.

În același timp, importurile pe calea ferată din Belarus au crescut puternic. Transporturile de combustibil din această țară către Rusia au fost de 25 de ori mai mari în perioada ianuarie-iulie decât în aceeași perioadă a anului precedent. Rusia a cumpărat combustibil și din Kazahstan, iar pentru prima dată a apelat la importuri din Maroc.

O încărcătură de aproximativ 30.000 de tone de benzină AI-92 furnizată de Lukoil a fost încărcată la Tanger și transportată către Murmansk. Totuși, o parte importantă a importurilor nu a ajuns rapid la consumatori.

Surse din industria rusă citate de portalul InfoTEK au relatat că volume importante de benzină provenită din India și Maroc sunt blocate la Murmansk. Furnizorii solicită între 110.000 și 130.000 de ruble pentru o tonă, în timp ce autoritatea rusă de reglementare cere un preț mai mic de 78.000 de ruble.

O nouă problemă de aprovizionare este anticipată în septembrie, când rafinăria Novopolotsk din Belarus va intra într-o perioadă de mentenanță programată. În iulie, Belarus a livrat Rusiei o cantitate record de 212.000 de tone de benzină și 162.000 de tone de motorină.

Belarus procesează în prezent țiței rusesc pe bază de taxă și reprezintă cea mai importantă sursă externă de combustibil pentru Rusia. Cele două rafinării ale țării, Novopolotsk și Mozyr, au împreună o capacitate de export de aproximativ 2 milioane de tone pe an, mult sub necesarul Rusiei.

Problemele de aprovizionare s-au reflectat și în prețurile de la pompă. În prima jumătate a anului 2026, prețurile cu amănuntul ale benzinei au crescut cu 7,4%, până la o medie de 70 de ruble pe litru. Motorina s-a scumpit cu peste 12%, potrivit datelor oficiale.

În unele regiuni, locuitorii au raportat prețuri de peste 100 de ruble pe litru, echivalentul a aproximativ 1,02 euro. Kremlinul a cerut Serviciului Federal Antimonopol să intensifice controalele asupra prețurilor practicate de companiile petroliere.

Serviciul Federal Antimonopol a anunțat miercuri că a deschis 41 de dosare împotriva unor companii petroliere, în urma unor suspiciuni privind încălcarea regulilor.

Pe fondul deficitului, Rusia a recurs și la tipuri de combustibil pe care le interzisese în anii 2010. Guvernul a autorizat, la 5 august, producția, importul și comercializarea benzinei Euro-2, Euro-3 și Euro-4 pentru o perioadă de aproape un an.

Combustibilii cu un conținut mai ridicat de sulf, inferior standardului Euro-5, pot afecta motoarele moderne și generează niveluri mai mari de poluanți atmosferici. Tranzacțiile cu aceste tipuri de combustibil au început marți la Bursa din Sankt Petersburg.

În paralel cu măsurile privind aprovizionarea și prețurile, autoritățile ruse au intervenit și în cazul unor persoane care au făcut publice nemulțumiri legate de lipsa combustibilului.

La Volgograd, cinci locuitori au fost reținuți după ce au înregistrat un mesaj video adresat șefului Comitetului de Investigații al Rusiei, Alexander Bastrykin. În mesaj, aceștia reclamau faptul că oficialii își alimentau mașinile fără restricții, în timp ce șoferii obișnuiți erau supuși raționalizării.

Unul dintre cei reținuți a primit cinci zile de arest administrativ, iar un altul a fost amendat. În Perm, un locuitor care a organizat un pichet individual pentru accesul la benzină a fost, de asemenea, sancționat cu amendă.