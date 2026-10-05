Vești importante pentru șoferii care alimentează cu motorină. Când ar putea scădea prețurile

Prețul la motorină nu va scădea imediat, chiar dacă G7 a decis eliberarea unor cantități suplimentare din rezervele strategice. Cele 100 de milioane de barili anunțate ar putea ajunge pe piața europeană cel mai devreme într-o lună, potrivit estimărilor actorilor din sectorul energetic citate de presa elenă. Efectul asupra prețurilor de la benzinării ar urma să apară însă mai târziu, deoarece costul final include transportul, rafinarea, distribuția, taxele și impozitele.

Motorina provenită din cele 100 de milioane de barili de rezerve strategice pe care G7 a decis să le elibereze nu poate ajunge imediat pe piața europeană și, implicit, nici la consumatori. Estimările din sectorul energetic indică un interval de cel puțin o lună până când aceste cantități vor putea intra efectiv pe piață.

Operațiunea urmează să fie coordonată de Agenția Internațională pentru Energie (AIE), iar obiectivul G7 este suplimentarea rapidă a rezervelor disponibile de motorină.

Contractele futures europene pentru acest carburant au înregistrat deja scăderi. Evoluția de pe piețele angro nu înseamnă însă că prețurile de la pompă vor coborî imediat și în aceeași proporție.

Prețul achitat de șoferi la benzinărie este influențat de mai multe componente, astfel că o reducere înregistrată pe piețele internaționale nu este transferată automat și integral către consumatori. Diferența dintre cotațiile internaționale angro și prețul final include costurile de transport, marjele de rafinare și comercializare, dar și taxele și impozitele.

Datele publicate de Eurostat în septembrie 2026 arătau că motorina s-a scumpit în Uniunea Europeană cu 8,3% în august față de luna iulie. În același timp, combustibilii și lubrifianții destinați transportului de pasageri au avut prețuri cu 23,8% mai mari comparativ cu aceeași lună a anului precedent.

Uniunea Europeană nu dispune de un stoc centralizat de motorină. Sistemul funcționează prin intermediul rezervelor naționale obligatorii, constituite în baza Directivei 2009/119/CE.

Fiecare stat membru trebuie să păstreze stocuri care să acopere cel puțin 90 de zile de importuri nete sau 61 de zile de consum, fiind luată în calcul valoarea care conduce la nivelul mai ridicat al rezervelor.

Volumul de motorină care va ajunge efectiv pe piața europeană nu depinde exclusiv de decizia G7 privind rezervele strategice. Evoluțiile din Orientul Mijlociu, situația rafinăriilor din Rusia și posibilitatea suplimentării livrărilor din alte regiuni vor influența, la rândul lor, oferta.

Analiștii din piața energiei atrag atenția că, în acest moment, nu este cunoscută cantitatea exactă care va fi pusă efectiv la dispoziția pieței.

„Nu este încă clar câte dintre cele 100 de milioane de barili vor fi efectiv puse la dispoziție, pe lângă eliberarea record de 400 de milioane de barili din rezervele lor de urgență”, declară analiștii din piața energiei. De asemenea, nu a fost clarificat modul în care cele 100 de milioane de barili vor fi distribuite între țările individuale”.

Potrivit directorului executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, aproximativ 325 de milioane de barili au ajuns până acum pe piață.

În pofida revenirii parțiale a exporturilor de țiței din Orientul Mijlociu, evaluarea AIE arată că piața motorinei rămâne semnificativ mai tensionată.

Situația ofertei este influențată și de cantitățile mai mici provenite din statele din Golf și din Rusia. Exporturile nete de motorină și păcură din țările din Golf au ajuns în august la numai 390.000 de barili pe zi, reprezentând puțin peste un sfert din nivelul înregistrat înainte de declanșarea războiului.

În paralel, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au afectat atât producția, cât și exporturile de motorină ale Rusiei.

Cumulate, exporturile nete de motorină din Rusia și din statele din Golf au fost în august cu aproximativ 1,6 milioane de barili pe zi sub nivelul consemnat în februarie.

Înainte de război, cele două regiuni asigurau aproape jumătate din comerțul mondial cu motorină. Reducerea livrărilor provenite din aceste zone are, prin urmare, efect direct asupra ofertei și asupra prețurilor de pe piața internațională.

Costul țițeiului reprezintă numai una dintre componentele care stabilesc cât plătește în final consumatorul pentru carburant. Banca Centrală Europeană a analizat într-o postare pe blog structura prețului la pompă, care cuprinde costul țițeiului, costurile și marjele de rafinare, cheltuielile de distribuție, accizele și taxa pe valoarea adăugată.

Una dintre evoluțiile importante din acest an este creșterea puternică a marjelor de rafinare, care s-au triplat.

În februarie, nivelul mediu al acestora era de 10 cenți pentru fiecare litru de motorină. În martie, marjele au urcat la 26 de cenți pe litru, iar în primele trei săptămâni din iulie au ajuns la 35 de cenți.

Evoluția arată că majorarea prețurilor motorinei nu poate fi explicată exclusiv prin costul țițeiului.

Transmiterea modificărilor de pe piața petrolului către prețurile achitate de consumatori necesită timp, inclusiv după introducerea unor cantități suplimentare din rezervele de urgență. Estimările BCE arată că transferul complet al creșterilor prețului țițeiului către prețurile înainte de impozitare durează, de regulă, între una și două luni.

Acest interval reprezintă probabil limita inferioară și în cazul efectelor produse de eliberarea rezervelor de urgență asupra costurilor suportate de gospodării și companii.

În aceste condiții, o scădere a prețului motorinei ar putea deveni vizibilă la pompă cel mai devreme spre sfârșitul toamnei, ceea ce plasează efectele semnificative în apropierea lunii decembrie. Evoluția rămâne însă dependentă de menținerea stocurilor, de situația aprovizionării internaționale și de eventualele noi tensiuni în Golf.