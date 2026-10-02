Rusia schimbă strategia privind motorina. Când ar putea relua exporturile?

Rusia analizează o posibilă relaxare a restricțiilor la exporturile de motorină, după ce piața internă s-a echilibrat. Decizia vine în contextul atacurilor asupra rafinăriilor și al deficitului global de combustibili. Guvernul de la Moscova a prelungit interdicția până la 31 octombrie, dar ar putea permite exporturile dacă producția internă depășește cererea.

Rusia ia în calcul o eventuală relaxare parțială a restricțiilor privind exporturile de motorină, în cazul în care producția internă va depăși cererea. Măsura ar putea aduce un răgaz pe piețele globale de combustibili, afectate de război și de problemele de aprovizionare.

Vicepremierul Rusiei, Alexander Novak, a declarat că piața internă a motorinei este în prezent echilibrată, iar livrările sunt suficiente. Novak a precizat că autoritățile vor continua să monitorizeze situația și că, dacă producția va depăși cererea internă, Rusia ar putea lua în calcul o ridicare parțială a restricțiilor la export.

Rusia a prelungit în această săptămână până la 31 octombrie interdicția privind exporturile de motorină pentru producătorii de combustibili. Decizia pune presiune suplimentară asupra pieței energetice globale, într-un moment în care oferta de combustibili este deja afectată de mai multe probleme.

Înainte de introducerea restricțiilor asupra vânzărilor externe, Rusia era al doilea mare exportator mondial de motorină, după SUA. Guvernul de la Moscova a început să limiteze exporturile în această vară pentru a acoperi cererea de pe piața internă, în condițiile în care mai multe rafinării nu și-au reluat încă activitatea de procesare după atacurile repetate cu drone ale Ucrainei.

Deficitul global de combustibili și creșterea puternică a prețurilor la pompă au atras atenția în special în SUA. Acolo, prețul motorinei a depășit 6,50 dolari pe galon, atingând niveluri record, pe fondul conflictelor din Iran și Ucraina, care afectează livrările de combustibili.

Creșterea prețurilor la combustibili are și implicații politice pentru președintele SUA, Donald Trump, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului.

„Astăzi, piaţa motorinei este echilibrată, iar livrările sunt suficiente. Deşi am extins interdicţia la exporturile de motorină până în 31 octombrie, vom continua să monitorizăm situaţia, şi dacă producţia de motorină depăşeşte cererea pe plan intern, vom lua în considerare o ridicare parţială a restricţiilor la export”, a afirmat Novak.

Cu o zi în urmă, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Rusia nu va redirecționa motorina de pe piața internă către piețele energetice globale atât timp cât sancțiunile impuse Moscovei nu vor fi ridicate.

Novak a precizat că situația rămâne tensionată în urma atacurilor cu drone lansate de Ucraina asupra infrastructurii energetice din Rusia. Totuși, oficialul rus a arătat că pagubele provocate rafinăriilor sunt în prezent semnificativ mai reduse datorită măsurilor de protecție adoptate.

Novak a explicat că aceste măsuri permit autorităților să repare echipamentele deteriorate și să repună mai rapid în funcțiune instalațiile afectate, după finalizarea lucrărilor de reparații.