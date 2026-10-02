România va primi cu 10% mai multe fonduri de la UE din 2028. Germania și Austria se opun noului buget

România va beneficia de o alocare record de 66 de miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene de după 2027, în urma unei creșteri de 10% obținute în Parlamentul European. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Siegfried Mureșan, care avertizează însă că urmează negocieri dure cu șase state membre, în frunte cu Germania și Austria, care cer reducerea fondurilor comunitare.

Parlamentul European a adoptat o propunere de majorare cu 10% a bugetului Uniunii Europene pentru următorul cadru financiar multianual.

Această decizie înseamnă o creștere a fondurilor destinate României de la 60 la 66 de miliarde de euro, potrivit anunțului făcut de europarlamentarul Siegfried Mureșan, co-raportor al Parlamentului European pentru bugetul multianual al UE.

Siegfried Mureșan a explicat la Digi24 că negocierile din perioada următoare sunt extrem de importante pentru configurarea fondurilor alocate pe o durată de șapte ani.

În timp ce Uniunea Europeană derulează cadrul financiar 2021–2027, la nivel instituțional au început deja consultările decisive pentru alocările bugetare ce vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2028.

„Următoarele luni vor fi importante, fiindcă bugetul Uniunii Europene este mereu stabilit pe câte șapte ani de zile. Suntem acum în perioada 2021–2027. Avem negocieri la nivelul Uniunii Europene privind fondurile europene pe care România le va primi în următorii șapte ani, adică de la 1 ianuarie 2028 încolo”, a declarat Siegfried Mureșan pentru postul tv.

Pornind de la propunerea inițială a Comisiei Europene, echipa de negociere — condusă de Siegfried Mureșan alături de o colegă socialistă din Portugalia — a reușit să impună în Parlamentul European majorarea de 10% a bugetului. Această ajustare garantează României un sprijin financiar suplimentar de 6 miliarde de euro pentru următorul ciclu bugetar.

Perioada următoare va aduce însă negocieri dure cu un grup de șase state membre care doresc reducerea bugetului comunitar.

Austria, Olanda, Suedia, Germania, Danemarca și Finlanda se opun extinderii resurselor financiare, susținând scăderea cheltuielilor la nivelul Uniunii Europene.

Europarlamentarul român a declarat că cele șase țări greșesc și că Parlamentul European se află pe o poziție diametral opusă.

Mureșan a punctat că Uniunea Europeană are tot mai multe atribuții, în special în domenii precum securitatea și apărarea, fiind firesc ca instituțiile europene să aibă la dispoziție un buget mai mare dacă se dorește îndeplinirea noilor obiective.