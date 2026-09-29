UE suplimentează cu 500 de milioane de euro bugetul Horizon Europe. Fondurile vor merge inclusiv către AI și biodiversitate

Comisia Europeană alocă încă 500 de milioane de euro programului Horizon Europe pentru anii 2026 și 2027. Suplimentarea ridică bugetul total disponibil pentru cei doi ani la aproximativ 14,8 miliarde de euro și va fi însoțită de extinderea programului către noi domenii de cercetare și inovare.

Noile inițiative vizează inclusiv platformele digitale bazate pe inteligență artificială, sistemul energetic european, dezvoltarea competențelor în întreprinderile mici și mijlocii și protejarea biodiversității.

Comisia Europeană a decis suplimentarea cu 500 de milioane de euro a finanțării Horizon Europe, principalul program al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare.

În urma acestei modificări, bugetul programului pentru 2026 și 2027 ajunge la aproximativ 14,8 miliarde de euro.

Comisia extinde în același timp domeniul de aplicare al Horizon Europe prin introducerea a două noi apeluri transversale. Acestea sunt destinate unor provocări majore din cercetare și inovare.

Printre domeniile vizate se află dezvoltarea următoarei generații de platforme digitale bazate pe inteligență artificială pentru un sistem energetic european mai accesibil, sigur și sustenabil, dar și dezvoltarea competențelor necesare întreprinderilor mici și mijlocii inovatoare.

Finanțările vor aborda și beneficiile și impactul industriilor curate și digitale asupra biodiversității.

Primul dintre cele două noi apeluri poartă denumirea „Transformative Change Towards a Nature-Positive Economy and Society” și beneficiază de un buget de 237 de milioane de euro.

Prin intermediul său vor fi finanțate 11 acțiuni de cercetare și inovare care sprijină obiectivele Uniunii Europene în domeniul biodiversității.

Inițiativa va contribui și la atingerea țintei potrivit căreia 10% din cheltuielile prevăzute în Planul Strategic Horizon Europe 2025-2027 trebuie să fie destinate biodiversității.

Comisia urmărește prin aceste investiții accelerarea tranziției către modele economice favorabile naturii, precum și susținerea competitivității pe termen lung a Europei, a rezilienței economice și sociale și a autonomiei strategice.

Finanțările vor contribui și la mai multe priorități europene, printre care Pactul pentru Ocean și EU Ocean Eye, Regulamentul privind refacerea naturii, Pactul pentru o Industrie Curată, Strategia europeană pentru reziliența în domeniul apei și măsurile privind gestionarea integrată a riscului de incendii forestiere.

Al doilea apel, „Bridging Actions 2027”, beneficiază de o finanțare totală de 260 de milioane de euro.

Acesta are rolul de a pregăti viitorul program european de cercetare și inovare Horizon Europe pentru perioada 2028-2034 și legăturile sale cu viitorul Fond European pentru Competitivitate.

Comisia Europeană introduce prin această inițiativă conceptul de „innovation to investment journey”, prin care urmărește o legătură mai bună între rezultatele cercetării și introducerea acestora pe piață.

În total, 16 acțiuni vor sprijini tehnologii avansate cu potențial comercial ridicat.

Printre temele incluse se află EU AI Media Platform, o infrastructură modulară și multilingvă de interes public destinată presei și sectorului audiovizual european, proiecte privind conducerea autonomă în orașe și infrastructurile de cercetare și tehnologie utilizate pentru atragerea talentelor în Europa.

Programul modificat va sprijini și New European Bauhaus Academy, inclusiv prin dezvoltarea și actualizarea competențelor lucrătorilor din ecosistemul construcțiilor.

Comisia Europeană a publicat și două rapoarte privind evoluția Horizon Europe și capacitatea programului de a atrage cercetători, companii și organizații noi.

Raportul „Horizon Europe State of Play” arată că programul lansat în 2021 a investit până acum 61 de miliarde de euro prin granturi și încă 1,3 miliarde de euro sub formă de investiții în capital.

Finanțările au ajuns la aproape 23.000 de proiecte, în care sunt implicate peste 34.000 de organizații.

Dintre acestea, aproximativ 20.000 sunt companii. Cea mai mare parte a finanțării a fost acordată universităților și centrelor de cercetare, însă sectorul privat a primit la rândul său peste 11 miliarde de euro.

Proiectele finanțate prin Horizon Europe au generat până acum peste 32.300 de publicații evaluate de alți specialiști, majoritatea fiind disponibile în regim de acces deschis.

Programul sprijină și peste 151.000 de cercetători aflați la începutul carierei, inclusiv doctoranzi și cercetători postdoctorali.

Cel de-al doilea raport, „Is Horizon Europe attractive for new participants?”, arată că 55% dintre beneficiarii Horizon Europe participă pentru prima dată la programele Uniunii Europene pentru cercetare și inovare.

Două treimi dintre acești nou-veniți sunt companii.

Comisia semnalează însă și o diferență importantă între noii participanți și organizațiile cu experiență. Un beneficiar nou participă în medie la un singur proiect, în timp ce organizațiile cu experiență tind să obțină mai multe granturi.

Horizon Europe dispune de un buget total de 93,5 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și este succesorul programului Horizon 2020. Programul de lucru pentru 2026-2027 a fost adoptat la 11 decembrie 2025 și se bazează pe Planul Strategic Horizon Europe 2025-2027, adoptat în martie 2024.