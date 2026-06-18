UE lansează finanțări de 100 de milioane de euro pentru firmele de drone. Companiile pot obține investiții de până la 30 de milioane de euro

Uniunea Europeană deschide o nouă linie de finanțare dedicată firmelor de drone, companiilor care dezvoltă sisteme anti-dronă și altor producători de tehnologii critice de apărare. Programul EIC STEP Defence Scale Up beneficiază de un buget de 100 de milioane de euro și se adresează companiilor din statele membre ale UE, din țările asociate programului Horizon Europe și din Ucraina. În paralel, Comisia Europeană a decis să extindă accesul startup-urilor și IMM-urilor din sectorul apărării la finanțările existente ale Consiliului European pentru Inovare. Noile măsuri vor permite accesul mai facil la capital pentru dezvoltarea tehnologiilor cu utilizare militară și civilă.

Firmele de drone se află printre principalii beneficiari ai programului EIC STEP Defence Scale Up, lansat de Consiliul European pentru Inovare (EIC) pentru accelerarea dezvoltării capacităților industriale din domeniul apărării.

Noua schemă de finanțare, cu o valoare totală de 100 de milioane de euro, este destinată companiilor din Uniunea Europeană, din statele Spațiului Economic European asociate la Horizon Europe și din Ucraina. Cererile de finanțare vor putea fi depuse în perioada 30 iunie – 28 octombrie 2026, iar primele rezultate sunt așteptate la începutul anului 2027.

Companiile selectate vor putea beneficia de investiții directe de capital de până la 30 de milioane de euro pentru extinderea activităților și dezvoltarea capacităților de producție. Sunt vizate proiecte din domeniul apărării aeriene și antirachetă, al sistemelor de drone și anti-dronă, precum și alte tehnologii considerate esențiale pentru securitatea europeană.

Programul reprezintă o premieră pentru Uniunea Europeană, fiind prima inițiativă prin care un instrument european de finanțare investește direct în capitalul companiilor din industria apărării.

Potrivit Consiliului European pentru Inovare, instituția va participa la runde importante de finanțare, cu valori cuprinse de regulă între 50 și 150 de milioane de euro sau chiar peste acest nivel. Valoarea totală a finanțărilor atrase de companiile beneficiare este estimată la cel puțin trei până la cinci ori investiția solicitată din partea EIC.

Pe lângă noul program dedicat extinderii companiilor din domeniul apărării, Comisia Europeană a decis să modifice programul de lucru al Consiliului European pentru Inovare pentru anul 2026, astfel încât și firmele care dezvoltă tehnologii de apărare sau tehnologii cu utilizare duală să poată accesa finanțările europene existente.

Decizia vizează startup-urile și întreprinderile mici și mijlocii care dezvoltă produse și servicii utilizabile atât în scopuri civile, cât și militare. Aceste companii vor putea solicita granturi de până la 2,5 milioane de euro și investiții de capital de până la 30 de milioane de euro.

În urma modificărilor adoptate de Comisia Europeană, programele EIC Accelerator și STEP Scaleup vor sprijini inclusiv firmele care dezvoltă tehnologii cu dublă utilizare. Companiile interesate vor putea aplica în conformitate cu regulile deja existente ale acestor programe.

Printre domeniile tehnologice eligibile se numără inteligența artificială, tehnologiile cuantice, materialele avansate și robotica, sectoare considerate strategice pentru competitivitatea și autonomia tehnologică a Uniunii Europene.

Instituțiile europene consideră că tehnologiile de apărare și cele cu utilizare duală vor avea un rol tot mai important în dezvoltarea ecosistemului european de startup-uri și scale-up-uri, motiv pentru care sprijinul financiar destinat acestor domenii este așteptat să continue și după 2026.

În contextul lansării noilor programe de finanțare, comisarul european pentru Start-up-uri, Cercetare și Inovare a subliniat necesitatea susținerii tehnologiilor strategice dezvoltate în Europa.