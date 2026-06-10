NATO accelerează măsurile anti-drone pe Flancul Estic. România cere întărirea apărării la Marea Neagră
SURSA FOTO: Dreamstime - România, NATO
Consiliul Nord-Atlantic a analizat miercuri situația de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul incidentelor recente cu drone care au afectat România. Discuțiile au vizat consolidarea apărării aliate pe Flancul Estic și pregătirea unor măsuri suplimentare care ar putea fi aprobate la Summitul NATO de la Ankara.
România a cerut NATO măsuri suplimentare după incidentele cu drone
Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic s-a desfășurat la sediul NATO din Bruxelles și a fost dedicată situației de securitate din regiunea Mării Negre. Întâlnirea a avut loc la inițiativa României, care a solicitat o evaluare aliată a amenințărilor generate de acțiunile Rusiei în apropierea teritoriului NATO.
În intervenția sa, ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, a atras atenția asupra efectelor atacurilor rusești asupra Ucrainei și asupra incidentelor repetate cu drone care au avut impact asupra securității naționale.
Potrivit poziției prezentate de partea română, aceste incidente generează riscuri pentru spațiul aerian național, pentru siguranța cetățenilor, pentru navigația în regiune și pentru infrastructura critică aflată în apropierea Mării Negre.
România a susținut că evoluțiile recente demonstrează caracterul persistent și tot mai complex al amenințărilor de securitate din zonă și a solicitat consolidarea rapidă a capabilităților aliate dislocate pe teritoriul național, în special în domeniul apărării aeriene și al combaterii dronelor.
Aliații au reconfirmat solidaritatea deplină cu România și au discutat despre măsurile aflate deja în implementare pentru întărirea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic.
NATO pregătește noi măsuri înaintea Summitului de la Ankara
Potrivit informațiilor prezentate după reuniune, discuțiile au vizat inclusiv modalitățile prin care sprijinul NATO pentru România poate fi consolidat în perioada următoare.
Una dintre concluziile întâlnirii a fost necesitatea accelerării proiectelor aliate dedicate combaterii amenințărilor generate de drone. Aceste măsuri urmează să fie dezvoltate în perspectiva Summitului NATO de la Ankara, programat în perioada 7-8 iulie.
Participanții au reafirmat și importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică. NATO monitorizează permanent evoluțiile din zonă și analizează constant măsurile necesare pentru protejarea teritoriului aliat.
Reuniunea de la Bruxelles face parte din demersurile susținute ale României pentru menținerea securității Mării Negre printre prioritățile Alianței Nord-Atlantice.
Nicușor Dan salută deciziile adoptate la Bruxelles
Președintele Nicușor Dan a salutat rezultatele reuniunii și a subliniat că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri majore pentru securitatea euro-atlantică, în special în regiunea Mării Negre.
Șeful statului a transmis că România consideră esențială întărirea prezenței și a capabilităților NATO pe teritoriul național, inclusiv în domeniul combaterii dronelor aeriene și maritime.
Potrivit președintelui, în cadrul reuniunii a fost agreată accelerarea proiectelor NATO destinate răspunsului la amenințările generate de drone, astfel încât la Summitul de la Ankara să poată fi aprobate măsuri concrete de sprijin pentru aliații afectați de astfel de incidente.
Nicușor Dan a evidențiat și importanța securității Mării Negre pentru protejarea infrastructurii critice și a proiectelor energetice strategice, inclusiv proiectul Neptun Deep, considerat important pentru reziliența energetică a Europei.
„Salut rezultatele de astăzi ale reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la sediul NATO de la Bruxelles, dedicată situației de securitate la Marea Neagră, o temă foarte importantă pentru România și pentru NATO. Aliații au exprimat ferm solidaritatea cu Romania după incidentele recente cu drone.
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să creeze riscuri majore pentru securitatea euro-atlantică, în special la Marea neagră, regiune de importanță strategică pentru Alianță.
De aceea, este important ca NATO să își întărească prezența și capabilitățile în România, inclusiv în domeniul contracarării dronelor aeriene și maritime. România a accentuat, o dată în plus, necesitatea unor contribuții suplimentare din partea Aliaților și a evidențiat că țara noastră are, la rândul său, în derulare inițiative, proiecte și achiziții importante în acest sens.
În cadrul discuției a fost agreată accelerarea proiectelor NATO în materie de răspuns la amenințările prezentate de drone, astfel încât la Summitul de la Ankara să poată fi aprobate măsuri de sprijin pentru Aliații vizați.
Securitatea Mării Negre este esențială și pentru protejarea infrastructurii critice și a proiectelor energetice strategice, precum Neptun Deep, care contribuie la reziliența energetică a Europei. Aceasta temă fost parte a discuției de astăzi.
România va continua să conlucreze cu Aliații pentru o Mare Neagră mai sigură și pentru un Flanc Estic mai bine apărat.
Mulțumesc Secretarului General, Mark Rutte și tuturor Aliaților pentru contribuțiile constructive și angajamentele avute în vedere!”, a transmis președintele Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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