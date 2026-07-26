A treia dronă neutralizată în trei zile. Ilie Bolojan și Radu Miruță felicită militarii români și condamnă încălcarea spațiului aerian

Reacțiile oficialilor vin după ce o nouă dronă care a pătruns ilegal în spațiul aerian al României a fost doborâtă duminică de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române. Atât Ilie Bolojan, cât și ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, au transmis mesaje de susținere pentru militarii implicați în misiune și au condamnat ferm încălcarea repetată a spațiului aerian românesc.

Doborârea celei de-a treia drone în trei zile consecutive a generat noi reacții la nivelul autorităților române. Oficialii subliniază că intervenția rapidă a Forțelor Aeriene Române, desfășurată în cooperare cu aliații NATO, demonstrează capacitatea de reacție a României în fața amenințărilor la adresa securității naționale.

Incidentul s-a produs duminică dimineață, când o dronă care se apropia de spațiul aerian românesc a fost detectată și ulterior neutralizată de un avion F-16, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Ilie Bolojan a transmis că acțiunea militarilor români și a aliaților NATO reprezintă răspunsul necesar în fața amenințărilor la adresa suveranității României.

„Acțiunile recente ale Forțelor Aeriene Române, alături de aliații noștri din NATO, arată fermitate și curaj în apărarea teritoriului național. Este răspunsul necesar în fața oricăror amenințări și, în mod specific, în cazul încălcărilor ilegale ale spațiului aerian sau maritim. Le mulțumesc piloților și militarilor români și aliați implicați în aceste acțiuni. Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă. Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale răzzboiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani.”

Mesajul vine în contextul în care autoritățile române au intensificat măsurile de supraveghere și intervenție la granița de est, după mai multe incidente produse în apropierea frontierelor României.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a prezentat detalii despre intervenția desfășurată duminică și a precizat că drona a fost urmărită încă înainte de a pătrunde în spațiul aerian românesc.

„O altă dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă astăzi de militarii români. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive. Eforturile din ultimele luni din cadrul MApN dau rezultate. Astăzi, la ora 10:13, o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României. Drona a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian românesc, înainte de a pătrunde în România. A intrat în țară la 10:08 deasupra apelor teritoriale, la verticala 25km SE de Sulina, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizata în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României. Siguranța României nu se apără cu sloganuri. Felicitări piloților și echipelor de suport de la sol! Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune Rusiei împotriva Ucraina continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei. România va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze!”

Neutralizarea succesivă a trei drone în decurs de trei zile evidențiază intensificarea măsurilor de monitorizare și reacție ale Armatei Române în zona de est a țării, în contextul atacurilor desfășurate de Federația Rusă asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței cu România.

Autoritățile române au activat în repetate rânduri sistemele de supraveghere aeriană și au transmis alerte către populația din zonele aflate în apropierea frontierei, în timp ce aeronavele Forțelor Aeriene Române și ale aliaților NATO au executat misiuni de monitorizare și interceptare pentru protejarea spațiului aerian național.